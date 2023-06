Nuevos informes de estudio “Mercado de minería de bauxita 2022: jugadores clave globales, tendencias, participación, tamaño de la industria, segmentación, oportunidades, pronóstico para 2026” se ha agregado en PMR .

El informe sobre Minería de bauxita Mercado proporcionado en base a los desarrollos recientes y los datos que se han recopilado de las miradas del año anterior para proporcionar una comprensión completa. La descripción general del mercado proporcionada en la sección inicial busca proporcionar al lector información adecuada sobre el producto y los servicios. Se centra en la definición del mercado junto con las aplicaciones de productos y las industrias de usuarios finales. El informe cubre un período que va de 2022 a 2026. El análisis de la competencia y las tendencias destacadas de la industria se han incluido en el estudio detallado que se proporciona en la sección principal del informe.

Dinámica del mercado

Los factores que afectan el mercado Minería de bauxita se han estudiado de manera detallada para brindar una mejor comprensión sobre el estado actual y las perspectivas. Los diversos factores económicos y demográficos que influyen en el mercado se han presentado en el estudio. En este informe se ha estudiado el impacto de marcadores importantes como los precios, la oferta y la demanda y los niveles de población. El pronóstico con respecto al mercado de minería de bauxita que se extiende hasta el año 2026 se ha proporcionado en función de las conclusiones de los factores antes mencionados.

Se estima que el mercado mundial de Minería de bauxita se valoró en US $ 12,42 Bn en 2018 y se proyecta que crezca a un valor CAGR del 6,6% y alcance un valor de US $ 20,66 Bn para fines de 2026. Además, el mercado global se anticipa que creará una oportunidad incremental total de $ 8.23 ​​mil millones de dólares entre 2018 y 2026.

Mercado de minería de bauxita segmentado por producción de alúmina, productos no metalúrgicos como abrasivos, refractarios, aplicaciones químicas

PMR ha publicado un nuevo estudio de mercado sobre ” Mercado de minería de bauxita: análisis de la industria global 2013-2017 y pronóstico 2018-2026 “, que realiza un análisis profundo del mercado global de minería de bauxita para los próximos ocho años. El informe evalúa todos los factores macroeconómicos clave. El informe sobre el mercado Minería de bauxita también analiza la dinámica en el mercado global Minería de bauxita y también analiza las últimas tendencias y oportunidades en toda la cadena de valor del mercado Minería de bauxita.

Mercado de minería de bauxita: panorama competitivo

Algunos de los actores clave del mercado que participan directamente en el mercado Minería de bauxita son Alcoa Corporation, Rio Tinto Plc, National Aluminium Company Limited, Australian Bauxite Ltd, Gujarat Mineral Development Corporation Ltd, Norsk Hydro ASA, Metro Mining Ltd, ASHAPURA GROUP OF INDUSTRIES, The Aluminium Corporation of China y United Company Rusal PLC, entre otras.

Mercado de minería de bauxita: descripción general

La bauxita es una roca con alto contenido de aluminio. Es el mineral principal del que se extrae el aluminio. La bauxita es uno de los elementos más abundantes en la tierra. Contiene casi 25%-30% de alúmina. La bauxita se encuentra generalmente en el cinturón alrededor del ecuador. Ocurre principalmente en regiones tropicales y subtropicales, en capas horizontales por debajo de unos pocos metros de la capa superficial. La bauxita es una mezcla de hidróxidos de aluminio, minerales arcillosos, óxidos de aluminio hidratados y materiales insolubles, como hematita, magnetita, cuarzo, goethita y siderita. Los minerales de aluminio en la bauxita incluyen gibbsita Al(OH)3, diáspora, AlO(OH) y boehmita AlO(OH).

Además, en el mercado global de minería de bauxita, algunos de los principales países mineros de bauxita son Australia, China, Guinea, Brasil e India. Estos países son los 5 principales países mineros de bauxita y tenían una participación del 86,2% en la producción total de bauxita a nivel mundial en 2017. De manera similar, los 5 principales países consumidores de bauxita son China, Brasil, Australia, India y Rusia. Estos países tuvieron una participación del 81% en el consumo total de bauxita en 2017.

Mercado de minería de bauxita: dinámica que influye en el crecimiento

La producción mundial de aluminio primario aumentó un 5,8 % en 2017. Las perspectivas para la industria del aluminio siguen siendo positivas a pesar de la incertidumbre política actual debido a diversas posturas políticas, como los aranceles de EE. UU. sobre las importaciones de aluminio, el Brexit y la preocupación de que China , como principal productor mundial de aluminio y sus productos semiacabados, podría aumentar sus exportaciones a los mercados europeos.

La bauxita es el mineral clave que contiene aluminio con más del 35% al ​​40% de contenido de aluminio. Por lo tanto, debido al aumento de la producción de aluminio primario, se espera que la demanda de bauxita aumente significativamente en el futuro.

Sin embargo, la minería de bauxita tiene un impacto directo en la naturaleza y el entorno. La contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación del suelo y los alimentos son los principales efectos secundarios de la minería de bauxita.

Mercado minero de bauxita: Pronóstico

Por región, se proyecta que China domine el mercado de minería de bauxita en términos de consumo. Además, China es el mayor productor mundial de productos de aluminio en todo el mundo. Esto también convierte a la región en el consumidor más importante de bauxita y alúmina, los cuales son necesarios para la fabricación de productos de aluminio. Se proyecta que el país crezca a una CAGR prominente de 6.4% durante el período de pronóstico y también se espera que mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico.

Por aplicación, en términos de valor y volumen, se espera que la producción del segmento de alúmina domine el mercado global Minería de bauxita durante el período proyectado. Se proyecta que el segmento de aplicación de alúmina en el mercado de minería de bauxita cree una oportunidad incremental de $ 7.845,5 millones de dólares estadounidenses entre 2018 y 2026.

