Se prevé que el mercado mundial de chimeneas eléctricas tenga un valor de US$ 2180 millones en 2021, un 1,4 % más que el año anterior. Entre 2022 y 2032, se pronostica que el mercado aumentará a una CAGR del 3,7 %, de US$ 2210 millones en 2022 a US$ 3200 millones en 2032. En 2020, el mercado mundial aumentará un 2 %, en comparación con el 2 % crecimiento promedio interanual de 2017 a 2019.

Durante el invierno, una chimenea eléctrica es un dispositivo de calefacción que se utiliza para calentar una habitación o lugar de trabajo tanto en edificios residenciales como comerciales. Las chimeneas eléctricas son cada vez más populares debido a su menor consumo de energía y su mayor eficiencia.

Esto se debe a la falta de conocimiento del producto en la región, así como a la contaminación causada por las chimeneas tradicionales. Además, se espera que el mercado de Medio Oriente y África tenga un crecimiento de bajo a moderado en el futuro.

Participantes del mercado global Chimenea electrica :

El mercado mundial de chimeneas eléctricas está consolidado y dominado en gran medida por los principales actores del mercado. Algunos de los principales actores involucrados en la fabricación y venta de chimeneas eléctricas en el mercado global son:

Casa Twin-Star (ClassicFlame®)

llama real

Dimplex América del Norte

Chimeneas eléctricas Amantii

Chimeneas Napoleón

duraflame, inc.

Chimeneas eléctricas Muskoka

llamas modernas

El informe de investigación presenta una evaluación integral del mercado de chimeneas eléctricas y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado de chimeneas eléctricas respaldados estadísticamente y validados por la industria. También contiene proyecciones utilizando un conjunto adecuado de supuestos y metodologías. El informe de investigación proporciona análisis e información de acuerdo con segmentos de mercado de Chimenea eléctrica, como geografías, aplicaciones e industria.

Segmentos clave cubiertos en el estudio de mercado Chimenea electrica

Mercado Chimenea eléctrica por tipo:

Estufa eléctrica

Insertar Chimenea Eléctrica

Chimenea eléctrica de sobremesa

Chimenea eléctrica de pared

Chimenea eléctrica independiente

Mercado Chimenea eléctrica por tamaño:

Chimenea eléctrica de tamaño pequeño (hasta 35″)

Chimenea eléctrica de tamaño mediano (36″ – 42″)

Chimenea eléctrica grande (43″ – 48″)

Chimenea eléctrica de tamaño extra grande (49″ y más)

Mercado Chimenea eléctrica por aplicación:

Chimenea eléctrica para aplicaciones residenciales

Chimenea eléctrica para aplicaciones comerciales

Mercado Chimenea eléctrica por región:

Mercado de chimeneas eléctricas de América del Norte

Mercado latinoamericano de chimeneas eléctricas

Mercado europeo de chimeneas eléctricas

Mercado de chimeneas eléctricas de Asia oriental

Mercado de chimeneas eléctricas del sur de Asia y el Pacífico

Mercado de chimeneas eléctricas de Oriente Medio y África

