El mercado de glicerina está segmentado por refinada, forma cruda en grado farmacéutico y alimentario, grado técnico por fuente de biodiésel, jabón, ácido graso y alcohol graso y se utiliza en productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, resina alquídica, cuidado personal, productos químicos industriales, polioles de poliéter, Tabaco

Este estudio de investigación realizado por PMR (Investigación de mercado de persistencia) sobre el mercado global de glicerina ofrece un pronóstico de diez años para el mercado de glicerina para el período de pronóstico 2018-2028. Para estimar el valor de mercado de la glicerina, hemos considerado el año fiscal 2017 como año base y los valores de mercado se han estimado teniendo en cuenta las tendencias, los factores impulsores y los desarrollos clave de los participantes clave del mercado. La Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) para la glicerina se ha derivado para el período 2018 a 2028.

La glicerina es un humectante común que se utiliza en varios sectores de uso final, incluidos el cuidado personal, farmacéutico, químico e industrial, entre otros. Los fabricantes mundiales de glicerina proporcionan glicerina en forma cruda o refinada, las cuales difieren en términos de pureza. Además, la disponibilidad de glicerina tanto en grado Farmacéutico y Alimentario como en grado Técnico amplía su gama de aplicaciones.

Este informe de mercado global de glicerina consta de 20 secciones que elaboran los números de mercado en términos de volumen en toneladas y valor en dólares estadounidenses a nivel regional y global. La primera sección del informe del mercado global de glicerina cubre un resumen ejecutivo que explica las tendencias que se observan en el mercado desde el lado de la oferta y la demanda. La siguiente sección cubre la introducción al mercado global de glicerina, incluida la taxonomía por forma, grado, fuente y aplicación, definiciones de los segmentos considerados y otra información relevante para el mercado.

En la siguiente sección del informe del mercado global de glicerina, hemos incluido puntos de vista del mercado, incluidos factores macroeconómicos, análisis PESTLE, análisis de porter, análisis de la cadena de valor junto con la lista de distribuidores, fabricantes y usuarios finales, análisis de importación y exportación de glicerina y escenario de oferta y demanda de glicerina.

La cuarta sección del informe del mercado global de glicerina incluye el análisis de la industria global por volumen y valor, junto con el análisis de precios para América del Norte, América Latina, Europa, el sur de Asia, el este de Asia, Oceanía y Medio Oriente y África. La quinta sección del informe de mercado global Glicerina incluye análisis cualitativos y cuantitativos del mercado Glicerina por cada segmento del mercado.

Este informe de mercado de glicerina se centra en analizar las oportunidades de mercado y obtener una comprensión detallada del mercado de glicerina. El informe de mercado de glicerina elabora el análisis regional, la dinámica del mercado, la estructura del mercado y el panorama de la competencia del mercado de glicerina para los próximos diez años, es decir, 2018-2028.

Cada sección del informe de mercado de glicerina incluye una evaluación cualitativa y cuantitativa del mercado sobre la base de datos históricos o desarrollos y hechos y opiniones clave recopiladas de varios participantes de la industria de uso final a través de entrevistas principales, informes anuales_bk_01_01_2020, boletines, comunicados de prensa, etc. El informe sobre el mercado mundial de la glicerina estudia a algunos de los principales actores del mercado de la glicerina, como Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Aemetis, Archer Daniel Midland, Cargill, Incorporated, Emery Oleochemicals y Kao Corporation, entre otros.

Metodología de investigación

La etapa inicial del estudio de investigación incluyó la formulación de supuestos, que son necesarios para la investigación primaria y secundaria. Las etapas posteriores de la investigación incluyeron la triangulación de los datos recopilados a partir de estos dos enfoques. Para analizar las tendencias y oportunidades del mercado global de glicerina para los fabricantes de glicerina, el mercado global de glicerina se ha segmentado según la forma, el grado, la fuente, la aplicación y las regiones.

Para el análisis de consumo se ha considerado como año base el año fiscal 2017. Los datos básicos se recopilaron de los informes anuales de los fabricantes_bk_01_01_2020, boletines, informes públicos_bk_01_01_2020 publicados por agencias gubernamentales y privadas, fuentes del Banco Mundial, fuentes de Trade Map, etc. Además, los datos recopilados se validaron mediante técnicas de investigación primaria que involucraron a fabricantes, distribuidores, agencias de adquisición de usuarios finales y representantes regionales.

Para el análisis final de los datos del mercado, consideramos los impulsores y las tendencias tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta en varios mercados regionales. Hemos pronosticado los datos del mercado sobre la base de desarrollos clave, tendencias regionales y escenario de producción y consumo de glicerina. Para la previsión de datos de mercado, hemos considerado los datos históricos del periodo 2013-2017.

