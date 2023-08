Mercado de alimentos y bebidas sin glutense estima que crecerá a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El cambio cada vez mayor de los atletas hacia los productos sin gluten y la creciente prevalencia de la enfermedad celíaca impulsarán el crecimiento del mercado mundial de alimentos y bebidas sin gluten. Para controlar los signos y síntomas de la enfermedad celíaca, los alimentos y bebidas sin gluten son esenciales. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune en el que el gluten desencadena la actividad del sistema inmunitario y daña el revestimiento interno del intestino delgado y, posteriormente, dificulta la absorción de los nutrientes de los alimentos. Una dieta libre de gluten permite a los pacientes curar el daño causado por el gluten en el intestino delgado y previene daños mayores con el tiempo. Según el informe de la Celiac Disease Foundation de 2018, la prevalencia mundial de la enfermedad celíaca es del 1,4 % según los análisis de sangre y del 0. 7% según los resultados de la biopsia. La prevalencia de la enfermedad celíaca fue mayor en niños que en adultos y mayor en mujeres que en hombres.

Los espaguetis, el pan y otras comidas sin gluten están fácilmente disponibles en restaurantes, tiendas y compañías de alimentos especializados para el paciente. En lugar de harina de trigo, pueden comer arroz, papa, arroz, quinua, soya, amaranto, harina de frijol o trigo sarraceno. Reconocer el gluten puede hacer que una persona sea más saludable y ayudarla a perder peso. Sin embargo, no siempre es una dieta saludable. Es posible que una dieta sin gluten no proporcione al cuerpo suficientes minerales, nutrientes y vitaminas, como calcio, fibra y hierro. Los alimentos sin gluten pueden ser más caros que los alimentos que contienen gluten, lo que es un factor restrictivo para el crecimiento del mercado.

Los actores clave que contribuyen al crecimiento del mercado global de alimentos y bebidas sin gluten mediante la adopción de diversas estrategias, como lanzamientos y desarrollos de productos, fusiones y adquisiciones, asociaciones y acuerdos, incluyen Kraft Heinz Co., Hain Celestial Group, Inc., General Mills, Inc., Conagra Brands, Inc. y Kellogg Co., entre otras.

Por ejemplo, Primal Nutrition, LLC, fabricantes de los productos de la marca Primal Kitchen, fue adquirida por Kraft Heinz Co. Los condimentos, salsas y aderezos, como el aceite de aguacate, la mayonesa y los aderezos para ensaladas, son los principales productos de Primal Kitchen con un aumento en el número de productos. líneas en snacks saludables y otros colectivos, en enero de 2019.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por producto

Por Canal de Distribución

Panorama competitivo: The Kraft Heinz Co., The Hain Celestial Group, Inc., General Mills, Inc., Conagra Brands, Inc. y Kellogg Co., entre otros.

Mercado de alimentos y bebidas sin gluten por segmento

por producto

Alimento

Productos de panadería

pizzas y pastas

Cereales

Salados y Snacks

Comida para bebé

Productos cárnicos y sucedáneos de la carne

Postres y Helados

Otros

Bebidas

Bebidas alcohólicas

Jugos

Bebidas gaseosas

Bebidas Funcionales

Otros

Por Canal de Distribución

Tiendas especializadas

Supermercados/Hipermercados

Tiendas minoristas en línea

Droguerías y Farmacias

Otros

Gluten-Free Foods and Beverages Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East & Africa

