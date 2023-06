El mercado de los envases a base de cáñamo está ganando terreno como alternativa sostenible a los materiales de envasado tradicionales. Se proyecta que crezca de US$ 224 millones en 2023 a US$ 782 millones en 2033, con una notable tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 13,3% durante el período de pronóstico.

Los envases a base de cáñamo ofrecen varias ventajas, principalmente su biodegradabilidad y compostabilidad. A diferencia de los materiales de embalaje convencionales, como el plástico, que pueden tardar siglos en descomponerse, los embalajes a base de cáñamo pueden descomponerse en tan solo seis meses.

Los gobiernos y las autoridades reguladoras de todo el mundo están tomando medidas para reducir los desechos plásticos y promover soluciones de embalaje ecológicas. Por ejemplo, la Unión Europea se ha fijado el objetivo de hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables o reciclables para 2030, lo que se espera que impulse la demanda futura de envases a base de cáñamo.

La legalización del cultivo de cáñamo en muchos países, incluido Estados Unidos, ha facilitado que las empresas accedan a materiales de embalaje a base de cáñamo. A pesar de sus ventajas, un desafío clave para la industria de empaques a base de cáñamo es la falta de infraestructura e instalaciones de procesamiento en varias regiones, lo que hace que el abastecimiento a gran escala sea un desafío para las empresas.

Sin embargo, a medida que más organizaciones reconozcan los beneficios de los envases a base de cáñamo, se espera que aumente la inversión en la infraestructura necesaria, lo que conducirá a una mayor aceptación de esta alternativa ecológica.

Obtenga una copia de muestra completa en PDF del informe (incluida la TOC completa, la lista de tablas y figuras, el gráfico): https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-17129

Las bolsas de cáñamo están experimentando una creciente popularidad, ya que ofrecen una mayor sostenibilidad y respeto por el medio ambiente en comparación con las bolsas hechas con recursos no renovables. Las bolsas de cáñamo tienen varias ventajas, incluida la biodegradabilidad, la durabilidad y la resistencia al desgarro.

La industria de alimentos y bebidas es un usuario final importante de bolsas a base de cáñamo, particularmente para envasar refrigerios, café, té y otros alimentos. También se espera que la creciente importancia del comercio electrónico y el comercio minorista en línea contribuya al crecimiento de este segmento.

Se espera que América del Norte tenga una parte sustancial del mercado mundial de envases a base de cáñamo. La legalización del crecimiento y la venta de cáñamo industrial a través de la Ley Agrícola de 2018 en los Estados Unidos ha llevado a una mayor fabricación de productos a base de cáñamo, incluidos los envases.

En Europa, varios países han implementado regulaciones estrictas para reducir el uso de plásticos de un solo uso, creando oportunidades para la industria de empaques a base de cáñamo. Alemania, con su fuerte enfoque en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, es uno de los principales mercados de envases a base de cáñamo en Europa.

The Chinese government has introduced various measures to promote sustainable packaging solutions, presenting opportunities for hemp-based packaging enterprises. The region is expected to contribute significantly to the global hemp-based packaging market.

Ask an Analyst: https://www.futuremarketinsights.com/ask-question/rep-gb-17129

Competitive Landscape

The global hemp-based packaging is extremely consolidated, with a few top manufacturers controlling a sizable portion of the market. Hemp Inc., Sana Packaging, Hemp Plastic Company, International Paper Company, Elevate Packaging, Inc., and others.

Regional Analysis of the Market North America is predicted to Account for a Sizable Portion of the Global Hemp-based Packaging Industry The growing need for eco-friendly packaging solutions, combined with favorable government regulations, is propelling the market in North America. The adoption of the 2018 Farm Bill in the United States legalized the growth and sale of industrial hemp, resulting in a rise in the manufacturing of hemp-based products, including packaging. The Growing Need for Sustainable Packaging Options, combined with Stringent Rules on Single-use Plastic, is Propelling the Market in Europe Several European countries have established severe rules to reduce the use of single-use plastic, offering the potential for hemp-based packaging industries. The European Union’s Single-use Plastic Directive, which prohibits the use of some single-use plastic items, is likely to raise demand for sustainable packaging. Germany is one of Europe’s leading markets for hemp-based packaging, owing to the country’s strong emphasis on sustainability and eco-friendliness. To lessen their environmental impact, online businesses are increasingly embracing eco-friendly packaging options, and hemp-based packaging is seen as an excellent choice.

Key Segments Covered in the Market Report

By Product Type:

Bags

Boxes

Pouches

Wraps

Others

By End-user Industry:

Food and Beverage

Healthcare

Cosmetics

Personal Care

Others

Distribution Channel:

Online Sales

Supermarkets and Hypermarkets

Convenience Stores

Others

By Region:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

Asia Pacific Excluding Japan (APEJ)

Japan

The Middle East & Africa (MEA)

About Us:

Future Market Insights (organización de investigación de mercado certificada por ESOMAR y miembro de la Cámara de Comercio del Gran Nueva York) brinda información detallada sobre los factores que rigen la elevación de la demanda en el mercado. Revela oportunidades que favorecerán el crecimiento del mercado en varios segmentos sobre la base de la fuente, la aplicación, el canal de ventas y el uso final durante los próximos 10 años.

Contáctenos:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, EE. UU.

T: +1-845-579-5705

LinkedIn | Gorjeo | Blogs | YouTube

para consultas de ventas: [email protected]