Cuota de mercado de rellenos dérmicos de la CEI y del Este Central, crecimiento, tamaño, oportunidades, tendencias, descripción general regional, análisis y aplicación de empresas líderes

El mercado de rellenos dérmicos de la CEI y el Centro Oriente está impulsado por factores como el aumento de la población geriátrica, un aumento en la prevalencia de procedimientos mínimamente invasivos y los crecientes avances tecnológicos en los rellenos dérmicos, que mejoran su demanda y aumentan la inversión en investigación y desarrollo, lo que lleva a al crecimiento del mercado. El gasto en atención sanitaria ha aumentado en los países desarrollados y emergentes, lo que se espera que cree una ventaja competitiva para que los fabricantes desarrollen rellenos dérmicos nuevos e innovadores.

Los rellenos dérmicos son sustancias diseñadas para inyectarse en la piel para agregar plenitud y volumen. Las sustancias utilizadas en los rellenos dérmicos incluyen hidroxiapatita de calcio (un compuesto similar a un mineral que se encuentra en los huesos), ácido hialurónico, polialquilimida, ácido poliláctico y microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA). Los rellenos dérmicos se pueden clasificar según varios criterios, entre ellos la dermis profunda, la profundidad de implantación (superficial a nivel medio y superior y subcutáneo); longevidad de la corrección (temporal y permanente); alergenicidad, la composición del agente (aloinjertos, semi/totalmente sintéticos, xenoinjertos o autólogos). El uso cada vez mayor de procedimientos mínimamente invasivos se ha desplazado en comparación con los métodos tradicionales para técnicas de cirugía estética y cosmética, incluido el láser y otros dispositivos basados ​​en energía. Para procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, se han desarrollado instrumentos especialmente diseñados para procedimientos de uso mínimo. Estos dispositivos antienvejecimiento ayudan a reducir los efectos visuales del envejecimiento de la piel revitalizando y tensando la piel, lo que le da un aspecto más joven. Los tratamientos mínimamente invasivos basados ​​en energía para tensar la piel, reducir las arrugas, contornear el rostro y rejuvenecer la piel tienen una gran demanda en todo el mundo. Sin embargo, se espera que el alto costo del procedimiento y los efectos secundarios asociados con los rellenos dérmicos obstaculicen el crecimiento del mercado de rellenos dérmicos de la CEI y el Centro Oriente.

El informe de mercado de rellenos dérmicos de la CEI y el Centro Oriente proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de los bolsillos de ingresos emergentes, los cambios en las regulaciones del mercado, las aprobaciones de productos y las decisiones estratégicas. , lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Contáctenos para recibir un resumen del analista para comprender el análisis y el escenario del mercado. Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado. La escalabilidad y la expansión comercial de las unidades minoristas en los países en desarrollo de varias regiones y la asociación con proveedores para la distribución segura de máquinas y productos farmacéuticos son los principales impulsores que impulsan la demanda del mercado en el período de pronóstico.

El mercado de rellenos dérmicos de la CEI y del Centro Oriente es de apoyo y tiene como objetivo tratar el deterioro asociado con las apariencias estéticas individuales. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de rellenos dérmicos del centro-este crecerá a una tasa compuesta anual del 17,6% durante el período previsto de 2022 a 2029.

Definición de mercado:

Los rellenos dérmicos son sustancias diseñadas para inyectarse en la piel para agregar plenitud y volumen. Las sustancias utilizadas en los rellenos dérmicos incluyen hidroxiapatita de calcio (un compuesto similar a un mineral que se encuentra en los huesos), ácido hialurónico, polialquilimida, ácido poliláctico y microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA). Los rellenos dérmicos se pueden clasificar en función de varios criterios, entre ellos la dermis profunda, la profundidad de implantación (superficiales medios y niveles superiores y subcutáneos); longevidad de la corrección (temporal y permanente); alergenicidad, la composición del agente (aloinjertos, semi/totalmente sintéticos, xenoinjertos o autólogos); y comportamiento estimulante (procesos fisiológicos de proliferación de tejido endógeno) versus rellenos de reemplazo (efecto de reemplazo de espacio).

Los rellenos dérmicos temporales como HA y colágeno son biodegradables y duran de 4 a 9 meses. Los posibles efectos secundarios y la insatisfacción también son de corta duración. Por lo tanto, los rellenos temporales siempre se utilizan como primera línea de terapia para guardar rellenos duraderos para futuras visitas de pacientes.

Los rellenos permanentes se utilizan esencialmente para alterar las líneas y surcos profundos de la piel, que van más allá de las arrugas faciales normales. Son una excelente opción para el rejuvenecimiento facial, especialmente en lipodistrofia por VIH. El polimetacrilato de metilo (PMMA) se utiliza principalmente para obtener efectos seguros, eficaces y duraderos. . Los rellenos dérmicos se están volviendo muy populares como métodos de rejuvenecimiento facial. Al ser un relleno dérmico mínimamente invasivo muestra resultados instantáneos en terapias cosméticas de reposición de volumen.

Conductores

Aumento de la población geriátrica

El envejecimiento de la población es fundamental para aumentar la demanda de dispositivos estéticos antienvejecimiento basados ​​en energía. La vejez se asocia con pérdida de tejido fibroso y reducción de las redes vasculares y glandulares en las capas de la piel, lo que provoca arrugas, sequedad, alteración pigmentaria y flacidez de la piel. La aplicación de conocimientos estéticos que retrasan el deterioro físico y mental asociado a la senescencia hasta el final absoluto de la vida se ha reportado atraída hacia dispositivos estéticos entre la población geriátrica.

El creciente envejecimiento facial en la piel o dentro del tejido adiposo y conectivo subyacente, la elastosis dérmica de la piel, la lipodistrofia del cuello y la laxitud de los ligamentos faciales contribuyen a los estigmas del envejecimiento del cuidado del rostro y la preocupación por las apariencias que han evolucionado. hacia el uso de procedimientos mínimamente invasivos. La creciente necesidad de tratamientos no invasivos basados ​​en energía para tensar la piel, reducir las arrugas, contornear el rostro y rejuvenecer la piel es responsable de un mayor uso entre la población geriátrica. Los dispositivos antienvejecimiento ayudan a reducir los efectos visuales del envejecimiento de la piel revitalizando y tensando la piel, lo que da un aspecto más joven, razón por la cual son cada vez más utilizados por las personas mayores. Por lo tanto, se espera que el aumento de la población geriátrica impulse el crecimiento del mercado de rellenos dérmicos del centro-este.

Avances tecnológicos en rellenos dérmicos

La contribución de los avances tecnológicos en los servicios clínicos y de atención sanitaria se está sacando de los límites y haciéndola más accesible. Las tecnologías innovadoras avanzadas han mejorado el tratamiento estético de la piel y otras partes del cuerpo donde sea necesario. Los rellenos dérmicos vienen en forma de sustancias parecidas a geles, que se inyectan debajo de la piel para restaurar el volumen perdido y suavizar las arrugas y las líneas. También se utiliza para realzar el contorno del rostro. Este popular tratamiento de transformación facial restaura las arrugas y la apariencia de las líneas faciales. Los rellenos dérmicos son un tratamiento eficaz para lucir más joven sin tiempo de inactividad ni cirugía. El fármaco de relleno dérmico se inyecta en la piel, lo que ayuda a rellenar las arrugas faciales. Hay diferentes tipos de medicamentos de relleno dérmico disponibles. Los tipos más comunes son hidroxiapatita de calcio, ácido hialurónico, polialquilimida, ácido poliláctico y otros. Los avances en las marcas de rellenos dérmicos ayudarán a impulsar la demanda del mercado.

Desarrollo reciente

En abril de 2022, Sinclair Pharma anunció que la empresa había recibido la marca CE europea para Perfectha Lidocaine en el tratamiento de la corrección de arrugas, el contorno facial y la restauración del volumen. Este certificado CE da como resultado el lanzamiento de Perfectha Lidocaine en el Reino Unido y en los principales mercados europeos.

En septiembre de 2020, Allergan anunció que la compañía había recibido la aprobación de la FDA para Juvederm VOLUMA XC, un relleno dérmico en gel de ácido hialurónico, con una cánula TSK STERiGLIDE para el aumento de mejillas para corregir el déficit de volumen relacionado con la edad en la parte media de la cara en adultos mayores de 21 años. Esto ayuda a mezclar diferentes pesos moleculares de ácido hialurónico, lo que contribuye a la duración del gel y se ha demostrado que dura hasta 24 meses en el área media del rostro con un tratamiento óptimo.

En octubre de 2017, Galderma Laboratories, LP anunció que la compañía había recibido el primer relleno dérmico (HA) aprobado por la FDA para el levantamiento de labios en pacientes de 21 años o más y ahora es el primer relleno dérmico de HA aprobado para inyección de labios con cánula. . Esto da como resultado la ampliación de la cartera de productos de la empresa, lo que en última instancia aumentará los ingresos de la empresa.

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura integral de la Industria, tanto a nivel global como desglosada por regiones.

Desgloses del mercado a nivel regional, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

El tamaño del mercado específico de cada país se divide para los países más importantes con mayores cuotas de mercado.

Datos de participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria.

Análisis de tendencias del mercado, como tecnologías emergentes, productos y empresas emergentes, así como análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más.

Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidos desgloses por aplicaciones/verticales industriales.

Proyecciones y previsiones de crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Los principales actores que operan en el mercado son Croma-Pharma GmbH, Sinclair Pharma, Teoxane, BIOXIS Pharmaceuticals, Galderma Laboratories, LP, Merz Pharma, Allergan, Prollenium Medical Technologies, Suneva Medical Technology, Revance, FillMed Laboratories, Anika Therapeutics, Inc, Ipsen. Pharma, Bloomage Biotechnology Corporation Limited, Amalian, Pluryal, VITAL ESTHETIQUE, BioScience GmbH, Zimmer Aesthetic, My Med Kft, Bohus BioTech AB, Cytophil Inc, Revitajal, entre otros

Segmentación del mercado de rellenos dérmicos de la CEI y el Centro Oriente

Tipo de procedimiento

Aumento de labios

Estiramiento facial

Inyección de grasa

Corrección de línea facial

Aumento de mentón

Rejuvenecimiento del lóbulo de la oreja

Ciruela de labios

Suavizado de la piel

Tratamiento de cicatrices

Tratamiento de lipoatrofia

Según el tipo de procedimiento, el mercado de rellenos dérmicos CIS se segmenta en eliminación de arrugas, aumento de labios, estiramiento facial, inyección de grasa, corrección de líneas faciales, aumento de mentón, rejuvenecimiento del lóbulo de la oreja, contorno de labios, suavizado de la piel, tratamiento de cicatrices de acné y tratamiento de lipoatrofia.

Usuario final

Clínicas

hospitales

Otros

Según el usuario final, el mercado de rellenos dérmicos CIS se segmenta en clínicas, hospitales y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Ventas a terceros

