Jugadores del mercado cubiertos

GrainCorp (Australia), Malteurop (Francia), Rahr Corporation (EE. UU.), Boortmalt (Bélgica), Indesso, (España), Lipoid Kosmetic AG, (Alemania), The Herbarie at Stoney Hill Farm, Inc. (EE. UU.) International Flavors & Fragrances, Inc. (Países Bajos), Bell Flavours & Fragrances (Francia), Rutland Biodynamics Ltd. (Escocia) Prakruti Products Pvt. Ltd (India), Ambe Phytoextracts Pvt. limitado. (Austria), The Green Labs LLC (Países Bajos), Berje, Inc. (Italia), Umalaxmi Organics Pvt. limitado. (India), DSM (Países Bajos)