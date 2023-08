By

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe de investigación de mercado global Suministro de medicamentos bucales es una sinopsis completa sobre el estudio de la industria Salud y su influencia en el entorno del mercado. Algunas de las estrategias de la competencia se pueden mencionar aquí como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, asociaciones, empresas conjuntas y adquisiciones. Este informe de mercado es una solución clara que las empresas pueden adoptar para prosperar en este mercado que cambia rápidamente. Sin mencionar que todos los temas incluidos han sido cuidadosamente analizados con las mejores herramientas y técnicas. La utilización de herramientas y técnicas bien establecidas en el informe completodel mercado global Suministro de medicamentos bucalesayuda a convertir información compleja del mercado en una versión más simple.

Data Bridge Market Research analiza una tasa de crecimiento en el mercado de administración de fármacos bucales en el período de pronóstico 2023-2030. La CAGR esperada del mercado de administración de fármacos bucales tiende a ser de alrededor del 9,8% en el período de pronóstico mencionado. El valor de mercado es de 3380 millones de USD en 2022 y crecería hasta los 7130 millones de USD para 2030. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el mercado El informe seleccionado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge también incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio.

Descargue el informe de muestra en PDF (que incluye gráficos, tablas y una lista de figuras) en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-buccal-drug-delivery-market&Shri

Los sistemas de administración de fármacos bucales han ganado un gran crecimiento debido a la constante investigación y desarrollo en este campo. La administración bucal se considera la opción más factible y preferida en comparación con la forma de dosificación oral, particularmente entre los pacientes de edad avanzada. Se proyecta que el segmento de películas sublinguales crezca a la tasa más alta durante el período de pronóstico 2023-2030. El mercado aún se está desarrollando en términos de lanzamientos de nuevos productos debido a la identificación limitada de candidatos a fármacos adecuados.

Conductores

Aumento de la investigación por diferentes hospitales comunitarios

El aumento de la admisión en los hospitales, en particular de pacientes de edad avanzada, y el desarrollo de productos y la investigación por parte de numerosos hospitales comunitarios están aumentando el crecimiento del segmento. Estudios realizados por varios hospitales traen novedad y aumentan la comercialización de la formulación. Por ejemplo, tres hospitales comunitarios en Japón en 2020 realizaron estudios in vitro e in vivo para desarrollar geles cargados de micropartículas mucoadhesivas para la mucositis oral. La investigación confirmó que la mayor concentración del fármaco en el sitio de destino y el tratamiento más rápido que las formas de dosificación tradicionales tienen más probabilidades de mejorar la adopción. Además, varios hospitales en países altamente desarrollados están muy involucrados en el estudio y desarrollo de formulaciones mucoadhesivas bucales que incluyen analgésicos potentes, insulina y fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca.

Oportunidades

Creciente demanda de películas sublinguales

Se anticipa que las películas sublinguales crecerán a la tasa más alta durante el período de pronóstico 2023-2030. Múltiples factores son responsables del crecimiento del segmento, como una mayor investigación para desarrollar una formulación de liberación controlada y la disponibilidad inmediata de una alta concentración de fármaco en un sitio objetivo. Estas formulaciones son ampliamente utilizadas en tratamientos anti-adicciones y centros de atención de urgencias debido a su inicio de acción más rápido.

Aumento de la adicción al tabaco

La administración bucal del fármaco suele ser la formulación más recomendada y eficaz para el tratamiento de pacientes con adicción al tabaquismo o a la nicotina. Varios estudios han confirmado que las pastillas de nicotina son muy eficaces para administrar una mayor concentración de la droga que las gomas de mascar u otras formas de dosificación. También es una buena alternativa para aquellos que dudan en masticar chicles constantemente y una excelente opción para dejar de fumar con baja o alta dependencia. Por lo tanto, este factor impulsa el crecimiento del mercado.

Escenario de mercado:

La administración bucal del fármaco es una técnica sustituta de la administración oral del fármaco en la que el fármaco se administra a través de la mucosa bucal de la cavidad oral. El medicamento generalmente se coloca entre las encías superiores y las mejillas para el tratamiento de numerosas enfermedades y afecciones. La administración bucal de fármacos se considera adecuada para su uso entre los pacientes del hospital. La interacción de biofluidos de la administración bucal del fármaco se reduce mediante tales sistemas de administración. Estos sistemas incluso ayudan a proporcionar una alta concentración, especialmente en el área objetivo.

Los jugadores clave que operan en el mercado de administración bucal de medicamentos incluyen:

Pfizer Inc. (EE. UU.)

Lupino (India)

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (Israel)

Grupo Zydus (India)

Bausch Health Companies Inc (Canadá)

Collegium Pharmaceutical, Inc. (EE. UU.)

GSK plc (Reino Unido)

Abbvie, Inc (EE. UU.)

AstraZeneca (Reino Unido)

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (India)

Endo International plc (Irlanda)

Sanofi (Francia)

Bayer AG (Alemania)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japón)

Novartis AG (Suiza)

Indivior PLC (EE. UU.)

Novo Nordisk A/S (Dinamarca)

NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED (EE. UU.)

APR (Suiza)

ARKRAY, Inc (Japón)

Para obtener más información sobre el análisis de mercado, explore el resumen del informe de investigación @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-buccal-drug-delivery-market?Shri

Alcance del mercado de administración de fármacos bucales

Indicación

El manejo del dolor

Dejar de fumar

Angina de pecho

Tos

Otros

Tipo

Sistemas de administración de medicamentos no adjuntos

Sistemas de administración de fármacos bioadhesivos

Diseño

Tipo de matriz

Tipo de depósito

Formularios

Formas de dosificación de adhesivo bucal sólido

Tabletas bucales

obleas

pastillas

Formas de dosificación de adhesivos bucales semisólidos

Geles

Parches bucales

Películas bucales

Formas de dosificación de adhesivo bucal líquido

drogas

Formulación bioadhesiva oral

Succinato de hidrocartisona

hipromelosa

miconazol

clorohexidina

Formulación Sublingual

trinitrato de glicerina

Otros

Otros

Los usuarios finales

hospitales

Cuidados en el hogar

Clínicas de Especialidades

Otros

El informe proporciona información sobre los siguientes indicadores:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales jugadores en este informe de investigación

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo del mercado: información completa sobre los mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos a través de geografías

Principales temas clave cubiertos:

Imperativos Estratégicos

Factores que ejercen presión sobre el crecimiento

El imperativo estratégico

Las oportunidades de crecimiento alimentan el motor del canal de crecimiento

Metodología de investigación

Alcance y Segmentación

Contexto de investigación y alcance del análisis

Segmentación

Otras técnicas para esta gestión de informes de investigación

Análisis de oportunidades de crecimiento

Controladores de crecimiento

Restricciones de crecimiento

Introducción

El impacto de la pandemia de COVID-19 y la publicación

Crecimiento futuro

Ecosistema de Innovación

Continuado…

Explore el resumen detallado del informe de investigación con TOC: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-buccal-drug-delivery-market&Shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lice-treatment-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vulvodynia-treatment-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-agglutinin-disease-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-keloid-treatment-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-optic-nerve-disorders-treatment-market?shri

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com