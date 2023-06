By

Para fines de 2033, se espera que el mercado de credenciales de cerraduras de cilindro electrónico, que se valoró en US$ 565,4 millones en 2022, haya aumentado a US$ 1.906,5 millones. Según estimaciones, el mercado de credenciales de cerraduras de cilindro electrónico tendrá un valor de US$ 623,1 millones en 2023 y aumentará a una CAGR del 11,8 % de 2023 a 2033.

El Mercado de Credenciales de Cerradura de Cilindro Electrónico se refiere a la industria que gira en torno a la producción, distribución y utilización de credenciales electrónicas utilizadas en cerraduras de cilindro electrónico. Estos candados están diseñados para brindar mayor seguridad y conveniencia, reemplazando los candados mecánicos tradicionales en varias aplicaciones.

Las cerraduras de cilindro electrónico funcionan mediante el uso de credenciales electrónicas, como tarjetas inteligentes, llaveros o aplicaciones de teléfonos móviles, en lugar de llaves convencionales. Estas credenciales están programadas con códigos de acceso únicos o datos encriptados, lo que permite a las personas autorizadas acceder a áreas o instalaciones seguras. El mercado de credenciales de cerraduras de cilindro electrónico ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a la creciente demanda de soluciones de seguridad avanzadas en los sectores residencial y comercial.

Varios factores han contribuido al aumento de la popularidad de las credenciales de cerradura de cilindro electrónico. En primer lugar, ofrecen un mayor nivel de seguridad en comparación con las cerraduras mecánicas. Las credenciales electrónicas son más difíciles de duplicar o manipular, lo que reduce el riesgo de acceso no autorizado. Además, las cerraduras de cilindro electrónico proporcionan un mayor control y flexibilidad en la gestión de los derechos de acceso. Los permisos de acceso se pueden otorgar o revocar fácilmente, y se pueden generar registros de auditoría para monitorear las actividades de entrada.

El mercado de credenciales de cerraduras de cilindro electrónico está segmentado según el tipo de credenciales y las aplicaciones de uso final. Los diferentes tipos de credenciales electrónicas incluyen tarjetas de proximidad, tarjetas inteligentes, llaveros y aplicaciones para teléfonos móviles. Cada tipo ofrece características y beneficios únicos, que se adaptan a las diversas preferencias y requisitos de los usuarios. Por ejemplo, las tarjetas de proximidad utilizan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para otorgar acceso, mientras que las tarjetas inteligentes utilizan microchips integrados para mejorar la seguridad.

En términos de aplicaciones de uso final, el mercado de credenciales de cerraduras de cilindro electrónico es diverso. Abarca edificios residenciales, establecimientos comerciales, instalaciones gubernamentales, instituciones educativas, instalaciones de atención médica y más. La necesidad de un control de acceso seguro prevalece en estos sectores, lo que impulsa la demanda de credenciales de cerradura de cilindro electrónico.

El mercado también está influenciado por los avances tecnológicos en el campo de los sistemas de seguridad electrónica. Los fabricantes están innovando continuamente para desarrollar credenciales de cerradura de cilindro electrónico más avanzadas y fáciles de usar. La integración con otros sistemas de seguridad, como la videovigilancia o la autenticación biométrica, se está volviendo cada vez más común, lo que mejora aún más la infraestructura de seguridad general.

Además, la creciente adopción de Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías basadas en la nube ha tenido un impacto significativo en el mercado de las credenciales de cerraduras de cilindro electrónico. Estas tecnologías permiten la gestión del control de acceso remoto, la supervisión en tiempo real y el almacenamiento y análisis de datos centralizados, lo que proporciona una mayor comodidad y eficiencia operativa para usuarios y administradores.

Panorama competitivo

Para ampliar su gama de productos y aumentar su posición en el mercado, las industrias se están enfocando en desarrollar nuevos artículos, mejorar los productos existentes y expandirse estratégicamente a nuevos mercados.

Simons Voss Technologies GmbH ha aumentado la selección de equipos electrónicos para puertas interiores con manija inteligente a partir de marzo de 2020. Las puertas pueden tener la manija inteligente instalada en ambos lados en la nueva variante.

Assa Abloy adquirió Bird Home Automation en octubre de 2022, una empresa alemana que fabrica intercomunicadores de puerta IP de alta gama para edificios unifamiliares y multifamiliares que se pueden operar desde una estación interior o un teléfono inteligente y se llaman Door Bird.

Jugadores claves. Jugadores principales –

Simons Voss Technologies GmbH

ASSA ABLOY

Sistemas Salto, SL

Dormakaba Holding AG

iLOQ limitado

ed. Schulte GmbH

Corporación de tecnología WFE

AIT Ltda.

Legrand

Segmentos clave de Credenciales de cerradura de cilindro electrónico Investigación de la industria de mercado

Por tipo de producto:

Clave electrónica (basada en contacto)

Llave RFID (Tarjetas)

Llavero y placa

Por Tecnología:

RFID de baja frecuencia

RFID de alta frecuencia (NFC)

Otro

Por usuario final:

Sector comercial

Sector Residencial

Sector industrial

Gobierno

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Pacífico Sur de Asia

Oriente Medio y África

En conclusión, el mercado de credenciales de cerraduras de cilindros electrónicos está experimentando un crecimiento constante a medida que más personas y organizaciones reconocen los beneficios de la seguridad, la comodidad y el control mejorados que ofrecen las cerraduras de cilindros electrónicos. El mercado está impulsado por los avances tecnológicos, la creciente demanda de soluciones de control de acceso seguro y la integración de IoT y tecnologías basadas en la nube. A medida que aumenta la necesidad de medidas de seguridad sólidas, se espera que el mercado de credenciales de cerraduras de cilindro electrónico se expanda aún más en los próximos años.

