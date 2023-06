En las últimas dos décadas, la industria química ha experimentado un crecimiento significativo en términos de innovación, en la búsqueda de transformarse en una industria altamente sustentable y en consonancia con el medio ambiente. Las pinturas y revestimientos, los adhesivos y los lubricantes son algunos de los segmentos de la industria química que han experimentado un crecimiento sustancial durante este período. El mayor uso de aditivos en estos productos químicos especiales juega un papel vital en su desempeño y adopción en el mercado. El fumarato de dioctilo es uno de esos aditivos y se estima que experimentará un crecimiento significativo durante el período de evaluación, en función de sus requisitos continuos en productos químicos especializados clave. Se estima que el mercado global de fumarato de dioctilo se expandirá a una CAGR de más del 4% durante el período de pronóstico de 2020 – 2030 .

Conclusiones clave del estudio de mercado Fumarato de dioctilo

A nivel mundial, la industria de fabricación de productos químicos ha crecido a pasos agigantados, atendiendo las diversas necesidades de varios sectores de uso final. La fabricación de productos químicos es la aplicación más grande del fumarato de dioctilo, que representa una participación de valor sustancial en su mercado.

La industria de pinturas y recubrimientos ha mostrado un crecimiento significativo desde las últimas décadas, particularmente con la llegada de los recubrimientos a base de agua y de bajo VOC. El fumarato de dioctilo se utiliza como aditivo en la formulación de pinturas y recubrimientos y, por lo tanto, este sector será un impulsor de demanda clave para el mercado de fumarato de dioctilo durante el período de pronóstico.

La aplicación de fumarato de dioctilo está aumentando constantemente en la fabricación de adhesivos, debido a sus propiedades clave, como la solubilidad con otros solventes y la estabilidad con otros reactivos. El crecimiento del mercado de adhesivos influirá positivamente en el crecimiento del mercado de fumarato de dioctilo.

El fumarato de dioctilo tiene una estabilidad oxidativa mejorada con buenas propiedades de lubricación; por lo tanto, tiene una amplia gama de aplicaciones en productos lubricantes utilizados en una multitud de industrias. Existe un margen significativo para una mayor adopción del fumarato de dioctilo en la fabricación de lubricantes, lo que lo convierte en un segmento de mercado de alto potencial para el futuro.

A nivel mundial, Asia oriental es una de las regiones dominantes en el mercado de fumarato de dioctilo, especialmente China, que es el mercado de más rápido crecimiento en todo el mundo. Los fabricantes en el mercado de fumarato de dioctilo en China poseen un potencial de exportación muy alto y están enfocados activamente en expandir sus mercados en el extranjero.

El brote de COVID-19 ha provocado que las industrias de uso final de fumarato de dioctilo se enfrenten a una demanda reducida, lo que también afecta negativamente al mercado mundial de fumarato de dioctilo.

El panorama del mercado sigue estando moderadamente fragmentado

El panorama competitivo en el mercado mundial de fumarato de dioctilo se caracteriza por una fragmentación moderada a nivel mundial y regional. Los jugadores clave representan más de una cuarta parte de la cuota de mercado total. Algunos de los principales actores incluidos en el informe son ESIM Chemicals Gmbh, Kawasaki Kasei Chemicals Ltd, Korea PTG Co. Ltd, Polynt SpA. TNJ Chemical Industry Co. Ltd, Tokyo Chemical Industry Co. Ltd y Penta Manufacturing Company, entre otros. Los participantes clave del mercado se centran en capturar un crecimiento lucrativo a través de la colaboración con los clientes finales y continúan satisfaciendo la demanda a través de la excelencia operativa sostenida.

Mercado de fumarato de dioctilo: conclusión

El este de Asia posee una parte importante del mercado mundial de fumarato de dioctilo y seguirá siendo un centro de demanda clave durante el período de pronóstico. Los fabricantes están aumentando la producción en sus unidades existentes aumentando las tasas de utilización de la producción. Además, para fortalecer sus sistemas de suministro global y continuar satisfaciendo una demanda sólida, están expandiendo su presencia global. Los fabricantes en el mercado de fumarato de dioctilo se están enfocando en aumentar su rentabilidad de las carteras de productos existentes mediante la mejora de los procesos y el aumento de la eficiencia.

