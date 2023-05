Las resinas de revestimiento son un tipo de resina sintética que normalmente se utiliza como revestimiento protector o decorativo. A menudo se aplican a las superficies para mejorar la apariencia o la durabilidad del material. Hay muchos tipos diferentes de resinas de recubrimiento disponibles en el mercado, cada una con su propio conjunto único de propiedades. Algunos ejemplos comunes incluyen acrílicos, poliuretanos y epoxis.

Jugadores claves. Jugadores principales

El mercado de resinas de revestimiento incluye jugadores como Bayer AG, Royal DSM, The Sherwin-Williams Company, Polynt SpA, Allnex group, Arkema Group, BASF SE, Hexion Inc, The Dow Chemical Company y Evonik Industries AG.

Tendencias clave

Hay varias tendencias clave en la tecnología de resinas de recubrimiento.

Uno es el desarrollo de resinas más respetuosas con el medio ambiente. Esto está siendo impulsado por regulaciones en muchos países que se están volviendo más estrictas con respecto a los VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) emitidos por los recubrimientos. Las resinas a base de agua son un tipo de resina que se está volviendo más popular por este motivo.

Otra tendencia clave es el desarrollo de resinas que tienen mejores propiedades de rendimiento, como mayor durabilidad, resistencia al rayado y resistencia a los rayos UV. Esto está siendo impulsado por la necesidad de recubrimientos que puedan soportar condiciones más exigentes, como las que se encuentran en las industrias automotriz y aeroespacial.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de las resinas de revestimiento son las crecientes industrias de la construcción y la automoción, la creciente demanda de productos ecológicos y la necesidad de revestimientos de alto rendimiento.

La industria de la construcción es el mayor usuario de resinas de revestimiento y la industria automotriz es el segundo mayor usuario.

La demanda de productos ecológicos está aumentando debido a la creciente concienciación sobre el impacto medioambiental de los revestimientos.

Segmentos de mercado

El mercado de Resinas de revestimiento está segmentado por tipo, tecnología, aplicación y región. Según el tipo de resina, el mercado se clasifica en acrílico, epoxi, poliuretano, alquídico, vinilo y otros. Con base en la tecnología, el mercado se divide en a base de agua, a base de solventes convencionales, a base de solventes con alto contenido de sólidos y otros. Según la aplicación, el mercado se clasifica en arquitectónico, industrial, de protección y marino, y otros. Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

