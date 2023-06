By

Se espera que el Mercado de las Ciudades Inteligentes genere US$ 1.274,450 millones en ventas a finales de 2033, frente a una demanda estimada de US$ 438,560 millones en 2022. Según estimaciones, el mercado de las ciudades inteligentes alcanzaría los US$ 476,720 millones en 2023 y crecer a una CAGR del 10,3 % entre 2023 y 2033.

Solicite la copia de muestra del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/12667

El Mercado de Ciudades Inteligentes es un mercado emergente que busca crear entornos urbanos más habitables, sostenibles y eficientes mediante el uso de tecnología avanzada. Este mercado ha estado creciendo rápidamente en los últimos años a medida que las ciudades de todo el mundo han estado explorando formas de aprovechar la tecnología para abordar una variedad de desafíos urbanos, desde la congestión del tráfico y la contaminación del aire hasta la eficiencia energética y la gestión de residuos.

El mercado de las ciudades inteligentes está siendo impulsado por una variedad de innovaciones tecnológicas, que incluyen Internet de las cosas (IoT), análisis de big data e inteligencia artificial (AI). Estas tecnologías se utilizan para crear entornos urbanos conectados que pueden recopilar y analizar datos de una variedad de fuentes, incluidos sensores, cámaras y otros dispositivos IoT. Estos datos se utilizan luego para optimizar los servicios de la ciudad, como el transporte, la energía y la gestión de residuos, y para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del Mercado de Ciudades Inteligentes es la creciente urbanización de la población mundial. A medida que más personas se mudan a las ciudades, existe una creciente necesidad de infraestructura urbana que pueda respaldar una alta calidad de vida y, al mismo tiempo, minimizar el impacto ambiental. Las tecnologías de ciudades inteligentes se ven como una forma de satisfacer esta necesidad, al proporcionar servicios urbanos más eficientes y sostenibles que pueden ayudar a las ciudades a crecer de manera inteligente y responsable.

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/12667

Si bien el mercado de las ciudades inteligentes presenta importantes oportunidades de crecimiento e innovación, también se enfrenta a una serie de desafíos. Uno de los mayores desafíos es la necesidad de colaboración entre las partes interesadas públicas y privadas, así como la necesidad de medidas sólidas de seguridad y privacidad de datos. Para tener éxito, el Mercado de Ciudades Inteligentes deberá abordar estos desafíos y encontrar formas de aprovechar la tecnología para crear entornos urbanos que sean realmente habitables, sostenibles y eficientes para todos.

Jugadores claves. Jugadores principales :

Cisco Systems, Inc.

Corporación Microsoft

Corporación IBM

Energia General

AT&T

Ericsson

Tecnologías de Huawei Co., Ltd.

Corporación Oracle

corporación panasonic

SAVIA

Siemens AG

Schneider Electric

Significar

hitachi vantara

Solicitud de personalización de informes @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/12667

Segmentos clave de Ciudades inteligentes Investigación de mercado

Por componente:

Hardware

Software

Servicios

Por aplicación:

Seguridad inteligente

Edificio inteligente

Transporte Inteligente

Gobernanza inteligente

Energía inteligente

Salud inteligente

Sistema de red de agua inteligente

Educación inteligente

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Asia del Sur y el Pacífico

Oriente Medio y África (MEA)

Informes de tendencias:

Mercado de hardware de escaneo de límites https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/boundary-scan-hardware-market.asp Mercado de plataformas de gestión de datos https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/data-management-platforms-market.asp Mercado de Simuladores https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/simulators-market.asp Mercado de sistemas de respuesta a la demanda https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/demand-response-system-market.asp

Sobre nosotros:

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com