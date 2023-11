Descripción general y tamaño de la industria del mercado europeo de microbioma humano, participación por empresa, tendencias y análisis de crecimiento | DBMR

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

El microbioma es el material genético de todos los microbios (bacterias, hongos, protozoos y virus) que viven en el cuerpo humano y dentro de él. La cantidad de genes en todos los microbios del microbioma de una persona es 200 veces la cantidad de genes en el genoma humano. El método más utilizado para identificar el análisis del microbioma es la secuenciación del ARNr 16s. La identificación y comprensión de estas microbiotas ha llevado a la aplicación de estos microorganismos en la mejora de la salud humana a través de diversos productos como probióticos, prebióticos y otros fármacos asociados.

Se espera que el mercado europeo del microbioma humano gane crecimiento en el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 19,9% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los 618,60 dólares estadounidenses. millones para 2029.

Microbiota significa los taxones microbianos asociados con los humanos y microbioma significa el catálogo de estos microbios y sus genes. La agregación de toda la microbiota reside en o dentro de los tejidos y biofluidos humanos junto con los sitios anatómicos correspondientes en los que residen, incluida la piel, las glándulas mamarias, el líquido seminal, el útero, los folículos ováricos, los pulmones, la saliva, la mucosa oral, la conjuntiva, vías biliares y otros. La microbiota humana consta de entre 10 y 100 billones de células microbianas simbióticas que alberga cada persona, principalmente bacterias del intestino. El microbioma humano está formado por los genes que albergan estas células.

Oportunidades

Aumento del gasto sanitario

Los productos asociados con el microbioma humano, como los probióticos, prebióticos, medicamentos y suplementos, son costosos. Una familia normal de ingresos bajos y medios no puede tratar adecuadamente las enfermedades relacionadas con el intestino. El gobierno se está centrando en aumentar el gasto sanitario para acceder a los tratamientos disponibles y a nuevos productos.

Además, las iniciativas estratégicas de los actores clave y el aumento del gasto sanitario proporcionarán integridad estructural y oportunidades futuras para el mercado en el período previsto de 2022-2029.

Restricciones/Desafíos

Falta de profesionales capacitados

Sin embargo, la falta de experiencia tecnológica y las barreras que demuestren el vínculo causal entre la disbiosis y las enfermedades impedirán la tasa de crecimiento del mercado. Además, la dificultad en la identificación específica y las reglas y regulaciones estrictas desafiarán aún más al mercado en el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Impacto posterior al COVID-19 en el mercado europeo del microbioma humano

COVID-19 ha afectado negativamente al mercado. Los confinamientos y el aislamiento durante las pandemias complican el manejo de la enfermedad y el cumplimiento de la medicación. La falta de acceso a centros de salud para tratamientos de rutina y administración de medicamentos afectará aún más al mercado. El aislamiento social aumenta el estrés, la desesperación y el apoyo social, todo lo cual puede provocar una reducción en la adherencia a la medicación durante la pandemia.

Desarrollo reciente

En marzo de 2020, Optibiotix Health PLC realizó un estudio de intervención humana LPLDL de ProBiotix Health que destacó hallazgos prometedores sobre la reducción del colesterol.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo del microbioma humano son YSOPIA Bioscience, Evelo Biosciences, Inc., OptiBiotix HEALTH PLC, Atlas Biomed Group Limited, LUXIA SCIENTIFIC, Ferring BV, Merck KGaA, Assembly Biosciences, Inc., Synthetic Biologics, Inc. , Enterome, OxThera, Gnubiotics Sciences y Embion Technologies SA entre otras.

Alcance del mercado europeo del microbioma humano

El mercado europeo del microbioma humano está segmentado en producto, aplicación, tecnología, tipo, enfermedad, usuarios finales y distribuidores. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Probióticos

Prebióticos

Pruebas de diagnóstico

Drogas

Suplementos

Trasplante de microbiota fecal

Otros

Según el producto, el mercado se segmenta en probióticos, prebióticos, pruebas de diagnóstico, fármacos, suplementos, trasplante de microbiota fecal y otros.

Solicitud

Terapéutico

Diagnóstico

Según la aplicación, el mercado se segmenta en terapéutico y de diagnóstico.

Enfermedad

Enfermedad infecciosa

Trastornos dermatológicos

Desorden autoinmune

Desorden metabólico

Desórdenes gastrointestinales

Cáncer

Desordenes mentales

C. Infección difícil

Fase de solución de hiperoxiurea primaria

Otros

Según la enfermedad, el mercado se segmenta en enfermedades infecciosas, trastornos dermatológicos, trastornos autoinmunes, trastornos metabólicos, trastornos gastrointestinales, cáncer, trastornos mentales, infección por C. difficile, hiperoxiurea primaria en fase de solución y otros.

Tecnología

genómica

proteómica

Metabolómica

Sobre la base de la tecnología, el mercado se segmenta en genómica, proteómica y metabolómica.

Tipo

pequeña molécula

Biológico

Según el tipo, el mercado se segmenta en moléculas pequeñas y biológicos.

Usuario final

Farmacias Hospitalarias

Farmacias minoristas

Farmacias en línea

Hipermercado/Supermercado

Clínicas

Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea, hipermercados/supermercados, clínicas y otros.

Distribuidor

Licitación directa

Ventas al por menor

