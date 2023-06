Las ventas globales de condensadores cerámicos multicapa totalizaron una valoración de 13.500 millones de dólares estadounidenses en 2022. Durante los próximos diez años, la demanda de condensadores cerámicos multicapa aumentará a una tasa compuesta anual del 12,8 % . A finales de 2032, los ingresos del mercado de condensadores cerámicos multicapa ascenderán a 45 000 millones de USD .

El aumento de aplicaciones en diversas industrias, especialmente la automotriz, está impulsando el mercado global. La demanda de condensadores cerámicos multicapa en aplicaciones automotrices aumentará a una tasa compuesta anual del 12,6 % .

La rápida penetración de la electrificación en la industria automotriz fomentará las ventas de MLCC. Debido a la rápida adopción de los vehículos eléctricos, los condensadores cerámicos multicapa tienen una gran demanda.

En un solo vehículo eléctrico, se integran en el sistema alrededor de 8000 MLCC. Por ejemplo, el Modelo 3 de Tesla tiene alrededor de 9000 condensadores cerámicos multicapa. Mientras que el modelo S y el modelo X tienen alrededor de 10000 condensadores cerámicos multicapa. La creciente producción y venta de vehículos eléctricos impulsará la demanda de MLCC.

El aumento de las aplicaciones en el sector de la electrónica de consumo impulsará el mercado hasta 2032. Los relojes inteligentes y los teléfonos inteligentes tienen condensadores cerámicos multicapa integrados en sus sistemas. Por ejemplo, los iPhone fabricados por Apple tienen MLCC de Murata en sus sistemas.

La demanda de MLCC también aumentará debido a los rápidos avances en el sector de las telecomunicaciones. Esto se debe a que los condensadores cerámicos multicapa se utilizan en la producción de dispositivos de telecomunicaciones.

Conclusiones clave del informe de mercado Condensador cerámico multicapa:

El mercado mundial de condensadores cerámicos multicapa superará los 45 000 millones de USD para 2032.

La demanda de MLCC de alto voltaje aumentará a una tasa compuesta anual del 12,7 % entre 2022 y 2032.

Por industria de uso final, se pronostica que el segmento automotriz se expandirá a una CAGR del 12,6 % hasta 2032.

Es probable que el tamaño del mercado de condensadores cerámicos multicapa de EE. UU. alcance los US $ 14.1 mil millones para 2032.

Las ventas de MLCC en China aumentarán a una CAGR del 13,7 % hasta 2032.

Se prevé que el mercado de MLCC de Japón supere una valoración de 3300 millones de USD para 2032.

El mercado de condensadores cerámicos multicapa en Corea del Sur exhibirá una CAGR del 13,2%.

“El desarrollo de nuevos capacitores cerámicos multicapa con mayor capacitancia impulsará el mercado. Además de esto, la rápida penetración de la electrificación en la industria automotriz impulsará las ventas”. Dice un analista principal de investigación de mercado de persistencia.

¿Quién está ganando?

Taiyo Yuden Co. Ltd, TDK Corporation, Cornell Dubilier Electronics Inc Kyocera Corporation, Murata Manufacturing Co. Ltd, Yageo Corporation, AFM microelectronics Inc, Walsin Technology Corporation, Samsung Electro-mechanics, KEMET y Vishay Intertechnology son empresas clave de condensadores cerámicos multicapa en El mercado.

Los principales fabricantes de condensadores cerámicos multicapa están introduciendo soluciones novedosas para aplicaciones específicas. Además, están adoptando una estrategia de fusiones y adquisiciones para expandir su presencia.

Por ejemplo,

En diciembre de 2021, Murata Manufacturing Co., Ltd., presentó el capacitor cerámico multicapa GCM31CC71C226ME36. Este MLCC de alta capacitancia está diseñado para aplicaciones automotrices.

Obtenga información más valiosa sobre el mercado de condensadores cerámicos multicapa

Persistence Market Research, en su nueva oferta, presenta un análisis imparcial del mercado de condensadores cerámicos multicapa, presentando datos históricos del mercado (2017 a 2021) y estadísticas de pronóstico para el período de 2023 a 2032.

El estudio revela un gran crecimiento en el mercado de condensadores cerámicos multicapa basado en

Tipo (condensador general, matriz, construcción en serie, megacap y otros),

rango de voltaje nominal (rango bajo, rango medio y rango alto),

tipo dieléctrico (X7R, X5R, C0G, Y5V y otros),

industria de uso final (automotriz, electrónica, industrial, telecomunicaciones y otras)

a través de varias regiones.

