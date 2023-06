Se prevé que el mercado de análisis de riesgos crezca a una CAGR del 14,1% durante el período de pronóstico. Los jugadores clave están invirtiendo agresivamente en actividades de I+D para ampliar su gama de productos y crear una cartera de clase mundial de tecnología, software y soluciones emergentes a través de innovaciones y adquisiciones internas. Los principales actores se concentran en brindar herramientas de gestión de riesgos avanzadas y personalizadas a los clientes, involucrarse en tecnologías y procesos basados ​​en la nube y penetrar en los mercados existentes y adyacentes. Por ejemplo, en abril de 2022, Tata Consultancy Services (TCS) lanzó una solución de monitoreo ágil e intuitiva basada en el riesgo para ensayos clínicos, que permite la toma de decisiones inteligente, mayor cumplimiento y mejora la eficacia del estudio. En octubre de 2021, Marsh McLennan lanzó el Centro de análisis de riesgo cibernético global.

Además, en septiembre de 2021, BKD Analytics, una unidad de práctica nacional de BKD CPAs & Advisors, anunció una nueva incorporación a su conjunto de productos, Payment Risk Analytics. Payment Risk Analytics puede ayudar a identificar áreas para la mejora de procesos y conflictos de interés y ayudar en la detección de fraude. En abril de 2020, el negocio de CPM de Wolters Kluwer lanzó su recurso de cumplimiento normativo relacionado con COVID-19, COVID-19 Noteworthy Developments Bulletin, para proporcionar actualizaciones regulatorias relacionadas con COVID-19, como órdenes regulatorias globales, avisos, cambios y otras actualizaciones para la industria de servicios financieros.

Varios otros lanzamientos en el mercado de análisis de riesgos incluyen:

En abril de 2020, Moody’s Analytics, Inc. lanzó la herramienta Solvency Watch, que permite a las aseguradoras y a los directores de riesgos realizar un seguimiento de sus principales indicadores de solvencia de manera efectiva y detectar con éxito los riesgos asociados. Jugadores clave enfocados en mejorar la eficiencia del producto.

En febrero de 2020, Gurucul, uno de los actores destacados en esta tecnología de análisis para las instalaciones y la nube, lanzó Gurucul Unified Security & Risk Analytics, una plataforma de ciencia de datos basada en la nube. Esta arquitectura unifica las funciones principales del Centro de Defensa Cibernética para permitir decisiones contextuales basadas en el riesgo para simplificar los controles de seguridad.

En junio de 2019, Moody’s Analytics, Inc. se asoció con Imarticus learning. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar un curso de riesgo crediticio y suscripción para ofrecer instrucción a los profesionales financieros en la India y conocimientos sobre la gestión de riesgos financieros. Esto ayudaría a mejorar la experiencia de todos los profesionales.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por modelos de implementación

por verticales

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : IBM Corp, Moody’s Corp., Oracle Corp., SAP SE y SAS Institute Inc., entre otros.

Segmento de mercado de análisis de riesgos

Por modelos de implementación

On-Premise

Cloud-Based

By Verticals

Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)

IT & Telecommunication

Healthcare

Retail

Others

Risk Analytics Market Report by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Accenture PLC

AXIOMSL Inc.

BRIDGEi2i Analytics Solutions

Cisco Systems Inc.

Citrix Systems, Inc.

DataFactZ

Fidelity National Information Services, Inc.

GURUCUL

IBM Corp.

Moody’s Corp.

Oracle Corp.

Palantir Technologies Inc.

Provenir

Real Time Risk Systems LLC

Riskturn Inc.

SAP SE

SAS Institute Inc.

SparkCognition

Strategic Thought Group

Verisk Analytics, Inc.

