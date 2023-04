Los rellenos de soldadura fuerte para la unión son esenciales en la fabricación y el diseño de materiales avanzados . En las últimas décadas se han desarrollado varios tipos de rellenos para soldadura fuerte para unir materiales de ingeniería similares o diferentes. Las partes críticas de los componentes de automóviles y aeronaves, incluido el acero, a menudo se unen mediante soldadura fuerte. Además, los componentes cerámicos de dispositivos y circuitos de microondas se han combinado con un alto grado de integración en dispositivos microelectrónicos.

El aumento del uso de aleaciones de soldadura fuerte junto con una mayor aplicación de aleaciones de soldadura fuerte en varias industrias finales, como la aeroespacial, la construcción y la electrónica, ha impulsado la demanda. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de aleaciones de soldadura fuerte de América del Norte crecerá a una CAGR del 4,6 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2029.

De manera similar, en el campo médico, los implantes metálicos se han soldado a la odontología de cerámica. corona. Estos desarrollos han hecho que la vida humana sea más conveniente. Sin embargo, la soldadura fuerte presenta desafíos específicos relacionados con la formación intermetálica (IMC) y las tensiones residuales en la unión a altas temperaturas.

Dinámica del mercado de aleaciones de soldadura fuerte

conductor

Uso creciente de aleaciones de soldadura fuerte en las industrias automotriz y aeroespacial

Las aleaciones de soldadura fuerte están experimentando una demanda significativa en la industria automotriz, donde se utilizan en conexiones de condensadores y evaporadores para sistemas de aire acondicionado, tuberías de inyección de combustible y revestimientos de frenos. Las industrias automotriz y aeroespacial han estado trabajando en el desarrollo de componentes automotrices livianos.

Creciente preferencia por los procesos de soldadura fuerte sobre la soldadura blanda y blanda

La soldadura fuerte es un proceso de unión de metales en el que dos o más elementos metálicos se unen derritiendo y vertiendo metal de aporte sobre la unión. Son ampliamente utilizados para conectar conductores metálicos de sistemas de puesta a tierra eléctricos de alta tensión a baja tensión. Este proceso se utiliza actualmente en el Reino Unido, Irlanda y otros países del mundo para unir de forma permanente dos metales conductores, normalmente cobre o acero.

oportunidad

Amplia aplicación de aleaciones de soldadura fuerte en diversas industrias.

La soldadura fuerte es un proceso de unión ampliamente utilizado porque puede unir casi todos los metales excepto el aluminio y el magnesio. Se utiliza para componentes eléctricos, accesorios de tubería, etc. Los metales con espesor desigual se pueden unir mediante soldadura fuerte. La soldadura fuerte se utiliza para unir una variedad de metales, metales diferentes y no metales.

Análisis competitivo de cuota de mercado de paisajismo y aleaciones de soldadura fuerte

El panorama competitivo del mercado de Aleaciones de soldadura fuerte proporciona detalles de la competencia. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en GCC, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, amplitud y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa en el mercado de aleaciones para soldadura fuerte.

Los principales actores que operan en el mercado de aleaciones de soldadura fuerte incluyen Johnson Matthey, OC Oerlikon Management AG, Sulzer Ltd, Belmont Metals, Harris Products Group, Morgan Advanced Materials y sus filiales, Aimtek, Inc., Lucas-Milhaupt, Inc., Esprix. Tecnología, Indium Corporation, AMETEK. Inc., TSI Technologies, ESAB (una subsidiaria de Colfax Corporation) y Umicore.

Alcance del mercado de aleaciones de soldadura fuerte de América del Norte

El mercado norteamericano de aleaciones para soldadura fuerte está segmentado por metal, material de aporte, tecnología, forma, temperatura de producción y uso final.

El crecimiento entre estos segmentos analiza los segmentos de crecimiento deficiente de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

carril

plata

cobre

níquel

oro

titanio

acero

aluminio

cobalto

acero

magnesio

diferente

Según el metal, el mercado se clasifica en plata, cobre, níquel, oro, titanio, acero, aluminio, cobalto, hierro, magnesio y otros.

material de relleno

pasta de soldadura fuerte

varilla y alambre para soldar

polvo de soldadura fuerte

preforma de soldadura fuerte

lámina de soldadura fuerte

cinta de soldadura fuerte

Según el material de relleno, el mercado está segmentado en pasta de soldadura fuerte, varilla y alambre de soldadura fuerte, polvo de soldadura fuerte, preforma de soldadura fuerte, lámina de soldadura fuerte y cinta de soldadura fuerte.

tecnología

soldadura fuerte con soplete

soldadura fuerte en horno

soldadura fuerte por resistencia

soldadura fuerte por inducción

soldadura profunda

soldadura infrarroja

soldadura fuerte al vacío

Soldadura fuerte por haz de electrones/láser

fiebre fuerte

soldadura fuerte

soldadura fuerte de hidrógeno

soldadura fuerte de manta

amoníaco disociado

soldadura fuerte de gas combustible

etc.

Según la tecnología, el mercado está segmentado en soldadura fuerte con soplete, soldadura fuerte en horno, soldadura fuerte por resistencia, soldadura fuerte por inducción, soldadura fuerte profunda, soldadura fuerte infrarroja, soldadura fuerte al vacío, soldadura fuerte con haz de electrones/láser, soldadura fuerte exotérmica, soldadura fuerte, soldadura fuerte con hidrógeno, soldadura fuerte con manta, amoníaco disociado , soldadura fuerte de gas combustible y otros.

forma

cable

pedazo

bar

tubo

tubo

departamento

Hoja

bol

barra redonda

etc.

Según la forma, el mercado está segmentado en alambre, tiras, barras, tuberías, tubos, planos, láminas, placas, barras redondas y otros.

temperatura de producción

1001°C ~ 1200°C

por debajo de 900 °C

901°C ~ 1000°C

por encima de 1200 °C

Según la temperatura de producción, el mercado se segmenta en 1001 °C a 1200 °C, por debajo de 900 °C, 901 °C a 1000 °C y por encima de 1200 °C.

uso final

automóvil Aeroespacial y Defensa electronica y electricidad construcción y edificación química Barco En función de otros usos finales, el mercado está segmentado en automoción, aeroespacial y defensa, electrónica y electricidad, edificación y construcción, productos químicos, marítimo y otros.

Análisis/percepciones regionales del mercado de aleaciones de soldadura fuerte Se analiza el mercado de aleaciones de soldadura fuerte y se proporcionan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, metal, material de relleno, tecnología, forma, temperatura de producción y uso final. Las regiones geográficas cubiertas en el informe de mercado Braze Alloys son Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos domina América del Norte debido a la creciente aplicación de aleaciones de soldadura fuerte en la región. Canadá domina la región debido a la creciente industria electrónica de la región.



índice:

Descripción general del mercado de aleaciones de soldadura fuerte de América del Norte

Impacto económico en la industria.

Competencia de mercado por fabricantes

Producción, ingresos (valor) por región

Producción, ingresos (valor), tendencia de precios por tipo

Análisis de mercado por aplicación

análisis de costos

Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Análisis de estrategia de marketing, distribuidor/comerciante

Análisis de factores de efecto de mercado

Pronóstico del mercado de aleaciones de soldadura fuerte de América del Norte

