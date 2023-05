Según el informe publicado por Allied Market Research, el mercado global de agentes leudantes generó $6,000 millones en 2021 y se proyecta que alcance los $9,200 millones para 2031, creciendo a una CAGR del 4,2 % entre 2022 y 2031. El informe ofrece un análisis detallado de la principales estrategias ganadoras, tendencias de mercado en evolución, tamaño y estimaciones del mercado, cadena de valor, bolsillos de inversión clave, impulsores y oportunidades, panorama competitivo y panorama regional.

El informe es una fuente útil de información para nuevos participantes, accionistas, pioneros y accionistas en la introducción de las estrategias necesarias para el futuro y la adopción de medidas esenciales para fortalecer y realzar significativamente su posición en el mercado.

𝐊𝐞𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬

Los jugadores que operan en la industria global de agentes de levadura han adoptado varias estrategias de desarrollo para expandir su participación de mercado, aumentar la rentabilidad y seguir siendo competitivos en el mercado. Los actores clave incluidos en este informe incluyen Archer-Daniels-Midland Company, Associated British Foods PLC, Cargill, Inc., Corbion NV, Kerry Group PLC, Koninklijke DSM NV, Kraft Heinz Company, Novozymes A/S, Puratos Group NV y Stern-Wywiol Gruppe GmbH Co. KG.

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬:

De acuerdo con el análisis de mercado de agentes de fermentación, el mercado está segmentado en forma, industria de usuario final y región. Según el estado, el mercado se divide en biológico y químico. Según la industria del usuario final, el mercado se clasifica en alimentos, cuidado personal y de la salud, y otros. Por regiones, se analiza en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India , Australia, Corea del Sur y resto de Asia-Pacífico) y LAMEA (Brasil, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Arabia Saudita y resto de LAMEA).

Los agentes leudantes, especialmente el bicarbonato de sodio, juegan un papel importante en la alimentación animal. El bicarbonato de sodio se usa principalmente en suplementos alimenticios para vacas lecheras, ya que ayuda a estabilizar el pH del rumen al reducir las condiciones ácidas. Se espera que los cambios dinámicos en los patrones alimentarios y un aumento en la demanda de proteínas de origen animal aumenten la demanda de alimentos para animales, impulsando el crecimiento del mercado de agentes leudantes durante el período de pronóstico.

Sin embargo, el almacenamiento de levadura es el principal factor que obstaculiza el crecimiento del mercado. El almacenamiento y el uso de la levadura con un límite de tiempo se consideran factores cruciales. Es esencial usar levadura seca dentro de los cuatro meses posteriores a la apertura si está refrigerada o dentro de los seis meses posteriores a la apertura si está congelada. Por lo tanto, es probable que este uso limitado de agentes leudantes, levadura deshidratada y sus peculiares requisitos de almacenamiento obstaculicen el crecimiento del mercado de agentes leudantes.

Hallazgos clave del estudio

El tamaño del mercado de agentes de levadura fue de $ 5971,9 millones en 2020 y se estima que alcance los $ 9198,1 millones para 2031, registrando una CAGR del 4,2 % de 2022 a 2031.

En 2021, dependiendo de la modalidad, el segmento biológico representó $4.017,1 millones alcanzando el 67,3% de la cuota de mercado global.

En 2021, sobre la base de la industria del usuario final, el segmento de alimentos adquirió $ 4.261,6 millones, exhibiendo el 71,4% de la participación de mercado global.

Alemania fue el mercado más destacado de Europa en 2021 y se prevé que alcance los 760,2 millones de dólares para 2031, con un crecimiento compuesto anual del 2,5 % durante el período de pronóstico.

De acuerdo con las tendencias del mercado de agentes leudantes, según la industria de usuarios finales, el segmento personal y de atención médica contribuyó significativamente al mercado y se estima que alcanzará $ 2,104.5 millones para 2031 a una CAGR de 5.5% durante el período de pronóstico. Es probable que el crecimiento de la demanda de productos personales y para el cuidado de la salud a base de bicarbonato de sodio y la exploración de los beneficios medicinales de los agentes leudantes, incluida la levadura y el bicarbonato de sodio, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

