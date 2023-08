El tamaño del mercado de solventes de hidrocarburos alcanzará los USD 13,200 millones para 2028 y se espera que crezca a una CAGR del 4,20 % durante 2021-2028. El informe de investigación de mercado Puente de datos sobre el mercado Solventes de hidrocarburos proporciona el siguiente análisis e información: Se espera que varios factores prevalezcan durante el período de pronóstico para tener un impacto en el crecimiento del mercado.

El informe de investigación de mercado Disolventes de hidrocarburos proporciona un análisis extenso de la estructura del mercado y estimaciones de los diversos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe de la industria también incluye detalles de los principales fabricantes e importadores que dominan el mercado. Además, los datos estadísticos y numéricos, como hechos y cifras, se presentan con gran precisión mediante gráficos, tablas o diagramas en los informes de mercado. Los cambios en el entorno del mercado se deben principalmente a cambios en jugadores o marcas clave, incluido el desarrollo, lanzamiento de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, que cambian la perspectiva global de la industria.

La inteligencia comercial es un aspecto importante para obtener una visión del mercado exhaustiva y extensa, y lo mismo se aplica a la elaboración del informe de investigación de mercado Disolventes de hidrocarburos. El compromiso, la calidad, la dedicación y la transparencia de los informes de investigación de mercado son seguidos para brindar el mejor servicio a nuestros clientes. No hace falta decir que el informe proporciona un estudio en profundidad de las oportunidades actuales y futuras, arrojando luz sobre las futuras inversiones del mercado. Por lo tanto, para obtener una ventaja competitiva y prosperar en el mercado, consulte nuestro completo Informe de mercado de disolventes de hidrocarburos.

Los jugadores clave cubiertos en el informe de mercado de disolventes de hidrocarburos son: TOTAL, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell, TOP SOLVENT CO., LTD., Junyuan Petroleum Group, China Petrochemical Corporation, Parchem Fine & Specialty Chemicals, Lanxess, Avani petrochemicals. , Gandhar Oil, Lyondellbasell Industries Holdings BV, Ashland, KTC Chemical, SBC Industries, Bayer AG, MEHTA PETRO REFINERIES LTD., Reliance Industries Limited, Sasol, NewAge Industrial Oil Pvt. Ltd., ENGEN PETROLEUM LTD y otras empresas nacionales e internacionales. Los datos de cuota de mercado se proporcionan por separado para Global, Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

La creciente demanda de disolventes de hidrocarburos por parte de los fabricantes farmacéuticos ha tenido un gran impacto en el crecimiento del mercado de disolventes de hidrocarburos. En consecuencia, la alta adopción de solventes aromáticos en pesticidas, tintas de impresión, insecticidas y agroquímicos también es un factor determinante importante que favorece el crecimiento del mercado de solventes de hidrocarburos durante el período de pronóstico 2021 a 2028. Además, la creciente adopción y uso de solventes de hidrocarburos por parte de los fabricantes de pinturas para ofrecer productos innovadores también está impactando positivamente en el crecimiento del mercado de solventes de hidrocarburos. Una de las principales razones del crecimiento del mercado es el creciente enfoque en las políticas de protección ambiental destinadas a limitar el nivel de contaminación. Aparte de esto, el aumento de las actividades de construcción y reconstrucción en todo el mundo, junto con el aumento del gasto público en desarrollo de infraestructura, la creciente demanda de revestimientos y productos caros también están impulsando el crecimiento del mercado de solventes de hidrocarburos. Además, se considera que la rápida industrialización tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo y la aplicación generalizada de solventes de hidrocarburos en varias industrias son los principales factores que impulsarán el crecimiento del mercado global. pero,

Alcance del mercado global Disolventes de hidrocarburos y tamaño del mercado

El mercado de disolventes de hidrocarburos está segmentado según el tipo y la aplicación. El crecimiento de diferentes segmentos ayuda a adquirir conocimientos relacionados con los diferentes factores de crecimiento que se espera que prevalezcan en el mercado general y ayuda a formular diferentes estrategias, lo que ayuda a identificar las diferencias entre las aplicaciones clave y los mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado de solventes de hidrocarburos se segmenta en solventes alifáticos y solventes aromáticos.

El mercado de disolventes de hidrocarburos está segmentado en pinturas y revestimientos, limpieza y desengrasado, tintas de impresión, caucho y polímeros, adhesivos, aerosoles, pesticidas y productos farmacéuticos por segmento de aplicación.

Análisis/percepciones regionales del mercado de disolventes de hidrocarburos

El mercado de Disolventes de hidrocarburos se analiza para proporcionar información sobre el tamaño del mercado y las tendencias de los países antes mencionados, el tipo de material, el usuario final y la aplicación.

Los países cubiertos en el informe de mercado Disolventes de hidrocarburos incluyen América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, Estados Unidos, Canadá y México, China, Japón, India. , Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y Partes de Medio Oriente y África (MEA) África (MEA), partes de América del Sur, Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

La sección de países del informe también proporciona factores que afectan los diversos mercados junto con los cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter junto con los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar escenarios de mercado en varios países. También considera la presencia y disponibilidad de marcas globales, los desafíos de la competencia grande o rara con marcas nacionales y extranjeras, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales, y proporciona un análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Disolventes de hidrocarburos? ¿Cuáles son las restricciones y el impacto de COVID-19 en el mercado Disolventes de hidrocarburos durante el período de pronóstico? ¿En qué productos/segmentos/aplicaciones/campos del mercado Disolventes de hidrocarburos se realizarán inversiones durante el período de pronóstico? ¿Cuál es la ventana estratégica competitiva de la oportunidad de mercado Disolventes de hidrocarburos? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado Disolventes de hidrocarburos? ¿Cuál es la participación de mercado de los proveedores clave en el mercado Disolventes de hidrocarburos? ¿Cuáles son los modelos y movimientos estratégicos apropiados para ingresar al mercado Disolventes de hidrocarburos?

