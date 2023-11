Descripción general del mercado de globos de angioplastia por segmentos, productos, empresas, regiones, estadísticas, descripción general de la industria y pronóstico

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de balones de angioplastia exhibirá una tasa compuesta anual de alrededor del 4,30% para el período previsto de 2022-2029. La creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares, una mayor atención a la investigación y el desarrollo de dispositivos médicos y a la adopción de tecnologías sanitarias de TI avanzadas, el aumento de la población geriátrica en todo el mundo y el aumento del gasto en el desarrollo de infraestructura sanitaria, especialmente en las economías en desarrollo, son factores que los principales factores atribuibles al crecimiento del mercado de globos de angioplastia.

La angioplastia se refiere a un procedimiento médico quirúrgico que se utiliza para desbloquear los vasos sanguíneos obstruidos. La angioplastia es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que ensancha las arterias o venas estrechadas u obstruidas y trata diversos trastornos como resultado de las arterias bloqueadas.

El aumento de la tasa de enfermedades objetivo es uno de los principales factores que fomentan el crecimiento del mercado. El creciente número de solicitudes de los países emergentes es otro determinante del crecimiento del mercado. Los avances tecnológicos en constante aumento y la innovación de nuevos instrumentos, la creciente conciencia sobre los beneficios de los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, el creciente lanzamiento de nuevos productos innovadores, la creciente prevalencia de enfermedades de las arterias coronarias y periféricas en las economías subdesarrolladas y el potencial sin explotar de los mercados emergentes contribuirán aún más generar lucrativas oportunidades de crecimiento en el mercado.

Sin embargo, la falta de conciencia en las economías subdesarrolladas descarrilará la tasa de crecimiento del mercado. Además, la escasez de profesionales médicos capacitados, los altos costos asociados con el procedimiento quirúrgico y la falta de un escenario de reembolso favorable en las economías en desarrollo y subdesarrolladas plantearán aún más desafíos para el mercado. Además, el creciente número de retiradas de productos y los riesgos clínicos o complicaciones asociados con las cirugías también obstaculizarán la tasa de crecimiento del mercado.

Este informe de mercado de Globos de angioplastia proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado. , análisis estratégico de crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de balones de angioplastia, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista . Nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Ámbito Balones de angioplastia Mercado y el Tamaño de mercado

El mercado de balones de angioplastia está segmentado según el tipo, material, tipo de balón, indicación de enfermedad y usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para la identificación de las principales aplicaciones del mercado.

Según el material, el mercado de balones de angioplastia se segmenta en nailon, poliuretano, copolímeros de uretano de silicona y otros.

Según el tipo, el mercado de balones de angioplastia se segmenta en angioplastia con balón simple, angioplastia con balón recubierto de fármaco (DCB), globos de corte, globos de puntuación y catéter con balón de stent.

Según la indicación de la enfermedad, el mercado de balones de angioplastia se segmenta en angioplastia coronaria, angioplastia venosa, angioplastia carotídea, angioplastia de la arteria renal y angioplastia periférica.

Según el usuario final, el mercado de balones de angioplastia se segmenta en laboratorios de cateterismo, hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria y centros de diagnóstico.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en el informe de mercado de balones de angioplastia son Medtronic, BD, Boston Scientific Corporation, Abbott, AngioDynamics, B. Braun Melsungen AG., Biomerics, BIOTRONIK Vertriebs GmbH & Co. KG, Cook, Cardinal Health, Hexacath, JOTEC GmbH, CTK biotech, Inc, Koninklijke Philips NV., MicroPort Scientific Corporation, Nipro Medical Corporation, Palex Medical SA, Panmed US, Stryker, Teleflex Incoroated y Terumo Corporation, entre otros.

Balones de angioplastia Mercado Análisis a nivel de país

El mercado de balones de angioplastia está segmentado según el tipo, material, tipo de balón, indicación de enfermedad y usuario final.

Los países cubiertos en el informe del mercado de balones de angioplastia son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, resto de Europa en Europa, China, Japón, India. , Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de globos de angioplastia en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y seguirá floreciendo su dominio durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento del gasto en investigación y desarrollo de competencias, la presencia de actores clave en la región y la creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares. Por otro lado, se prevé que Asia-Pacífico exhiba la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto debido al creciente gasto gubernamental en el sector de la salud, la base de población geriátrica en constante aumento y el aumento de los ingresos personales disponibles.

