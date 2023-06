Según el nuevo informe de investigación publicado por Premium Market Insights, titulado “Se prevé que el tamaño del mercado de las antenas integradas de defensa crezca de US$1257,41 millones en 2022 a US$2018,18 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 8,2 % entre 2022 y 2028.

Las fuerzas armadas de varias naciones están buscando tecnologías de antena que puedan mejorar sus operaciones militares. Por ejemplo, la Marina de los EE. UU. está tratando de determinar si las antenas reflectoras alimentadas por matriz en fase y las antenas activas dirigidas electrónicamente (AESA) pueden proporcionar una capacidad de transmisión UHF a SHF de alta banda ancha para la recepción con una alta potencia isotrópica radiada y una ganancia de sobretemperatura. Necesita estas capacidades para realizar operaciones de ataque electrónico, comunicaciones y soporte electrónico desde el mismo conjunto de antenas.

Los proveedores del mercado Antenas integradas de defensa están involucrados en varios procesos que incluyen diseño, ensamblaje y producción para convertir la materia prima en productos terminados e integrar los componentes en dispositivos completos. L3Harris Technologies Inc.; Grupo Tales; y Honeywell International Inc. son algunos de los principales fabricantes mundiales de antenas de defensa integradas. Estas empresas proporcionan a los usuarios finales antenas y sistemas de defensa integrados de alta calidad que integran en varios dispositivos, como sistemas de radar y equipos de comunicaciones. Los usuarios finales son un gran número de clientes que van desde fabricantes de componentes militares hasta fabricantes de equipos SATCOM.

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de antenas integradas de defensa

Según los informes, los casos de COVID-19 alcanzaron un récord en la cadena de suministro de tecnología crítica de Asia, lo que podría exacerbar la escasez mundial de producción de productos electrónicos militares. China, Japón y Taiwán son algunas de las economías que desempeñan un papel fundamental en la fabricación, el embalaje y las pruebas de componentes electrónicos que están experimentando sus peores brotes desde el surgimiento de la pandemia de COVID-19. El escenario amenaza con restringir aún más la cadena de suministro de tecnología global, particularmente para antenas y componentes electrónicos de próxima generación. Además, la industria electrónica asiática se ha visto muy afectada por la escasez mundial de semiconductores y la creciente demanda de productos electrónicos de defensa. Esto ha resultado en una breve disminución en el mercado global de antenas integradas de defensa en el año fiscal 2020 en comparación con el año fiscal 2019. En la segunda mitad de 2021

Canadá fue el segundo mercado más grande en el mercado de antenas de defensa integradas de América del Norte. Las fuerzas canadienses están invirtiendo fuertemente y ampliando sus sistemas de comunicaciones con base militar. Además, el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas Canadienses (DND/CAF) están buscando un vehículo multifuncional de banda ancha extrema o

soluciones de comunicaciones o antenas basadas en soldados para comunicaciones de campo punto a punto que minimizan o eliminan las firmas visuales y/o electromagnéticas (EM) asociadas. Con ese fin, las Fuerzas Armadas Canadienses ya han financiado varias organizaciones, como la Universidad de Columbia Británica, para el desarrollo de antenas de enlace de bajo perfil, electromagnéticamente invisibles, ágiles y basadas en polímeros (LEAP) para comunicaciones de campo punto a punto. Además, la presencia de importantes empresas de defensa en todo el país, como Bombardier, General Motors Defense, CAE Inc, Magellan Aerospace Corp, Northstar Aerospace Inc y SNC-Lavalin Group, está impulsando la adquisición de sistemas relacionados con antenas, que a su vez catalizan la integración empresas de defensa del jugador del mercado de antenas.

En términos de crecimiento del mercado de antenas integradas de defensa, se espera que Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Según los países, el mercado de antenas integradas de defensa de Asia Pacífico está segmentado en Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. En 2022, se prevé que India se haga con la segunda cuota de mercado más grande de antenas de defensa integradas en Asia-Pacífico.

El gasto militar de la India ocupó el tercer lugar en el mundo en 2021; Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), India gastó 76.600 millones de dólares en su ejército en 2021. El ejército indio gasta enormes sumas de dinero para construir su infraestructura para comunicaciones militares y aplicaciones basadas en vehículos aéreos no tripulados; En tales aplicaciones se utilizan componentes como las antenas de defensa integradas, lo que alimenta la demanda de antenas de defensa integradas en la región. Por ejemplo, en enero de 2021, el ejército indio firmó un contrato con ideaForge para adquirir una variante de gran altitud de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) SWITCH1.0 para fortalecer su vigilancia bajo control (LOC). En marzo de 2022, El Ministerio de Defensa de la India ha emitido un Ministerio de Defensa para buscar información de proveedores de relés de radio de alta potencia (HCRR) con hasta 800 unidades como una orden de adquisición. Estos repetidores de radio utilizan sistemas de antenas bien construidos para mantener las comunicaciones con la base militar. La adquisición de tales sistemas y sistemas de guerra electrónica para sus fuerzas de defensa está impulsando el negocio para el actor del mercado de antenas de defensa integradas en todo el país. Además, los planes del país para desarrollar una sólida base de fabricación para las industrias aeroespacial y de defensa es otro factor importante que se espera que cree enormes oportunidades para los vendedores del mercado durante el período de pronóstico. La adquisición de tales sistemas y sistemas de guerra electrónica para sus fuerzas de defensa está impulsando el negocio para el actor del mercado de antenas de defensa integradas en todo el país. Además, los planes del país para desarrollar una sólida base de fabricación para las industrias aeroespacial y de defensa es otro factor importante que se espera que cree enormes oportunidades para los vendedores del mercado durante el período de pronóstico. La adquisición de tales sistemas y sistemas de guerra electrónica para sus fuerzas de defensa está impulsando el negocio para el actor del mercado de antenas de defensa integradas en todo el país. Además, los planes del país para desarrollar una sólida base de fabricación para las industrias aeroespacial y de defensa es otro factor importante que se espera que

L3Harris Technologies Inc.; Grupo Tales; Honeywell Internacional Inc.; Corporación General Dynamics Rhode & Schwarz, Terma; Aselsan AS; Corporación de Tecnologías Raytheon; Viasat, Inc. y Lockheed Martin Corporation se encuentran entre los jugadores que operan en el mercado global Antenas integradas de defensa y se describen en este estudio de mercado.

El tamaño del mercado de Antenas integradas de defensa total se ha derivado utilizando fuentes primarias y secundarias. Al comienzo del proceso de investigación de análisis de mercado de Antenas integradas de defensa, se realizó una extensa investigación secundaria utilizando fuentes internas y externas para obtener información cualitativa y cuantitativa sobre Antenas integradas de defensa. El proceso también sirve para proporcionar una descripción general y un pronóstico de mercado del crecimiento del mercado Antenas integradas de defensa con respecto a cada segmento del mercado. Además, se realizaron varias entrevistas principales con participantes y comentaristas de la industria para validar los datos y obtener más información analítica sobre el tema. Los participantes en este proceso incluyen expertos de la industria como vicepresidentes,

