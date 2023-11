Diagnóstico Del Cáncer De Garganta Participación De Mercado, Crecimiento, Tamaño, Oportunidades, Tendencias, Descripción General Y Análisis De Empresas Líderes

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado mundial de diagnóstico de cáncer de garganta gane crecimiento en el período previsto de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 7,4% en el período previsto de 2023 a 2030 y se espera que alcance USD 2.739,82 millones al 2030.

Conductores

Prevalencia creciente del cáncer de garganta

El cáncer de garganta es el segundo tipo más común de leucemia diagnosticado en adultos y niños, pero la mayoría de los casos ocurren en adultos. Aunque puede diagnosticarse a cualquier edad, es poco común antes de los 45 años. La edad promedio de diagnóstico es 68 años. El creciente uso de cigarrillos y otros sustitutos del tabaco puede ser parcialmente responsable del aumento en la prevalencia del cáncer de garganta.

Las personas afectadas con cáncer de garganta pueden ver síntomas como tos, cambios en la voz, como ronquera o falta de habla clara, dificultad para tragar, dolor de oído, un bulto o llaga que no sana, dolor de garganta y pérdida de peso. entre otros.

Nuevos avances tecnológicos en el diagnóstico del cáncer de garganta

La radioterapia tiene un papel integral en el tratamiento del cáncer de garganta. Aunque la radioterapia tiene el potencial de curar a pacientes con enfermedades avanzadas, también conlleva el potencial de provocar una morbilidad significativa a largo plazo. Están surgiendo nuevas tecnologías en el ámbito de la radioterapia de cabeza y cuello, que tienen el potencial de aumentar la tasa de curación y disminuir la toxicidad. Estas nuevas tecnologías incluyen un diseño mejorado del tratamiento de radioterapia (radioterapia de intensidad modulada) y una mejor planificación e implementación (radioterapia guiada por imágenes).

Desarrollos recientes

En agosto de 2022, F. Hoffmann-La Roche Ltd anunció el lanzamiento del sistema Digital LightCycler, el primer sistema digital de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de Roche. Este sistema de próxima generación detecta enfermedades y está diseñado para cuantificar con precisión trazas de objetivos específicos de ADN y ARN que normalmente no son detectables mediante métodos de PCR convencionales. Esto ha ayudado a la empresa a aumentar su presencia global en el mercado.

En marzo de 2021, Hologic, Inc. anunció que la compañía había adquirido Diagenode, un desarrollador y fabricante global privado de ensayos de diagnóstico molecular y productos epigenéticos. Esto fortalece aún más el negocio del diagnóstico molecular en el mercado global.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta son F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott., Illumina, QIAGEN, Thermo Fisher Scientific Inc., Quest Diagnostics Incorporated, Inc. Merck KGaA., Hologic, Inc. , General Electric Company, Siemens Healthcare GmbH, BD, Myriad Genetics, Inc., Diasorin SPA, Koninklijke Philips NV, Beijing O&D Biotech Co., Ltd, PlexBio Co, Ltd., FUJIFILM Corporation, Canon Inc., FONAR Corp., Medonica Co. LTD, MinFound Medical Systems Co, Sternmed Gmbh, Time Medical Holding., Bio-Rad Laboratories, Inc. y Agilent Technologies, Inc., entre otros.

Alcance del mercado de Diagnóstico del cáncer de garganta

tipo de producto

Instrumentos

Consumibles y accesorios

Según el tipo de producto, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta se segmenta en instrumentos, consumibles y accesorios.

Tipo de prueba

Prueba de imagen

Prueba de sangre

Biopsia

Otros

Según el tipo de prueba, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta se segmenta en pruebas de imagen, análisis de sangre, biopsia y otros.

Tipo de cáncer

Cáncer de faringe

Cáncer de laringe

Según el tipo de cáncer, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta se segmenta en cáncer de faringe y cáncer de laringe.

Etapas

Etapa 0

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Según las etapas, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta se segmenta en etapa 0, etapa I, etapa II, etapa III y etapa IV.

Grupo de edad

30-65

65 y más

21-29

Por debajo de 21

Según el grupo de edad, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta se segmenta en personas de 30 a 65 años, de 65 años o más, de 21 a 29 años y de menos de 21 años.

Usuario final

hospitales

laboratorios asociados

Laboratorios de diagnóstico independientes

Centros de diagnóstico por imágenes

Institutos de investigación del cáncer

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de garganta se segmenta en hospitales, laboratorios asociados, laboratorios de diagnóstico independientes, centros de diagnóstico por imágenes, institutos de investigación del cáncer y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Ventas al por menor

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores en este informe de investigación.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

