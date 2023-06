En julio de 2022

, se lanzó el MX25UW51245G Serial NOR de un fabricante de memoria no volátil con sede en Taiwán llamado Macronix International Co Ltd. Renesas Electronics Corporation ha elegido la memoria flash para sus conjuntos de chips de generación 4 en las computadoras de los automóviles. Se anticipa que la memoria de arranque para los diseños de referencia de la computadora provendrá de la memoria flash. También se prevé que alcance hasta 400 MB/s. Actualmente, la empresa participa en el programa de soluciones de ecosistema de socios de Renesas RZ.