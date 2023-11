Diagnóstico del cáncer de páncreas Mercado Tendencias industriales, fabricantes clave, análisis, potencial de crecimiento y oportunidades

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe de mercado de medicamentos antivirales ayuda a realizar estudios de mercado para la exportación. Recopila información sobre el entorno de marketing que prevalece en un país y datos sobre los consumidores de diferentes países con los que se puede indicar el potencial de exportación. El informe de mercado desempeña un papel vital en los procesos de toma de decisiones al proporcionar datos relevantes, actualizados y precisos a quienes toman las decisiones. Los gerentes necesitan información actualizada para acceder a las necesidades y deseos de los clientes, la situación del mercado, el cambio tecnológico y el alcance de la competencia que puede proporcionar un excelente informe comercialdel Mercado Global de Medicamentos Antivirales La información de la investigación de mercado seguramente ayuda a aumentar las ventas.

Los medicamentos antivirales son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones virales al inhibir la replicación de los virus dentro de las células huésped. Estos medicamentos se dirigen a virus o tipos de virus específicos y funcionan impidiendo que el virus ingrese a la célula huésped o bloqueando enzimas o proteínas clave necesarias para la replicación viral. A diferencia de los antibióticos, que se utilizan para tratar infecciones bacterianas, los medicamentos antivirales son generalmente menos eficaces, ya que los virus tienen una estructura mucho más simple y dependen de las células huésped para replicarse. Sin embargo, aún pueden resultar útiles en el tratamiento de algunas infecciones virales, como la influenza, el herpes y el VIH.

Se espera que el aumento del gasto sanitario en avance y desarrollo de fármacos brinde oportunidades al mercado. Sin embargo, el uso cada vez mayor de tratamientos alternativos puede desafiar el crecimiento del mercado. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de medicamentos antivirales alcance el valor de 107.700,57 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 5,5% durante el período previsto.

Solicite un PDF de muestra: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-antiviral-drugs-market&Shri

Se espera que el mercado mundial de medicamentos antivirales crezca en el año previsto debido al aumento de los actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además, los fabricantes participan en actividades de desarrollo para lanzar servicios novedosos al mercado. El creciente desarrollo en el campo del desarrollo de fármacos está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, dificultades como la falta de protocolos estandarizados y la falta de profesionales capacitados podrían obstaculizar el crecimiento del mercado mundial de medicamentos antivirales en el período previsto.

Descripción general del mercado :

Las infecciones virales han aumentado constantemente en todo el mundo durante las últimas décadas. Un virus que ingresa al cuerpo, explota sus células para replicarse y se propaga causa una infección viral. Las infecciones virales pueden provocar diversos síntomas, desde menores hasta mayores y, en algunos casos, incluso potencialmente mortales. La globalización es una de las principales causas del aumento de las infecciones virales. Las personas viajan y se comunican entre sí a través de fronteras, haciendo que el mundo esté más conectado que nunca. La transmisión viral de un área a otra se ha acelerado debido a esta mayor conectividad.

Los virus tienen mayores posibilidades de propagarse rápidamente entre la población a medida que cada vez más personas eligen residir en regiones metropolitanas. La alta contaminación del aire se encuentra con frecuencia en entornos urbanos, lo que perjudica la inmunidad y aumenta la vulnerabilidad a las infecciones virales. Las infecciones virales están aumentando, lo que también se debe al cambio climático. El peligro de enfermedades como el dengue, el Zika y la enfermedad de Lyme aumenta a medida que aumentan las temperaturas porque algunos mosquitos, garrapatas y otros insectos portadores de enfermedades tienen un alcance más amplio. Los desastres naturales provocados por el cambio climático pueden ser potencialmente más frecuentes y graves, lo que aumenta el riesgo de infecciones virales al alterar la infraestructura, las prácticas sanitarias y el movimiento de población.

Creciente demanda de terapias combinadas

La terapia combinada es la aplicación de dos o más medicamentos para controlar una enfermedad u otro problema de salud. La terapia combinada ha ganado popularidad como método de tratamiento antiviral para infecciones virales, ya que puede apuntar a muchas etapas del ciclo de vida del virus y reduce el riesgo de resistencia a los medicamentos.

La terapia combinada para el tratamiento antiviral tiene el beneficio de poder apuntar a varias etapas del ciclo de vida viral, incluida la entrada, replicación y liberación viral. Esta estrategia puede mejorar los resultados del tratamiento al reducir la carga viral y el riesgo de resistencia a los medicamentos.

Las cepas virales resistentes a los medicamentos han aumentado la necesidad de una terapia combinada para tratar los virus. Cuando un virus cambia, ya no se puede tratar con un medicamento antiviral, lo que se conoce como resistencia a los medicamentos. La terapia combinada puede reducir el riesgo de resistencia a los medicamentos al centrarse en varias etapas del ciclo de vida viral, lo que hace que sea más difícil para el virus desarrollar resistencia.

Una población mundial en crecimiento, el envejecimiento de la población, la incidencia de enfermedades crónicas y las mejoras tecnológicas son sólo algunos de los factores que contribuyen al aumento de la demanda de productos farmacéuticos y biotecnológicos sofisticados. Debido a esto, existe una mayor necesidad de medicamentos antivirales y una demanda cada vez mayor de productos farmacéuticos y tratamientos.

El desarrollo del mercado

En noviembre de 2022, SIGA Technologies anunció que se proponía crear una terapia contra la viruela en caso de que el virus erradicado alguna vez se utilizara como arma biológica. Los reguladores estadounidenses aprobaron el antiviral oral resultante, TPOXX (tecovirimat), basándose en gran medida en el estudio en animales. Esto ayudará a la empresa en la expansión del producto.

En enero de 2022, Aurobindo Pharma anunció que Molnupiravir bajo la marca Molnaflu está disponible ampliamente en todo el país. Molnupiravir es para el tratamiento de pacientes adultos con COVID-19 que tienen un alto riesgo de enfermedad, incluida la hospitalización.

En diciembre de 2021, Roche anunció que había completado la recompra de acciones de Roche que estaban en manos de Novartis. Roche y Novartis habían anunciado esta recompra. La recompra ayudará al crecimiento de los ingresos de Roche.

En diciembre de 2021, GlaxoSmithKline plc y Vir Biotechnology, Inc. anunciaron que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido ha concedido una autorización de comercialización condicional para Xevudy (sotrovimab) para el tratamiento de adultos y adolescentes sintomáticos (de 12 años o más y que pesen al menos 40 kg) con infección aguda por COVID-19 que no requieran suplementos de oxígeno y que tengan un mayor riesgo de progresar a una infección grave por COVID. La subvención de productos ayudará a un mayor crecimiento de los ingresos.

En octubre de 2020, Johnson & Johnson anunció que completó con éxito la adquisición de Momenta Pharmaceuticals, Inc. (“Momenta”), una empresa que descubre y desarrolla nuevas terapias para enfermedades inmunomediadas, en una transacción en efectivo por aproximadamente USD 6,5. mil millones. Esta adquisición ayudará al crecimiento de los ingresos.

Explore los detalles completos del informe: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antiviral-drugs-market?Shri

Principales actores

Data Bridge Market Research reconoce que las siguientes empresas como actores del mercado mundial de medicamentos antivirales son Gilead Sciences, Inc. (EE. UU.), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza), GlaxoSmithKline plc. (Reino Unido), Abbvie, Merck & Co., Inc. (EE.UU.), Johnson & Johnson Services, Inc. (EE.UU.), Bristol-Myers Squibb Company (Nueva York), Cipla Inc. (India), Aurobindo Pharma (EE.UU.) , Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.(India), Zydus Pharmaceuticals, Inc. (EE.UU.), Mylan Pharmaceuticals ULC (EE.UU.), Teva Pharmaceuticals USA Inc. (Israel), EMERGENT (EE.UU.), Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(India), Avet Pharmaceuticals Inc. (EE.UU.), Pfizer Inc. (EE.UU.), SIGA Technologies (EE.UU.), NAVINTA LLC. (EE.UU.), Macleods Pharmaceuticals Ltd. (India), BioCryst Pharmaceuticals, Inc, (EE.UU.) y Hetero. (India), entre otros.

Análisis de segmentos:

El mercado mundial de medicamentos antivirales se clasifica en seis segmentos notables según la indicación, el tipo de paciente, los productos, el tipo de medicamento, el usuario final y el canal de distribución.

Según las indicaciones, el mercado mundial de medicamentos antivirales se segmenta en influenza, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis C (VHC), virus respiratorio sincitial, virus del herpes simple, citomegalovirus humano (HCMV), virus varicela-zoster (VZV). ), virus de la hepatitis B (VHB), infección por coronavirus y otros.

En 2023, se espera que el segmento de la influenza domine el mercado mundial de medicamentos antivirales con una participación de mercado del 33,99%.

En 2023, el segmento de influenza por indicación dominará el mercado de medicamentos antivirales, ya que la prevalencia de la influenza sigue siendo un problema importante de salud pública y se espera que la demanda de medicamentos antivirales eficaces para tratar y prevenir la infección siga siendo alta. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado mundial de medicamentos antivirales. Las empresas farmacéuticas continúan invirtiendo en el desarrollo de nuevas terapias antivirales y terapias combinadas para mejorar la eficacia del tratamiento de la influenza.

Según el tipo de paciente, el mercado mundial de medicamentos antivirales se segmenta en niños, adultos y geriátricos. En 2023, se espera que el segmento geriátrico domine el mercado mundial de medicamentos antivirales con una cuota de mercado del 48,66%.

Según los productos, el mercado mundial de medicamentos antivirales se segmenta en orales, tópicos y parenterales. En 2023, se espera que el segmento oral domine el mercado mundial de medicamentos antivirales con una cuota de mercado del 64,13%.

Según el tipo de medicamento, el mercado mundial de medicamentos antivirales se segmenta en genéricos y de marca. En 2023, se espera que el segmento genérico domine el mercado mundial de medicamentos antivirales con una cuota de mercado del 65,44%.

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de los compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

Global Sanger Sequencing Market

Mercado global de producción de antibióticos

Mercado global de tratamiento de adicciones a las drogas Mercado

global de PACS especializados Mercado

global de secuenciación de ARN basado en NGS Mercado

global de sistemas de radiocirugía estereotáctica veterinaria Mercado

global de levitación magnética Mercado

global de analizadores de fluorescencia de rayos X Mercado

global de contadores de partículas portátiles

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com