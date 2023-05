By

mercado de accesorios para acuarios

Según una investigación de PMR, ” Mercado de accesorios para acuarios : Oportunidades globales, desafíos, estrategias y pronósticos para 2025″ se ha agregado a la Investigación de mercado de persistencia.

La gente usa acuarios y accesorios para acuarios para mantener peces, invertebrados, anfibios, reptiles acuáticos como tortugas y plantas acuáticas. La mayoría de los acuarios están hechos de placas de vidrio, pero en estos días los acuarios acrílicos son el principal competidor del vidrio. El acrílico es más fuerte que el vidrio y es más liviano junto con una cierta cantidad de aislamiento.

La cría de acuarios, la venta de peces de acuario y accesorios para acuarios se está convirtiendo en un gran negocio. Los peces deben criarse en aguas naturales, ya que son sensibles a los cambios bruscos de temperatura en el entorno en el que se crían. Si el tanque está demasiado frío, los peces estarán estresados ​​y serán vulnerables a la infección de parásitos, y si el tanque está demasiado caliente, el nivel de oxígeno disuelto caerá rápidamente y los peces se asfixiarán en el tanque. Por lo tanto, se debe instalar un sistema de control de temperatura adecuado y, por lo tanto, los accesorios del acuario juegan un papel importante.

Se espera que los accesorios para acuarios de América del Norte sean uno de los mayores mercados de accesorios para acuarios en 2016 debido a la alta tasa de penetración en esta región. En términos de propiedad de peces mascota, los accesorios para acuarios de EE. UU. y Canadá representaron la mayor parte. Cada año se extraen más de 11 millones de peces de arrecife de los arrecifes del mundo para satisfacer las necesidades de 700 000 entusiastas de los acuarios en el mercado de accesorios para acuarios de EE. UU. También hay un número creciente de asociaciones y clubes de pesca locales que están difundiendo la conciencia de la afición por los peces entre los consumidores y creando conciencia sobre estas especies raras.

Accesorios para acuarios: segmentación del mercado

El mercado de accesorios para acuarios se puede segmentar en los siguientes tipos de productos:

tanque de acuario

ornamento

sistema de control de temperatura

sistema de filtración

Se espera que el segmento de artículos decorativos del mercado de accesorios para acuarios tenga la mayor participación durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la creciente popularidad del espacio acuático entre los aficionados. Los aficionados están reinventando los accesorios para acuarios en función de una variedad de motivos, incorporando una variedad de plantas, adornos, fondos, sustratos y elementos decorativos relacionados en sus tanques.

Accesorios para acuarios: dinámicas y restricciones del mercado

Por lo general, un acuario consta de un sistema de filtración, iluminación artificial y un calentador o enfriador, según los habitantes del tanque. Los sistemas de filtración de acuarios biológicos y mecánicos combinados son comunes. Fishkeeping está atrayendo la atención de los consumidores por sus efectos terapéuticos, como resolver la enfermedad de Alzheimer, reducir el estrés y ayudar a los pacientes a mejorar sus hábitos alimenticios.

Los productos de tecnología integrada están impulsando el mercado de accesorios para acuarios. El equipo utilizado para recrear los accesorios del acuario es cada vez más pequeño, más inteligente y más eficiente para facilitar el mantenimiento y la limpieza del acuario. Los acuarios se están miniaturizando y diseñando de acuerdo con los corales domésticos y los delicados vertebrados de arrecife.

La innovación de productos en artículos decorativos es una de las principales razones del aumento de la demanda de accesorios para acuarios. Por ejemplo, la iluminación subacuática con bombillas LED es uno de los accesorios innovadores populares para acuarios. Esta luz es resistente al agua y se puede utilizar como barra de luz principal. Otro ejemplo son los accesorios para acuarios NUVO, un producto sin marco ganador de múltiples premios que ofrece un estilo contemporáneo para complementar cualquier decoración. Todos los acuarios están construidos con el mejor vidrio recto transparente con sistemas de filtración personalizados y entornos adaptados a las plantas acuáticas y los corales marinos.

El aumento de la penetración del comercio electrónico y las ventas en línea en el mercado de accesorios para acuarios es otro factor importante que impulsa el mercado de accesorios para acuarios. La plataforma en línea brinda a los consumidores de todo el mundo acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a una amplia gama de nuevos productos. Otra ventaja de los accesorios para acuarios es que la información sobre el producto es más detallada y brinda información al consumidor en forma de reseñas de consumidores y más. Cada producto en el mercado general. La plataforma en línea también reduce significativamente los costos de distribución y ayuda a atraer consumidores de manera más eficiente en el mercado de accesorios para acuarios.

