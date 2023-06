Se prevé que el mercado mundial de amortiguadores crezca a una CAGR considerable del 12,2 % durante el período de pronóstico. Uno de los principales factores que están haciendo crecer el mercado incluye el avance tecnológico en la industria de los amortiguadores que respalda la mejora del rendimiento de un vehículo y la experiencia de los consumidores. En los últimos años, la demanda de sistemas de suspensión avanzados ha ido creciendo en vehículos comerciales pesados ​​en todo el mundo a medida que crecen las aplicaciones de estos vehículos.

Estos vehículos a menudo funcionan fuera de la carretera para transportar, descargar, excavar y otros trabajos de carga pesada que requieren múltiples amortiguadores altamente eficientes con avances tales como amortiguadores de aire, control continuo de amortiguación, monitores de control de balanceo de la carrocería y sensores de altura de manejo de la cámara de aire, y despliegue automático de suspensiones auxiliares. Estos avances ayudan a extender los intervalos de mantenimiento y los ciclos de vida de los vehículos, mejoran el desgaste de los neumáticos, aumentan la seguridad y el manejo, y ayudan con el reclutamiento y la retención de conductores. Estos desarrollos han mejorado el rendimiento del vehículo, lo que también se refleja en el crecimiento del mercado de vehículos comerciales. Según los datos de la Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), la producción de vehículos comerciales alcanzó los 23.091,

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo

Por tipo de vehículo

Por Canal de Venta

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : incluye Hitachi, Ltd., KYB Americas Corp., Mando Corp., Tenneco Inc., ThyssenKrupp AG y otros.

Segmento de informe de mercado de amortiguadores

Por tipo

tubo gemelo

Mono-Tubo

Por tipo de vehículo

Vehículo de pasajeros

Vehículos comerciales

Por Canal de Venta

Fabricante de equipos originales (OEM)

posventa

Segmento de informe de mercado de amortiguadores por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

ACDelco

Arnott LLC

BMW AG

Grupo IBW

ContiTech AG

Datsons Engineering Works SA. Limitado.

Ventas DMA

Duroshox Pvt Ltd.

Endurance Technologies Ltd.

Gabriel India Ltd. (Grupo Anand)

ITT Inc.

Suspensiones de Kobe

Magneti Marelli After Market Piezas y Servicios SpA

Marelli Holdings Co., Limitado

Méritor Inc.

QBAutomotive S

Amvardhana Motherson Auto System (SMAS) Pvt. Limitado.

ZF Friedrichshafen AG

ZHEJIANG SENSEN PIEZAS DE AUTOMÓVIL CO., LTD.

