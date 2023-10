Cuota de mercado, tendencias, impulsores clave, demanda, oportunidades y perspectivas competitivas de Gestión de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) en Oriente Medio y África

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

Manejo de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) El informe de investigación de mercado de Medio Oriente y África presenta datos e información sobre el escenario de la industria de ATENCIÓN MÉDICA, lo que facilita estar por delante de la competencia en el entorno empresarial que cambia rápidamente en la actualidad. Se ha considerado una serie de objetivos de la investigación de mercados para generar este mejor informe de mercado. Este documento de mercado es una excelente fuente no solo para obtener información sobre el crecimiento de los ingresos y la iniciativa de sostenibilidad, sino también para conocer las empresas con la segmentación de mercado más detallada de la industria. El informe completosobre el mercado de gestión de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) de Oriente Medio y Áfricalo abarca todo y está orientado a objetos y se ha planificado con la agrupación de una admirable experiencia en la industria, soluciones inventivas, conocimientos de la industria y las herramientas y tecnologías más modernas.

La creciente demanda de avances tecnológicos en el diagnóstico de enfermedades MSK, la mayor conciencia sobre las enfermedades MSK, la creciente prevalencia de la artritis reumatoide (AR) y el aumento de los casos de fracturas óseas son los factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado.

Solicite un PDF de muestra: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-musculoskeletal-msk-disease-management-market&Shri

Se espera que la creciente demanda del uso del manejo de enfermedades MSK en el desarrollo y diseño de fármacos impulse el crecimiento del mercado en Medio Oriente y África. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de gestión de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) de Oriente Medio y África crecerá a una tasa compuesta anual del 20,3%, durante el período previsto de 2023 a 2030.

Definición de mercado

Las enfermedades o deficiencias musculoesqueléticas (MSK) comprenden más de 150 enfermedades o afecciones diferentes, que afectan internamente al sistema humano y se caracterizan por deficiencias en los músculos, huesos, articulaciones y tejidos conectivos adyacentes, que conducen a obstáculos de por vida en el funcionamiento y la participación. Las condiciones se caracterizan por dolor, movimiento limitado de la marcha y destreza, lo que reduce la aptitud de las personas para trabajar y participar en la sociedad.

El manejo de las enfermedades MSK implica la consulta con un médico, integrada con la telemedicina, que es el uso de sistemas digitales de biorretroalimentación (DBS), MDA y terapias. Los programas de actividad física y control de peso también son actividades de autocontrol importantes para las personas con artritis. La terapia virtual o consulta remota implica un enfoque holístico con la implementación de videoconferencias y consultas telefónicas en la práctica de MSK.

Desarrollos recientes

En abril de 2022, Airrosti Rehab Center, LLC formó una asociación con el innovador mercado de atención médica de Buoy Health. La asociación dio como resultado brindar atención de MSK de buen valor a los más de 2 millones de usuarios de Buoy por mes y el desarrollo de novedosos productos virtuales de MSK.

En marzo de 2022, DarioHealth Corp. formó un acuerdo contractual con Sanofi US. El acuerdo se centró en la aceleración del crecimiento comercial de DarioHealth Corp. en la cartera digital de gestión de enfermedades de MSK y el desarrollo de soluciones de salud digital en la plataforma DarioHealth Corp..

Explore el informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-musculoskeletal-msk-disease-management-market?Shri

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de gestión de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) de Oriente Medio y África son RecoveryOne, Kiio, Omada Health Inc., DarioHealth Corp., IncludeHealth, kaia health, IMC., Wellness Coaches USA, LLC, Sparta Science, Movement RX, Phzio, Airrosti Rehab Center, LLC, SimpleTherapy, Inc. y Hinge Health, Inc., entre otros.

Alcance del mercado de gestión de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) de Oriente Medio y África

El mercado de gestión de enfermedades musculoesqueléticas (MSK) de Oriente Medio y África se divide en siete segmentos notables según el tipo, la tecnología, el tipo de integración, la modalidad, la aplicación, la población de pacientes y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

Sistema de biorretroalimentación digital

Aplicaciones digitales centradas en el aparato locomotor (MDAS)

Soluciones

Otros

Según el tipo, el mercado se segmenta en sistemas de biorretroalimentación digital, aplicaciones digitales centradas en el sistema musculoesquelético (MDA), soluciones y otros.

Tecnología

Tecnología de movimiento de precisión

Tecnología de visión por computadora

Otras tecnologías

Según la tecnología, el mercado se segmenta en tecnología de movimiento de precisión, tecnología de visión por computadora y otras tecnologías.

Tipo de integración

Teléfono

Tableta

Computadora

Otros

Según el tipo de integración, el mercado se segmenta en teléfono, tableta, computadora y otros.

Modalidad

Terapia virtual

Terapia en persona

Terapia personalizada/personalizada

Otros

Según la modalidad, el mercado se segmenta en terapia virtual, terapia presencial, terapia personalizada y otras.

Solicitud

Aplicaciones previas a la cirugía

Aplicaciones posquirúrgicas

Según la aplicación, el mercado se segmenta en aplicaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas.

Poblacion de pacientes

Pediatría

Adultos

Geriatría

Según la población de pacientes, el mercado se segmenta en pediatría, adultos y geriatría .

Usuario final

Hospitales y clínicas

Hogares de ancianos

Centros de salud

Centros de Rehabilitación

Entornos de atención médica virtual/domiciliaria

Otros

Invertir en este estudio le brindará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura completa de la industria a escala global, con desgloses detallados por región. Análisis en profundidad de los mercados regionales, que abarca América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África. Desgloses del tamaño de mercado específicos de cada país para países clave con cuotas de mercado significativas. Datos completos sobre participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria. Examen de las tendencias del mercado, como tecnologías, productos y nuevas empresas emergentes, junto con el análisis PESTEL, el análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más. Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidas segmentaciones por aplicación y verticales de la industria. Proyecciones y previsiones para el crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Este informe de inteligencia de mercado analiza algunas de las preocupaciones más cruciales:

Desarrollos previstos en los principales segmentos del mercado internacional en los próximos años. Identificación de actores clave preparados para dominar el mercado en el futuro. Evaluación de los principales proveedores y productores de esta industria. Examen de las estrategias de crecimiento y expansión implementadas por actores exitosos de la industria. Información sobre los sectores que se espera que experimenten el crecimiento de demanda más significativo en el futuro cercano. Análisis de los distintos segmentos de compradores dentro de este mercado. Predicción de que la potencia regional probablemente surgirá como el actor dominante en el mercado internacional. Exploración del impacto potencial de una nueva pandemia de coronavirus. Evaluación de los desafíos que enfrentan los actores establecidos del mercado debido a la entrada de recién llegados y estrategias para superarlos.

TOC:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MANEJO DE ENFERMEDADES MUSCOESQUELÉTICAS (MSK) DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

1.4 MONEDA Y PRECIOS

1.5 LIMITACIÓN

1.6 MERCADOS CUBIERTOS

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

2.1 MERCADOS CUBIERTOS

2.2 ALCANCE GEOGRÁFICO

2.3 AÑOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO

2.4 MONEDA Y PRECIO

2.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.6 ENTREVISTAS PRINCIPALES CON LÍDERES DE OPINIÓN CLAVE

2.7 MODELADO MULTIVARIADO

2.8 CURVA DE LÍNEA DE SALVAMENTO DE SEGMENTO TIPO

2.9 CUADRO DE POSICIONES DE MERCADO DE DBMR

2.1 ANÁLISIS DE PARTICIPACIONES DE PROVEEDORES

2.11 CUADRO DE COBERTURA DE APLICACIONES DE MERCADO

2.12 LA CATEGORÍA VS HORARIO

2.13 FUENTES SECUNDARIAS

2.14 SUPUESTOS

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 INFORMACIONES PREMIUM

4.1 ANÁLISIS PESTEL

4.2 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

4.3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CLAVE

4.4 ANÁLISIS DE TENDENCIAS EMERGENTES DE REHABILITACIÓN DIGITAL Y FISIOTERAPIA DIGITAL EN EL MERCADO DE MANEJO DE ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS (MSK) DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

4.4.1 REHABILITACIÓN DIGITAL

4.4.2 FISIOTERAPIA DIGITAL

5 EPIDEMOLOGÍA

5.1 EE.UU.

5.2 CANADÁ

5.3 MÉXICO

5.4 ALEMANIA

5.5 FRANCIA

5.6 Reino Unido

5.7 ITALIA

5.8 ESPAÑA

5.9 RUSIA

5.1 TURQUÍA

5.11 BÉLGICA

5.12 DINAMARCA

5.13 PAÍSES BAJOS

5.14 SUIZA

5.15 SUECIA

5.16 POLONIA

5.17 NORUEGA

5.18 FINLANDIA

5.19 CHINA

5.2 JAPÓN

5.21 COREA DEL SUR

5.22 INDIA

5.23AUSTRALIA

5.24 NUEVA ZELANDA

5.25 SINGAPUR

5.26 TAILANDIA

5.27 MALASIA

5.28 VIETNAM

5.29 TAIWÁN

5.3 INDONESIA

5.31 FILIPINAS

5.32 BRASIL

5.33ARGENTINA

5.34 SUDÁFRICA

5.35 ARABIA SAUDITA

5.36 BAHREIN

5,37 Emiratos Árabes Unidos

5.38 KUWAIT

5.39 OMÁN

5.4 QATAR

5.41 EGIPTO

5.42 ISRAEL

6 MERCADO DE MANEJO DE ENFERMEDADES MUSCOESQUELÉTICAS (MSK) DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: REGULACIONES

7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Continuado

Explore el resumen completo del informe de investigación con índice: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-musculoskeletal-msk-disease-management-market&Shri

Global Sanger Sequencing Market

Mercado global de producción de antibióticos

Mercado global de tratamiento de adicciones a las drogas Mercado

global de PACS especializados Mercado

global de secuenciación de ARN basado en NGS Mercado

global de sistemas de radiocirugía estereotáctica veterinaria Mercado

global de levitación magnética Mercado

global de analizadores de fluorescencia de rayos X Mercado

global de contadores de partículas portátiles

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com