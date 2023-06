Se prevé que el mercado mundial de backend móvil en la nube como servicio crezca a una CAGR del 23,7 % durante el período de pronóstico. El propósito del backend móvil en la nube como plataforma de servicio es proporcionar a los desarrolladores de aplicaciones un medio para conectar su aplicación frontend con las características principales del backend, como computación en la nube, almacenamiento en la nube y API expuestas por una aplicación backend. Se espera que el subsegmento BFSI tenga una participación considerable en el backend móvil en la nube como un mercado de servicios atribuido a la creciente adopción del servicio BaaS junto con la creciente penetración de la Internet de las cosas. Muchas organizaciones de BFSI han adoptado Baas móviles en la nube para mejorar la calidad y la escalabilidad de su negocio. Ha ayudado significativamente a la industria BFSI a reducir costos y aumentar las ganancias.

Además, la plataforma ha ayudado a reducir el tiempo necesario para realizar tareas y ha mejorado la eficiencia y la productividad de varias empresas. Por ejemplo, el cliente de SCAND solicitó desarrollar una plataforma de banca digital en línea (BaaS). SCAND implementó la funcionalidad de banca central para desarrollar aplicaciones móviles para iOS y Android. Con un enfoque en la seguridad y el monitoreo del sistema, la compañía creó una solución lista para la certificación PCI-DSS (Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago) con la implementación de las recomendaciones OWASP/CWE/NIST.

Funciones clave proporcionadas por SCAND

El ciclo completo de incorporación de nuevos clientes

Cambios y transacciones: pagos, crédito, depósito

Gestión de activos

Gerencia de Contabilidad

Cheques KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti Money Laundering)

Panel de administración para la gestión/supervisión de todos los procesos y datos

Servicios de inversión

Integración con criptomoneda (BTC/ETH)

API externa para socios.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por plataforma

Por aplicación

Por usuarios finales

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: incluye 8base, Inc., Axway, Inc., Baasbox Srl, Back4App, Inc., Google LLC, IBM Corp., Kii Corp., Microsoft Corp., Oracle Corp., Software AG, Temenos AG y otros.



Segmento de informe de mercado de backend móvil en la nube como servicio

Por plataforma

Androide

iOS

Otros

por aplicación

Almacenamiento en la nube y copia de seguridad

Autenticacion de usuario

Gestión de base de datos

Notificaciones push

Análisis de uso

Otros

Por usuarios finales

BFSI

TI y telecomunicaciones

Cuidado de la salud

Comercio minorista y comercio electrónico

Medios y entretenimiento

Otros

Segmento de informe de mercado Backend móvil como servicio en la nube por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

8base, inc.

servicios web de amazon, inc.

Axway, Inc.

Passbox Srl

Back4App, Inc.

Corporación sin respaldo

Couchbase, Inc.

Solución de software ESDS Ltd.

Exadel, Inc.

Google LLC

IBM Corp.

Corporación Kii.

Chorro

kuzzle

Microsoft Corp.

Corporación Oracle.

Corporación de software de progreso.

PubNub Inc.

Software inc.

Temenos AG

