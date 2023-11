El creciente mercado de drogas psicodélicas, el tamaño, la participación, el crecimiento, la demanda y las perspectivas de oportunidades exhibirán una sorprendente CAGR del 13,3% para 2029

El mercado de Drogas psicodélicas publicado por Data Bridge Market Research incluye análisis de crecimiento, marketing regional, desafíos, oportunidades e impulsores analizados en el informe. La investigación de mercado de Data Bridge también incluye análisis de expertos en profundidad, producción y capacidad de empresas geográficamente representativas, diseño de red de distribuidores y socios, análisis de tendencias de precios detallado y actualizado, análisis de déficit de la cadena de suministro y demanda.

La descripción general del mercado se proporciona en términos de impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos, y cada uno de estos parámetros se estudia meticulosamente. Todos los datos y estadísticas proporcionados en este informe de mercado están respaldados por herramientas y técnicas probadas y más recientes, como el análisis FODA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Los conocimientos de mercado más recientes y actualizados mencionados en el informe permiten a las empresas centrarse en fortalecer sus estrategias de marketing, promociones y ventas.

Los alucinógenos se pueden clasificar en drogas empatógenas y disociativas (p. ej., fenilciclohexilpiperidina (PCP)) y serotoninérgicas (alucinógenos clásicos) (p. ej., LSD). Ambos tipos de psicodélicos pueden provocar alucinaciones y sensaciones y, además, las drogas disociativas pueden hacer que una persona pierda el control y se sienta desconectada de su cuerpo o de su entorno. Los alucinógenos se clasifican en tipos naturales y sintéticos según su fuente.

Estos fármacos se aplican ampliamente en el tratamiento del trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, la depresión resistente al tratamiento y la adicción a opiáceos. Las drogas psicodélicas también se conocen con otros nombres, como derivados del ácido lisérgico (LSD), también conocidos como secantes, puntos, azúcares, ácido, callos y dolor de ventana, mientras que la ketamina también se conoce como vitamina K, protuberancias, verduras y K/especial . . K, Púrpura y Súper Ácido, el PCP también se conoce como Angel/Angel Dust, Boat/Love Boat, Peace, Killer Weed, Super Grass y Ozone.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,3% durante el período de pronóstico y se espera que alcance los $ 6.401,95 millones en 2029 desde $ 2.386,72 millones en 2021.

Las empresas clave que operan en el mercado de drogas psicodélicas incluyen Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (una subsidiaria de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc. y F. Hoffmann- La Roche. Ltd., Avadel, Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, etc.

Análisis/perspectivas regionales del mercado de drogas psicodélicas

Se analiza el mercado de drogas psicodélicas y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, producto y canal de distribución, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de drogas psicodélicas son América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, Estados Unidos de América, Canadá y México, no nos vemos. , Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Medio Oriente y otras regiones de África (MEA), que forma parte de Medio Oriente. , y África (MEA), que forma parte de América del Sur), Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

América del Norte domina el mercado de drogas psicodélicas debido a la creciente visibilidad del producto en múltiples minoristas. Además, la presencia de grandes empresas multinacionales que centran su atención en ofrecer productos para el cuidado del cabello de calidad superior, como productos de peinado, acondicionadores, colores, champús, etc., impulsará aún más el crecimiento del mercado de drogas psicodélicas en la región durante el período de pronóstico.

Se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado de drogas psicodélicas debido a la creciente penetración de Internet y al impulso de las empresas de comercio electrónico. Además, se espera que el creciente uso de productos premium para el cuidado del cabello impulse aún más el crecimiento del mercado de psicodélicos en esta región en los próximos años.

Las regiones cubiertas en este informe son:

América del Norte [EE.UU., Canadá, México]

Europa [Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, resto de Europa]

Asia Pacífico [China, India, Japón, Corea, Sudeste Asiático, Australia, Resto de Asia Pacífico]

América del Sur [Brasil, Argentina, Resto de América Latina]

Medio Oriente y África [CCG, Norte de África, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África]

Este estudio responde a las preguntas clave a continuación:

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de drogas psicodélicas? ¿Cuáles son los desafíos para el crecimiento del mercado? ¿Quiénes son los actores clave en el mercado de las drogas psicodélicas? ¿Cuáles son las oportunidades de mercado y las amenazas que enfrentan los actores clave?

