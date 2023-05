La espectroscopia infrarroja y de terahercios son métodos de espectroscopia que implican el uso de radiación infrarroja o radiación de terahercios. Estos tipos de radiación son invisibles para el ojo humano, pero pueden detectarse con instrumentos especiales.

Jugadores claves

El mercado de espectroscopia de infrarrojos y terahercios incluye jugadores como Perkinelmer, Inc., Bruker Corporation., Thermo Fisher Scientific, Inc., Shimadzu Corporation, Agilent Technologies, Inc., Horiba Ltd, Foss., Jasco, Inc., Bayspec Inc. y Instrumentos de análisis de espectros.

Tendencias clave

Algunas de las tendencias clave en la tecnología de espectroscopia de infrarrojos y terahercios incluyen el desarrollo de instrumentos de espectroscopia de infrarrojos y terahercios nuevos y mejorados, el uso creciente de estos instrumentos en una variedad de industrias y la disponibilidad cada vez mayor de datos de estos instrumentos.

Una de las tendencias más significativas en la espectroscopia infrarroja y de terahercios es el desarrollo de instrumentos nuevos y mejorados. Estos instrumentos son cada vez más sensibles y más capaces de medir una gama más amplia de frecuencias.

Factores clave

Algunos de los impulsores clave del mercado de la espectroscopia infrarroja y de terahercios son la creciente adopción de esta tecnología en las industrias farmacéutica y biotecnológica, la creciente demanda de análisis no invasivos y en tiempo real, y el aumento del gasto en I+D en el sector sanitario.

El mercado de la espectroscopia infrarroja y de terahercios también está siendo impulsado por la creciente adopción de esta tecnología en la industria de alimentos y bebidas. Esto se debe al hecho de que esta tecnología se puede utilizar para la detección de adulterantes, contaminantes y otras impurezas en alimentos y bebidas.

Segmentos de mercado

El mercado de espectroscopia infrarroja y de terahercios está segmentado por espectro, tecnología y región. Por espectro, el mercado se divide en radiación infrarroja cercana (nir), radiación infrarroja media (mir), radiación infrarroja lejana (fir). Basado en tecnología, de sobremesa, microscopía, portátil y de mano, con guión. Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

