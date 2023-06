El mercado mundial de ejes de equilibrio automotrices está experimentando una aceleración constante debido a la creciente demanda de mejorar la eficiencia del combustible y la aceleración para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental establecidos por los gobiernos de todo el mundo. En su amplio estudio reciente, Persistence Market Research ofrece un análisis completo, pero imparcial, de cómo es probable que se desarrolle el crecimiento del mercado de ejes de equilibrio automotrices entre 2020 y 2030 .

Conclusiones clave del estudio de mercado Eje de equilibrio automotriz

El mercado mundial de ejes de equilibrio automotrices se expandirá constantemente hasta 2030 .

Asia Pacífico registrará un crecimiento impresionante, impulsado principalmente por las industrias automotrices de India y China.

Automotor de 4 cilindros en línea montado en el motor para registrar la máxima absorción del eje de equilibrio.

El crecimiento del mercado del eje de equilibrio automotriz puede verse obstaculizado a la luz de la creciente popularidad de los vehículos eléctricos.

COVID-19 para marcar el comienzo de una desaceleración a corto plazo en el segmento de transporte público, debido a las deficiencias en la producción de unidades.

Marcos de cumplimiento de sostenibilidad global para catalizar el crecimiento

Con los países firmando el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la comunidad global ha avanzado un paso más hacia alcanzar el aumento de la temperatura promedio global por debajo de los 2 grados centígrados y, finalmente, a un aumento de 1,5 grados centígrados. La imposición de directrices estrictas sobre emisiones ha ayudado en gran medida a lograr este objetivo.

Si bien el impacto a largo plazo aún no se ha materializado, los países están fortaleciendo incesantemente sus marcos regulatorios regionales para lograr el objetivo establecido. Esto requiere que los fabricantes de automóviles equipen los vehículos con motores eficientes, lo que lleva a una adopción de ejes de equilibrio automotrices avanzados, lo que está ayudando al crecimiento del mercado de ejes de equilibrio automotrices.

En 2016, la EPA de EE. UU. emitió estándares de emisión para vehículos livianos, exigiéndoles que cumplan con un nivel de emisión estimado de 250 gramos de CO2 por milla. Asimismo, la Unión Europea estableció objetivos de emisiones medias de flota de 95 gramos de CO2 por kilómetro para turismos y 175 gramos para vehículos comerciales ligeros.

Mercado de eje de equilibrio automotriz: panorama competitivo

El mercado mundial de ejes de equilibrio automotrices se caracteriza por la presencia de proveedores destacados que confían en una amalgama de varias estrategias de expansión y consolidación de mercado, como lanzamientos de productos, adquisiciones y colaboraciones.

Los jugadores destacados que se describen en el informe de PMR incluyen Otics Corporation, SHW AG, Ningbo Jingba Hardware Manufacture Co. Ltd., Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., Metaldyne LLC (American Axle & Manufacturing), Sansera Engineering y TFO Corporation, entre otros.

En octubre de 2020 , Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. firmó una alianza estratégica con Zimeno Inc., con sede en Silicon Valley, para desarrollar tractores EV autónomos compactos para la agricultura. El objetivo es proporcionar soluciones para abordar la escasez de mano de obra y promover la seguridad de los cultivos.

Asimismo, desde noviembre de 2020, Metaldyne LCC (American Axle & Manufacturing) comenzó a suministrar su tracción en las cuatro ruedas (AWD) con desconexión EcoTrac® para la nueva serie de minivan Pacifica de Chrysler. El sistema brinda seguridad en condiciones hostiles, como temperaturas frías, caminos en mal estado y situaciones de conducción abruptas.

