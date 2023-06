A partir de 2022, el mercado de la logística inteligente disfruta de una valoración de 30.600 millones de dólares estadounidenses y se prevé que aumente a una CAGR astronómica del 20,7 % en los próximos diez años, según un nuevo estudio de Persistence Market Research.

El aumento de las ventas a través del comercio electrónico ha dado forma en gran medida a la industria naviera moderna y se espera que esta tendencia también sea generalizada en los próximos años. El aumento de la penetración de Internet, la creciente demanda de digitalización, la rápida adopción de soluciones automatizadas y los crecientes avances tecnológicos en soluciones logísticas son algunos de los factores principales que podrían dar forma a la demanda de logística inteligente en los próximos diez años.

“Se espera que Rise of Industry 4.0 brinde nuevas oportunidades para los proveedores de logística inteligente durante los próximos diez años”, dice un analista de Persistence Market Research.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Actualmente, el mercado de la logística inteligente representa una valorización de US$ 30.6 Bn.

Se prevé que la demanda de logística inteligente progrese a una impresionante CAGR del 20,7 % entre 2022 y 2032.

Para fines de 2032, se estima que el mercado alcance los US$ 201.2 Bn.

En 2021, el mercado de la logística inteligente en América del Norte tenía una participación dominante de alrededor del 33 %.

Se espera que el floreciente sector del comercio electrónico, la creciente demanda de automatización, la creciente adopción de las tendencias de la Industria 4.0 y los avances en la tecnología logística impulsen principalmente el desarrollo del mercado en los próximos años.

Se espera que la falta de estandarización en la industria de la logística tenga un efecto negativo en el crecimiento general del mercado hasta 2032.

La industria manufacturera y de recursos representó el 28,3% de la cuota de mercado mundial en 2021.

Los principales proveedores de soluciones de logística inteligente se están enfocando en expandir su alcance comercial mediante el lanzamiento de nuevos proyectos en todo el mundo que también se espera que aumenten su capacidad de generación de ingresos en el futuro.

En noviembre de 2022, Schneider Electric, una organización multinacional francesa especializada en automatización, anunció el lanzamiento de su nuevo centro de distribución logística inteligente cerca de Tuas Megaport. El proyecto está avaluado en US$ 110 Mn y es carbono neutral para lograr las metas de sustentabilidad de la compañía.

Panorama competitivo

Se espera que el mercado de la logística inteligente sea testigo de colaboraciones y el despliegue de nuevos proyectos de logística inteligente para impulsar el potencial de generación de ingresos.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son AT&T Intellectual Property, IBM Corporation, Intel Corporation, SAP SE, Cisco Systems, Oracle Corporation, Freightgate Inc., Arkessa, Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, Honeywell International Inc., Orbcomm Inc. ., y otros.

Los anteriores son jugadores clave del mercado perfilados en este análisis de investigación realizado por Persistence Market Research.

