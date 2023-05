definición de mercado

La mayoría de los códigos de plomería modelo reconocen que las tuberías de plástico o PE son aceptables para aplicaciones de servicio de agua, drenaje y alcantarillado. El plástico se puede utilizar a bajas temperaturas sin riesgo de fractura por fragilidad. Por lo tanto, las aplicaciones principales para ciertas formulaciones de tuberías de PE son aplicaciones de transferencia de calor a baja temperatura, como calefacción por suelo radiante, derretimiento de nieve, pistas de hielo y tuberías geotérmicas de bombas de calor de fuente geotérmica.

El informe de análisis de mercado de tubos de plástico KSA de primer nivel es la solución segura para que obtenga información del mercado para tomar decisiones críticas para el crecimiento de su negocio al visualizar claramente su mercado. Inspirándose en las estrategias de marketing de los competidores, las empresas pueden obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores al establecer ideas originales y lograr objetivos de ventas. Los documentos comerciales de tubos de plástico de KSA examinan el mercado con respecto a las condiciones generales del mercado, las mejoras del mercado, los escenarios del mercado, los desarrollos en regiones específicas del mercado, los costos y las ganancias, el posicionamiento entre los principales actores y los precios comparativos.

Estas tuberías de plástico son muy útiles para reemplazar sistemas de tuberías municipales antiguos u obsoletos . Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de tuberías de plástico alcance un valor de 4755 millones de SAR para 2026, con un crecimiento compuesto anual del 4,5 % durante el período de pronóstico. La “tubería de PVC” ocupa el segmento de tipo de producto más destacado en cada mercado debido al aumento de la actividad de construcción. Los informes de mercado seleccionados por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluyen análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de producción y consumo y escenarios de cadenas climáticas.

Análisis de mercado y tamaño

La tubería de plástico es un material termoplástico producido por polimerización de etileno. La tubería de plástico se fabrica por extrusión en tamaños desde ½” hasta 63”. El material está disponible en varias longitudes de bobina enrollada o en longitudes rectas de hasta 40 pies. Generalmente, el diámetro pequeño está enrollado y el diámetro grande es de longitud recta. Las tuberías de plástico PE están disponibles en una variedad de espesores de pared. Una ventaja importante de las tuberías de plástico es su bajo impacto ambiental en comparación con otros materiales.

El Informe de mercado líder de KSA Plastic Pipe es una fuente invaluable de información para que las empresas tengan un telescopio de las tendencias actuales del mercado, las necesidades y preferencias de los consumidores, las condiciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. El informe destaca la dinámica de mercado clave del sector e incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovaciones tecnológicas, próximas tecnologías y avances tecnológicos en industrias relacionadas. Se ha puesto mucho esfuerzo en escribir este informe de análisis de mercado. Por lo tanto, KSA Plastic Pipe Marketing Report proporciona un análisis completo de este estudio de la industria con respecto a varios aspectos.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de KSA Plastic Pipe

El panorama competitivo del mercado de Tubos de plástico KSA proporciona detalles por competidor. Descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en KSA, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, amplitud y amplitud del producto, áreas de aplicación. incluido. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa relacionado con el mercado de tuberías de plástico de KSA.

Los principales actores que operan en el mercado de tuberías de plástico de KSA incluyen AL KOLBAN Thermopipe Factory Co., Manaf Holding Company, Knoah Technology, Alwasail Industrial Company, Tahweel Pipes, Abdur Rahman A. Al-Rajhi Group LLC, Saudi Hepco, Union Pipes Industry. , New Products Industries Co Ltd. (Neproplast), SAPPCO y SAUDI PIPE SYSTEM.

Cobertura del mercado de tuberías de plástico KSA

El mercado de tubos de plástico de KSA está segmentado según el tipo de producto, la industria, el uso final, el canal y la ciudad. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tipo de producto

Tubo de pvc

tubería de PE

tubo de PPR

Accesorios de PVC

Accesorios PPR

Colector PPR

tubería eléctrica

film estirable

etc.

Según el tipo de producto, el mercado de tuberías de plástico KSA está segmentado en tuberías de PVC, tuberías de PE, tuberías de PPR, accesorios de PVC, accesorios de PPR, colectores de PPR, tuberías eléctricas, películas estirables y otros. Se espera que el segmento de tuberías de PVC domine el mercado, ya que es liviano, fácil de transportar y seguro de usar, lo que estimulará la creciente demanda interna.

industria

gobierno

privado

Según la industria, el mercado de tuberías de plástico de KSA está segmentado en privado y gubernamental. Se espera que el sector gubernamental domine el mercado debido a la reciente industrialización junto con la adopción de varios proyectos gubernamentales, lo que aumenta la demanda de KSA.

uso final

erección

bienes raíces

Agricultura

petroleo y quimico

hospital

etc.

Según el uso final, el mercado de tuberías plásticas de KSA está segmentado en construcción, hospitales, agricultura, bienes raíces, petróleo y productos químicos, y otros. Se espera que el sector de la construcción domine el mercado debido al crecimiento de la población y la rápida construcción de oficinas y edificios, lo que impulsa la demanda en el país.

canal

Manga

proyecto/constructor

en línea

D2C

etc.

Según el canal, el mercado de tuberías de plástico de KSA está segmentado en D2C, minorista, proyecto/constructor, en línea y otros. Se espera que las tiendas minoristas dominen el mercado a medida que aumente la demanda interna debido a la amplia gama de productos ofrecidos y la fácil disponibilidad.

ciudad

Riad

Yeda

conseguir

Dammam

jueves

tabú

qasim

al-asa

Medina

Resto KSA

Según la ciudad, el mercado de tuberías de plástico de KSA está segmentado en AL-Ahsa, Arar, Dammam, Jeddah, Khamis, Medina, Riyadh, Tabuk, Qassim y el resto de KSA. Se espera que la ciudad de Riyadh domine el mercado ya que la mayoría de las actividades de construcción se llevan a cabo en la ciudad, aumentando la demanda en el país.

