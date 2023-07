Es probable que el mercado de medicamentos para la anemia crezca con fuerza en la próxima década. La próxima década sería ver la integración de los servicios de telesalud con los físicos que existen en este momento. Se debe acceder a la atención de urgencia y la atención primaria a través de visitas virtuales, junto con la mejora en colaboración con las clínicas, los centros de diálisis, los centros de atención a largo plazo y los servicios de salud mental. Este cambio se verá en breve en la vertical de atención médica.

La anemia es una causa común de deficiencia cualitativa o cuantitativa de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que transporta el oxígeno de los pulmones a otras partes del tejido corporal. La deficiencia de hemoglobina generalmente se asocia con la disminución del número de glóbulos rojos y del hematocrito.

La anemia provoca una baja transferencia de oxígeno al resto del cuerpo. La anemia es fácilmente prevenible y tratada; sin embargo, existen síntomas leves o vagos para la detección de la anemia debido a que la mayoría de la anemia es indetectable. Comúnmente, los síntomas como debilidad o fatiga debido al ejercicio, malestar y, a veces, falta de concentración se observan en pacientes con anemia.

Además, a medida que avanza la anemia, los pacientes sufren dificultad para respirar debido al esfuerzo, aumento del gasto cardíaco que conduce a palpitaciones, endulzamiento e insuficiencia cardíaca. La anemia se encuentra comúnmente en pacientes con deficiencia nutricional (dieta pobre en hierro o vitaminas), enfermedades crónicas (como cáncer, enfermedades renales, diabetes, etc.), infecciones crónicas (como VIH, tuberculosis, etc.) y alta pérdida de sangre ( debido a lesiones, sangrado menstrual, cirugía, etc.).

La anemia es un trastorno hereditario o adquirido que afecta la síntesis de hemoglobina, como la anemia de células falciformes y la talasemia. Además, la reducción de la médula ósea y las células madre puede provocar anemia. Se diagnostican más de 400 tipos de anemia que varían según las causas y los síntomas.

La alta tasa de deficiencia nutricional es el principal factor impulsor del mercado de medicamentos para la anemia a nivel mundial. Según estimaciones de la OMS, alrededor del 50% de los casos de anemia se reportan debido a la deficiencia de hierro. El aumento en la prevalencia de enfermedades y trastornos crónicos y la creciente población de bebés en flor están aumentando el mercado de medicamentos para la anemia.

El aumento de la anemia debido a la falta de una dieta nutricional adecuada en los países subdesarrollados está aumentando el mercado de medicamentos para la anemia. Según el Banco Mundial, la anemia es la octava causa principal de enfermedad entre las mujeres y las niñas. Se estima que las iniciativas gubernamentales para mejorar las instalaciones de atención médica en los países en desarrollo impulsarán el crecimiento del mercado.

Sin embargo, se prevé que los efectos adversos asociados con los medicamentos para la anemia obstaculicen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, los pacientes con diabetes que toman hierro para la anemia pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Se anticipa que la investigación y el desarrollo en curso asociados con los medicamentos para la anemia y el aumento de la conciencia sobre la anemia en los países en desarrollo y subdesarrollados crearán nuevas oportunidades para el mercado durante el período de pronóstico.

El mercado mundial de medicamentos para la anemia está segmentado según el tipo de anemia, los medicamentos, el canal de distribución y la geografía.

Tipo de anemia Microcítica (MCV bajo) Deficiencia de hierro talasemia Otros (anemia sideroblástica, toxicidad por plomo, etc.)

Normocítico (VCM normal) Recuento alto de reticulocitos (hereditario, pérdida de sangre, hemangioma, anemia de células falciformes, etc.) Recuento bajo de reticulocitos (síndrome de Diamond Blackfan, anemia por enfermedades renales y enfermedades crónicas, etc.)

Macrocítica (MCV alto) Deficiencia vitaminica

drogas Suplementos dietéticos suplementos de hierro suplementos vitamínicos Ácido fólico Vitamina C Vitamina B12

Medicamentos antibióticos Hormonas (eritropoyetina) Terapia de quelación (envenenamiento por plomo) Otros

Canal de distribución Farmacia Hospitales

Farmacia en línea

Farmacia

El aumento en la ingesta de AINE debido a un estilo de vida agitado, como la aspirina y el ibuprofeno, que provoca úlceras y gastritis que causa anemia, está aumentando significativamente el crecimiento del mercado a nivel mundial. Se anticipa que la creciente conciencia de los medicamentos para la anemia en los países en desarrollo aumentará el crecimiento del mercado.

Además, se espera que el aumento en la investigación y el desarrollo asociado con los medicamentos para la anemia impulse el crecimiento del mercado de medicamentos para la anemia durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en noviembre de 2017, la FDA aprobó las tabletas de Auryxia® (citrato férrico) como tratamiento para personas con anemia por deficiencia de hierro y enfermedad renal crónica, que no se someten a diálisis.

América del Norte tiene una participación de mercado significativa en el mercado de medicamentos para la anemia debido al aumento bien establecido de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y otras. Además, se prevé que las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente y África muestren una tasa de crecimiento considerable debido al aumento de la inversión gubernamental en el sector de la salud y al aumento de la conciencia sobre la anemia en la región.

Algunos de los jugadores clave presentes en el mercado mundial de medicamentos para la anemia son Amgen Inc., Keryx Biopharmaceuticals, Inc., GlaxoSmithKline plc, Pfizer Inc., Emmaus Medical Inc., Allergan Inc., Meda Cuonsumer Healthcare Inc., F. Hoffmann La Roche AG , Abbvie Inc, Johnson and Johnson, y otros. Las empresas se están centrando en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos para aumentar su cuota de mercado en el mercado de medicamentos para la anemia.