Se espera que el mercado global de Thermal Spray Coatings Market , que tuvo un valor de mercado en 2015 de US$ 7560,0 Mn, crezca a una CAGR del 5,9 % durante los siguientes cinco años (2022–2024) Metales, aleaciones, carburos, cerámicas y Tipo de material intermetálico en el proceso convencional de rociado por llama, rociado por plasma, HVOF y rociado en frío: Recubrimientos por rociado térmico Segmentación del mercado

Solicite la copia de muestra gratuita del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/11173

Persistence Market Research ofrece información clave sobre el mercado de recubrimientos por aspersión térmica en su último informe titulado ” Estudio de mercado global sobre recubrimientos por aspersión térmica: análisis y pronóstico de la industria, 2022–2024″. Se estima que las ventas globales de recubrimientos por aspersión térmica estén valoradas en US$ 7600 millones para fines de 2016, lo que representa un crecimiento interanual del 5,6 % con respecto a 2015. Se estima que América del Norte y Europa representan en conjunto una participación en el valor de mercado de más del 50 % en el mercado mundial de recubrimientos por aspersión térmica para fines de 2016 y se prevé que siga siendo dominante durante todo el período de pronóstico.

Las industrias aeroespacial y de generación de energía se están enfocando activamente en el desarrollo de procesos avanzados de recubrimiento de superficies. La presencia de cromo hexavalente y los problemas ambientales relacionados con él han provocado que varias industrias de uso final busquen alternativas. Como resultado de esto, los recubrimientos de rociado térmico han ganado terreno como reemplazo del cromado duro en la industria aeroespacial. Se espera que los ingresos generados por las ventas de recubrimientos por aspersión térmica aumenten a una CAGR del 5,9 % durante el período de pronóstico. Los recubrimientos por pulverización térmica también se utilizan en implantes médicos. Se espera que el aumento del uso de recubrimientos de titanio e hidroxiapatita en implantes biomédicos que utilizan tecnología de pulverización térmica impulse el crecimiento del mercado de recubrimientos por pulverización térmica durante el período de pronóstico. Sin embargo, el recubrimiento por rociado térmico es un proceso de recubrimiento con visibilidad directa, es decir, cubre solo la parte que está en una línea del sistema de recubrimiento. Además, las funciones robóticas y los ajustes frecuentes en el caso de geometrías complejas conducen a un alto costo de los recubrimientos de rociado térmico, lo que se espera que inhiba el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Compre el informe completo ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/11173

Por tipo de material, se espera que el segmento de la cerámica continúe dominando el mercado en términos de valor durante todo el período de pronóstico. También se espera que este segmento sea testigo de un alto crecimiento durante el período de pronóstico. Se estima que los metales, las aleaciones y los carburos representarán colectivamente una participación en el valor de mercado de más del 50 % para fines de 2016. Según el tipo de proceso, se espera que el segmento de pulverización en frío se expanda a una CAGR de dos dígitos en términos de valor sobre el período de pronóstico. Esto se atribuye principalmente a que es adecuado para depositar una amplia gama de materiales sobre varios tipos de materiales de sustrato, especialmente aquellos que son sensibles a la temperatura.

Los principales actores en el mercado global de recubrimientos por aspersión térmica incluyen Sulzer Ltd., Oerlikon Group, Praxiar Ltd., Bodycote plc., Abakan Inc., Curtis-Wright Corporation, Metallisation Ltd., Thermal Spray Technologies Inc. y ASB Industries, Inc. El mercado de recubrimientos por aspersión térmica ha sido testigo de varias fusiones y adquisiciones, lo que ha llevado a la consolidación de la industria en los últimos años. La mayoría de estas actividades fueron realizadas por líderes de mercado en los mercados de América del Norte y Europa.

Sobre la base de la aplicación, se espera que el segmento aeroespacial represente una participación de valor de mercado del 37,4 %, valorada en US$ 4700 millones para fines de 2024. Se espera que el segmento de turbinas de gas industriales se expanda a la CAGR más alta en términos de valor durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de los requisitos de energía en todo el mundo aumente la demanda de motores y turbinas de alto rendimiento. Esto, a su vez, se prevé que impulse la demanda de recubrimientos por aspersión térmica, ya que este proceso proporciona excelentes recubrimientos y muestra una resistencia superior al desgaste y la corrosión. Por lo tanto, se prevé que el segmento de turbinas de gas industriales sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

Se estima que las ventas de recubrimientos de rociado térmico en América del Norte representen la mayor participación a fines de 2016. Se espera que las ventas en Asia Pacífico aumenten a la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Solicitud de personalización @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/11173

Perspectiva a largo plazo: la perspectiva a largo plazo para el mercado mundial de recubrimientos por pulverización térmica sigue siendo positiva, y se espera que el valor de mercado aumente a una CAGR del 5,9 % durante el período de pronóstico. Se espera que los segmentos de rociado en frío y oxicombustible de alta velocidad (HVOF) se expandan a las CAGR más altas durante el período de pronóstico.

Informes relacionados

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected] .com