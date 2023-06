By

Nueva York, según un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Global Insight Services, se espera que el ” mercado de alimentos para mascotas a base de pescado ” crezca para 2031. El informe incluye una segmentación detallada y datos del tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

La comida para mascotas a base de pescado es un tipo de comida para mascotas que se elabora con pescado como ingrediente principal. El pescado es una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, que son importantes para un pelaje y una piel saludables. La comida para mascotas a base de pescado se usa a menudo para perros y gatos que son alérgicos a otros tipos de proteínas, como el pollo o la carne de res.

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología de alimentos para mascotas a base de pescado son:

1. El uso de ingredientes más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente

2. El uso de ingredientes más naturales y nutritivos

3. El uso de recetas más innovadoras y creativas

4. El uso de ingredientes más holísticos y conscientes de la salud

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado son la creciente conciencia de los beneficios para la salud del pescado para las mascotas, la creciente popularidad del pescado como ingrediente de alimentos para mascotas y la creciente demanda de alimentos para mascotas naturales y orgánicos.

El pescado es un alimento nutritivo y saludable para las mascotas, y es una buena fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales. El pescado también es un ingrediente natural y orgánico de alimentos para mascotas, que está ganando popularidad entre los dueños de mascotas. La demanda de alimentos para mascotas naturales y orgánicos está aumentando, ya que los dueños de mascotas se preocupan cada vez más por la salud y la seguridad de sus mascotas.

Segmentos de mercado

El mercado de Alimentos para mascotas a base de pescado está segmentado según el tipo de mascota, el tipo de alimento, el canal de ventas y la región. Según el tipo de mascota, el mercado se fragmenta en perros, gatos y otras mascotas. Según el tipo de alimento, el mercado se divide en alimentos secos, alimentos húmedos, golosinas y refrigerios, y otros. Según el canal de venta, el mercado se clasifica en supermercados e hipermercados, tiendas especializadas para mascotas, canal de venta en línea y otros. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe de mercado Alimentos para mascotas a base de pescado incluye jugadores como Pacific Bio Products , Fish4Dogs , Purina (Nestlé) , Mars, Inc. , Freshpet , Spectrum Brands, Inc. , JustFoodForDogs , Skipper’s Pet Products Ltd , Diana Pet Food , Symrise y otros.

