El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

IoT en ascensores es un sistema que utiliza sensores y dispositivos conectados a Internet para rastrear y administrar el uso del ascensor. Mediante el seguimiento del uso de los ascensores, los administradores de edificios pueden optimizar el rendimiento de los ascensores y reducir el consumo de energía. Además, IoT en los ascensores puede mejorar la seguridad al proporcionar datos en tiempo real sobre el estado y el uso del ascensor.

Tendencias clave

Hay varias tendencias clave en IoT en tecnología de ascensores. Una es la tendencia hacia el uso de IoT para hacer que los ascensores sean más eficientes energéticamente. Otra es la tendencia hacia el uso de IoT para mejorar la seguridad de los ascensores. Y otra más es la tendencia hacia el uso de IoT para mejorar la eficiencia general de las operaciones de los ascensores.

Una forma en que IoT se está utilizando para hacer que los ascensores sean más eficientes energéticamente es mediante el uso de sensores para rastrear el uso del ascensor e identificar patrones de uso. Esta información se puede usar para optimizar las operaciones de los ascensores para que usen menos energía. Por ejemplo, si un ascensor normalmente solo se usa durante ciertas horas del día, se puede programar para que funcione solo durante esas horas. Esto puede conducir a un importante ahorro de energía.

Finalmente, IoT se está utilizando para mejorar la eficiencia general de las operaciones de los ascensores. Por ejemplo, los sensores se pueden usar para rastrear la cantidad de personas que esperan un ascensor y la cantidad de tiempo que están esperando. Esta información se puede utilizar para optimizar las operaciones del ascensor para que las personas pasen menos tiempo esperando un ascensor. Esto puede conducir a ganancias de eficiencia significativas.

Factores clave

Hay cuatro impulsores clave del IoT en el mercado de ascensores:

1. Creciente necesidad de eficiencia energética: Con la creciente conciencia de la necesidad de conservar energía, los fabricantes de ascensores están buscando formas de hacer que sus productos sean más eficientes energéticamente. Una forma de hacerlo es equipar los ascensores con sensores que puedan rastrear los patrones de uso y ajustar el funcionamiento de los ascensores en consecuencia. Por ejemplo, si un ascensor rara vez se usa fuera de las horas pico, se puede programar para que funcione a una velocidad más lenta durante esos momentos, ahorrando energía.

2. Mejorar la seguridad y la protección: otro impulsor clave del mercado de IoT en ascensores es la necesidad de mejorar la seguridad y la protección. Los ascensores suelen estar equipados con cámaras y otros dispositivos de seguridad, y los datos recopilados por estos dispositivos se pueden utilizar para mejorar la seguridad y la protección. Por ejemplo, si un ascensor está equipado con una cámara, el metraje se puede utilizar para identificar posibles riesgos de seguridad o para investigar accidentes.

3. Mejorar la experiencia del cliente: los ascensores suelen ser utilizados por un gran número de personas y la calidad de la experiencia del cliente es importante. Los ascensores habilitados para IoT se pueden utilizar para mejorar la experiencia del cliente al proporcionar información como los tiempos de espera estimados y los tiempos de llegada. Además, los ascensores habilitados para IoT se pueden utilizar para proporcionar publicidad y promociones dirigidas.

4. Reducción de los costos de mantenimiento: uno de los beneficios clave de IoT es la capacidad de monitorear y administrar dispositivos de forma remota. Esto es especialmente importante para los ascensores, que a menudo se encuentran en lugares de difícil acceso. Al usar IoT para monitorear el rendimiento de los ascensores, los fabricantes pueden identificar y abordar los problemas antes de que causen daños significativos o tiempo de inactividad.

Segmentos de mercado

El informe de mercado de IoT en ascensores se bifurca según el tipo, el componente, el usuario final y la región. Según el tipo, se segmenta en mantenimiento preventivo, monitoreo remoto, informes avanzados y otros. Según el componente, se analiza en hardware, software y servicios. Por usuario final, se clasifica en residencial, comercial e industrial. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugador clave

El informe de mercado IoT en ascensores incluye jugadores como Fujitec Co., Ltd., Hitachi, Ltd., KONE Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Otis Elevator Company Ltd., Bosch GmbH, Schindler Group, Schneider Electric SE, Toshiba Elevators and Building Systems Corporation y Hyundai Elevator Co., Ltd.

