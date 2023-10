Dispositivos de ablación endovenosa Mercado Crecimiento futuro de la industria, última tecnología, nuevas demandas, desafíos comerciales, oportunidades, tendencias de la industria, actores clave y análisis de ingresos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

La cirugía de varices es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. Las técnicas endovenosas han reemplazado en gran medida el tratamiento estándar de “ligadura alta y extracción” en muchos países. Existen numerosas técnicas disponibles. Cada uno tiene un estilo de acción distinto y puede requerir el uso de diferentes habilidades.

Data Bridge Market Research analiza el mercado de dispositivos de ablación endovenosa, que se espera que alcance una tasa compuesta anual del 6% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. Además de la información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica, y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis profundos de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

La ablación endovenosa es un procedimiento guiado por imágenes, que es mínimamente invasivo. La ablación endovenosa es un procedimiento para el tratamiento de las venas varicosas. Endovenoso significa que el procedimiento se realiza dentro de la vena. La terapia endovenosa es un procedimiento mínimamente invasivo que puede ofrecer beneficios potenciales, como una recuperación más rápida, reducción de complicaciones, menos limitaciones físicas y una mayor calidad de vida relacionada con la salud. Los dispositivos de ablación endovenosa se utilizan para tratar las venas varicosas causadas por insuficiencia venosa crónica (IVC). Estos dispositivos están diseñados específicamente para procedimientos mínimamente invasivos. Las venas grandes e hinchadas en las piernas y los pies son síntomas comunes de la enfermedad de las venas varicosas. Esto ocurre cuando las venas no funcionan correctamente, lo que hace que la sangre fluya de manera ineficiente. Las venas varicosas pueden romperse o convertirse en úlceras varicosas en la piel en casos graves.

Conductores

Prevalencia creciente de procedimientos mínimamente invasivos

El mercado se está expandiendo debido a la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos utilizados para tratar las venas varicosas. Las venas varicosas son un problema común que tradicionalmente se trata con cirugía. En los últimos años se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas como alternativas a la cirugía en un intento de reducir la morbilidad y mejorar el tiempo de recuperación. Las nuevas técnicas más prometedoras son la ablación por radiofrecuencia y la ablación endovenosa con láser.

Junto con esto, la creciente población geriátrica, la creciente prevalencia de la obesidad, el envejecimiento, el tabaquismo y la falta de actividad física son factores importantes que impulsan el mercado de dispositivos de ablación endovenosa. En el período de pronóstico, los avances tecnológicos y la investigación y el desarrollo continuos para mejorar los dispositivos crearán oportunidades adicionales para el mercado de dispositivos de ablación endovenosa.

Lanzamiento de productos innovadores.

Los fabricantes del mercado de dispositivos de ablación endovenosa se están centrando en aumentar las inversiones en I+D para diseñar y desarrollar dispositivos de ablación endovenosa nuevos e innovadores. Por ejemplo, Medtronic plc ha creado el sistema de cierre VenaSeal, el único procedimiento no térmico, no tumescente y no esclerosante que utiliza un adhesivo médico patentado que se administra por vía endovenosa para cerrar la vena.

Oportunidades

Incidencia creciente de enfermedades venosas

La incidencia de enfermedades venosas está aumentando debido al cambio de estilo de vida y al aumento de la población. Se espera que esto impulse la demanda de dispositivos de ablación endovenosa en los próximos años.

Restricciones/Desafíos

Limitaciones asociadas a las técnicas de ablación endovenosa

La escasez de cirujanos vasculares capacitados, las complicaciones y limitaciones asociadas con las técnicas de ablación endovenosa en los países en desarrollo y subdesarrollados, las políticas de reembolso desfavorables y los altos costos de los dispositivos obstruirán la tasa de crecimiento del mercado.

Este informe de mercado de Dispositivos de ablación endovenosa proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de dispositivos de ablación endovenosa, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

En 2019, Medtronic plc anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir EPIX Therapeutics, Inc. (EPIX), una empresa privada de dispositivos médicos que diseña y fabrica un novedoso sistema de ablación cardíaca con temperatura controlada, basado en catéter, para el tratamiento de pacientes con arritmias cardíacas (latidos cardíacos irregulares), como fibrilación auricular (FA).

En 2019, Venclose Inc., una empresa privada de dispositivos médicos de Silicon Valley centrada en procedimientos innovadores de tratamiento de la enfermedad de reflujo venoso, y Viant, un fabricante por contrato de dispositivos médicos con certificación ISO con sede en Massachusetts, anunciaron hoy una asociación para la fabricación del próximo producto de Venclose. Catéter de ablación RF VENCLOSE TM de nueva generación.

Explore los detalles completos del informe: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-endovenous-ablation-devices-market?Shri

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de dispositivos de ablación endovenosa son:

AngioDynamics (EE. UU.)

AtriCure Inc. (EE. UU.)

Eufoton srl (Italia)

Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.)

Medtronic (Irlanda)

Merit Medical Systems (EE. UU.)

RF Medical Co. Ltd. (Corea del Sur)

Sciton (Estados Unidos)

Teleflex Incorporated (EE. UU.)

Venclose Inc. (EE. UU.)

Syneron Medical Ltd. (EE. UU.)

biolitec AG (Alemania)

Lumenis Be Ltd. (Israel)

Sistema Quanta (Italia)

Koninklijke Philips NV (Países Bajos)

HealthTronics, Inc. (EE. UU.)

Alcance del mercado de dispositivos de ablación endovenosa

El mercado de dispositivos de ablación endovenosa está segmentado según la aplicación y la tecnología. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Solicitud

Hospital

Instituto de Investigación

Clínica

Otro

Tecnología

Dispositivos de terapia de ablación con láser endovenoso (EVLT)

Dispositivos de ablación por radiofrecuencia (RFA)

Dispositivos no térmicos no tumescentes (NTNT)

Análisis/perspectivas regionales del mercado de dispositivos de ablación endovenosa

Los países cubiertos en el informe del mercado de dispositivos de ablación endovenosa son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China, Japón. India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de dispositivos de ablación endovenosa debido a la mayor demanda de procedimientos de tratamiento mínimamente invasivos, la creciente prevalencia de venas varicosas, la fuerte presencia de proveedores clave y el aumento del gasto sanitario.

Se espera que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento más alta en el período previsto de 2022 a 2029 debido al desarrollo de diversos métodos de tratamiento para la insuficiencia vascular crónica que impulsan el mercado en esta región.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

