El yogur en polvo, también conocido como yogur seco, es un producto lácteo derivado de la eliminación del contenido de agua del yogur. El yogur en polvo tiene un contenido nutricional casi similar al del yogur fresco. Es rico en vitamina B6, vitamina B12, calcio, vitamina D, proteínas y riboflavina, entre otros. El yogur en polvo tiene una vida útil más larga que el yogur convencional y no requiere refrigeración. Además de sus usos en los alimentos, el yogur en polvo también se usa para preparar productos para el cuidado personal, como gel de baño, jabones y humectantes.

Algunos de los jugadores destacados / emergentes en el mercado Yogur en polvo:

ACE International LLP, Almil AG, Ballantyne Foods Pty. Ltd., CP Ingredients Ltd., Epi Ingrédients, Glanbia Nutritionals, Kerry Inc., PreGel AMERICA, Inc., Prolactal GmbH, Schwarzwaldmilch GmbH

Preguntas clave sobre el panorama actual del mercado de Yogur en polvo

¿Cuáles son las opciones actuales para el mercado Yogur en polvo? ¿Cuántas empresas se están desarrollando para el mercado Yogur en polvo? ¿Cuáles son las colaboraciones clave (Industria-Industria, Industria-Academia), las fusiones y adquisiciones y las actividades de licencia significativas que afectarán el mercado de Polvo de yogur? ¿Cuáles son los productos inactivos y descontinuados y las razones de los mismos? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha del mercado actual Yogur en polvo? ¿Cuáles son las nuevas terapias, objetivos, mecanismos de acción y tecnologías actuales desarrollados para superar la limitación del Yogurt en Polvo existente? ¿Cuáles son las designaciones críticas que se han otorgado para el mercado Yogur en polvo?

Descripción general segmentaria del mercado de Yogur en polvo:

El mercado mundial de yogur en polvo está segmentado según la naturaleza, el tipo de producto, el sabor y la aplicación. Sobre la base de la naturaleza, el mercado de yogur en polvo se segmenta en orgánico y convencional. El mercado de yogur en polvo según el tipo de producto se clasifica en yogur en polvo desnatado, yogur en polvo semidesnatado y yogur en polvo entero. Según el sabor, el mercado mundial de yogur en polvo se divide en regular y saborizado. Según la aplicación, el mercado mundial de yogur en polvo se divide en la industria de alimentos y bebidas y la de cosméticos y cuidado personal.

La pandemia de Covid-19 (coronavirus) está afectando a la sociedad y la economía en general en todo el mundo. El impacto de esta pandemia crece día a día además de afectar la cadena de suministro. La crisis de COVID-19 está creando incertidumbre en el mercado de valores, una desaceleración masiva de la cadena de suministro, una caída de la confianza empresarial y un pánico creciente entre los segmentos de clientes. El efecto general de la pandemia está afectando el proceso de producción de varias industrias, incluidas la biotecnología, los dispositivos médicos, la industria farmacéutica y muchas más. Las barreras comerciales están limitando aún más las perspectivas de oferta y demanda. Dado que los gobiernos de diferentes regiones ya han anunciado el cierre total y el cierre temporal de industrias, el proceso de producción general se ve afectado negativamente; por lo tanto, obstaculice el mercado general de Polvo de yogur a nivel mundial. Este informe sobre el ‘mercado de Yogur en polvo’ proporciona el análisis del impacto en Covid-19 en varios segmentos comerciales y mercados de países. El informe también muestra las tendencias del mercado y el pronóstico para 2028, teniendo en cuenta el impacto de la situación de Covid -19.

El informe destaca específicamente la cuota de mercado de Yogur en polvo, los perfiles de la empresa, las perspectivas regionales, la cartera de productos, un registro de los desarrollos recientes, el análisis estratégico, los actores clave en el mercado, las ventas, la cadena de distribución, la fabricación, la producción, los nuevos participantes en el mercado, así como los actores del mercado existentes, la publicidad, el valor de la marca, los productos populares, la demanda y la oferta, y otros factores importantes relacionados con el mercado para ayudar a los nuevos participantes a comprender mejor el escenario del mercado.

Para comprender la dinámica del mercado global Yogur en polvo en el mundo principalmente, el mercado mundial se analiza en las principales regiones globales: América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia e Italia), Asia-Pacífico (China, Japón, Corea, India, Sudeste Asiático y Australia), América del Sur (Brasil, Argentina), Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Sudáfrica)

Nuestro informe de muestra contiene una breve introducción del informe de investigación, TOC, lista de tablas y figuras, panorama competitivo y segmentación geográfica, innovación y desarrollos futuros basados ​​en la metodología de investigación.

