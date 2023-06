Mercado de alimentos que estimulan la inmunidad se anticipa que crecerá a una CAGR sustancial de 7.5% durante el período de pronóstico. La demanda de hierbas y especias con beneficios para la salud, como el jengibre, la cúrcuma y el ajo, está creciendo a medida que la pandemia ha visto a los consumidores mostrar una gran preferencia por productos confiables para la salud y el bienestar, lo que está actuando como otro factor que induce el crecimiento de los alimentos que estimulan la inmunidad. mercado. Por ejemplo, en 2021, Tata Consumer Products lanzó dos nuevos productos: TATA Tea Tulsi Green y TATA Tea Gold Care, y rediseñó su Tetley Green Tea existente con vitamina C añadida. La compañía está ampliando su cartera de bienestar mediante el desarrollo de estos productos con ingredientes que se sabe que ayudan a mejorar la inmunidad del cuerpo y aumentan el bienestar general. TATA Tea Gold Care está infundido con una mezcla de cinco ingredientes nativos que son jengibre, cardamomo, mulethi y brahmi. Además,

Además, en septiembre de 2020, Heritage Foods lanzó una gama de variantes de leche de jengibre, tulsi y cúrcuma que aumentan la inmunidad junto con una nueva gama de sabores de helado. Mientras que la leche de jengibre es buena para las funciones termorreguladoras, trombóticas y respiratorias del cuerpo, la leche de tulsi tiene extracto de tulsi, semillas de sabja (albahaca dulce) y extracto de menta y es buena para la inmunidad y la cúrcuma tiene buenas propiedades antimicrobianas. La compañía ha lanzado nuevos sabores de helado, crema, bayas, galletas, caramelo y ondulación de bayas. Los productos se lanzan para mejorar y desarrollar la inmunidad.

El mercado mundial de alimentos que aumentan la inmunidad está segmentado según el tipo de producto y el canal de distribución. Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en frutas y verduras, hierbas y especias, nueces y semillas, alimentos a base de lácteos y probióticos y prebióticos. Según el canal de distribución, el mercado se subsegmenta en online y offline. Los segmentos mencionados anteriormente se pueden personalizar según los requisitos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo : incluye Archer Daniels Midland Company, Associated British Foods plc, Blue Diamond Growers, Cargill, Conagra Brands, Inc, Nutraceutical Corp. y otros.

Segmentación del mercado de alimentos que aumentan la inmunidad

Por tipo de producto

Frutas vegetales

Hierbas especias

Semillas de nuez

Alimentos a base de lácteos

Probióticos y Prebióticos

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Granjas orgánicas de árboles grandes

BRF S.A.

Bunge Limited

Compañía de nueces chico

Danone SA

Diamond Foods, LLC.

compañía de alimentos dole, inc.

Fonterra Co-operative Group Ltd.

General Mills

Gnosis by Lesaffre

GoodMills Innovation GmbH

Graceland Fruit, Inc.

Hines Nut Company

Kerry Group

Kirin Holdings Co., Ltd.

Kraft Heinz Co.

NATUREX SA

Nestlé

Nutraceutical Corp.

Olam International Ltd

Once Upon a Farm

Probulin Probiotics LLC

Tata Consumer Products Ltd.

Tate & Lyle PLC,

Virginia Dare

YouBar

