El mercado mundial de adhesivos para maderase prevé que crezca a una CAGR durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento del nivel de ingresos disponibles en las principales economías, la creciente demanda de paneles a base de madera de ingeniería y muebles ecológicos y ecológicos en el sector residencial, y la rápida urbanización que ha aumentado las actividades de construcción en las economías emergentes. Aparte de estos, los fabricantes de paneles de madera, especialmente en Asia-Pacífico, confían en las capacidades de producción internas para producir adhesivos para sus productos. Además, con el creciente sector de la construcción en los principales países de Asia-Pacífico, como China, India y Japón, la utilización de adhesivos para madera está aumentando en la región. En India, según el IBEF, la IED en el sector de la promoción de la construcción y las actividades de construcción se situó en 26.080 millones de dólares y 24.720 millones de dólares, respectivamente. entre abril de 2000 y marzo de 2021. Las crecientes actividades de construcción están creando un alcance significativo para el mercado de adhesivos para madera. Además, el crecimiento del mercado también está respaldado por las crecientes fusiones y adquisiciones y los lanzamientos de nuevos productos por parte de los principales actores del mercado para satisfacer la creciente demanda del mercado.

En agosto de 2021, Arkema Group adquirió el negocio Performance Adhesives de Ashland, uno de los líderes mundiales en adhesivos de alto rendimiento para aplicaciones industriales en los EE. UU. con una cartera de productos única e innovadora. Con esta adquisición, la empresa amplió su oferta de productos a adhesivos de alto rendimiento. De manera similar, en marzo de 2019, Akzo Nobel NV lanzó un nuevo sistema de recubrimientos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de resina

Por Tecnología

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: 3M Co., Arkema Group, Akzo Nobel NV, Ashland Inc., Bostik SA, The Dow Chemical Co, Henkel AG & Co. KGaA, Jubilant Industries Ltd., Pidilite Industries Ltd., entre otros.

Adhesivos para madera Informe de mercado por segmento

Por tipo de resina

Natural

Sintético

Por Tecnología

Base de solvente

Basado en agua

por aplicación

Pisos y cubiertas

Muebles

Tablero de partículas

Ventanas y Puertas

Otros

Informe de mercado Adhesivos para madera por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

empresa 3M

AICA Kogyo Co. Ltd.

Grupo Arkema

Akzo Nobel NV

Ashland Global Holdings Inc

Bostik SA

Dana Lim A/S

The Dow Chemical Co

Dynea Oy

GP Chemicals LLC

B. Fuller Co

Henkel AG & Co. KGaA

Jubilant Industries Ltd

The Lubrizol Corp

Pidilite Industries Ltd

Sika AG

Wanhua Chemical Group Co., Ltd

