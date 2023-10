Cuota de mercado de fijación de traumatismos, tendencias, impulsores clave, demanda, oportunidades y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado mundial de fijación de traumatismos obtenga un crecimiento significativo en el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 10,3% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los 20.528,35 dólares estadounidenses. millones para 2029. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de fijación de traumatismos son el aumento de la prevalencia y la incidencia de fracturas óseas , el aumento de la población geriátrica y la amplia gama de productos ofrecidos por los actores del mercado que lideran el crecimiento del mercado de fijación de traumatismos en el futuro.

Los dispositivos traumatológicos son uno de los métodos clínicos utilizados en la atención traumatológica según la gravedad de la lesión. El trauma se refiere a cualquier forma de lesión física causada por alguna fuente externa, como fracturas, dislocaciones, esguinces, torceduras y quemaduras. Estas herramientas se utilizan especialmente en huesos largos para casos como fracturas. Las otras áreas cubiertas por los dispositivos de trauma incluyen las extremidades superiores y las extremidades inferiores, como la rodilla, las articulaciones, las piernas y la columna, entre otras. Además, hay un cambio en los dispositivos traumatológicos de materiales poliméricos para obtener mejores resultados. Estos incluyen principalmente componentes de fijación ósea, como tornillos y placas.

Trauma como cualquier herida o lesión resultante de la aplicación de fuerza o violencia a un cuerpo vivo. Según esa definición, los profesionales médicos enfrentan una gama exhaustiva de complicaciones. Entre las más comunes se encuentran las fracturas óseas o afecciones que atacan al tejido óseo, como los tumores. Los dispositivos de fijación de traumatismos son un tratamiento esencial de primera línea para las fracturas óseas y la degeneración de tejidos, y se encuentran entre los dispositivos más antiguos que aún se utilizan en la actualidad. Aunque estos dispositivos se han utilizado durante muchas décadas, los dispositivos de fijación de traumatismos se repiten constantemente. Quizás la vía de desarrollo más prometedora sea mejorar la ingeniería de dispositivos utilizando plásticos de alto rendimiento.

La fijación de traumatismos se refiere a varios enfoques de tratamiento, pero generalmente se refiere a fracturas óseas. Como el hueso debe estabilizarse para que sane adecuadamente, la implantación de dispositivos es un método de tratamiento estándar. Esto puede venir en forma de fijación externa o interna.

El informe de mercado global de Fijación de traumas proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas y innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para recibir un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado.

Conductores

Aumento de la incidencia de accidentes viales y deportivos

Los accidentes de tráfico son percances comunes no deseados que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte de una persona. Las colisiones y los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Las muertes en accidentes de tránsito han aumentado debido a una serie de factores como la conducción distraída, el exceso de velocidad, entre otros, impulsa el crecimiento del mercado.

Creciente población geriátrica

La población geriátrica mundial está aumentando a un ritmo rápido. Con el aumento de la edad viene un aumento recíproco de pacientes de edad avanzada ingresados ​​en los hospitales debido a lesiones traumáticas mortales. Además, la creciente prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas conduce a una mayor demanda de diagnóstico y tratamiento de lesiones físicas. Por lo tanto, está aumentando la demanda de dispositivos de fijación de traumatismos para el tratamiento global en el sistema sanitario.

Crecientes avances tecnológicos en dispositivos de fijación de traumatismos

Los avances tecnológicos en los dispositivos de fijación de traumatismos dan como resultado la movilidad, la destreza y la funcionalidad adicional de una persona. Estos avances han eliminado la necesidad de cirugía de extirpación o interferencia a largo plazo con huesos, músculos o tendones. La comercialización de dispositivos de fijación de traumatismos basados ​​en tecnología avanzada ha aumentado su demanda entre los consumidores, por lo que el creciente avance tecnológico está impulsando la demanda del mercado.

Algunos de los principales participantes destacados que operan en el mercado mundial de fijación de traumatismos son el grupo Weigao, Orthofix Medical Inc, CONMED Corporation, Wright Medical Group NV, OsteoMed, Invibio Ltd, Medtronic, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, B. Braun Melsungen AG, Stryker , Implantate AG, Johnson & Johnson Private Limited., Inion OY, Arthrex Inc., Jeil medical Corporation, Bioretec ltd., y entre otros.

En agosto de 2021, Zimmer Biomet Holdings Inc. anunció que la empresa había recibido la aprobación de la FDA para el sistema ROSA Hip para el tratamiento de la artroplastia total de cadera. Este sistema robótico está diseñado para ayudar a los cirujanos en la evaluación y ejecución de su plan quirúrgico mientras mide la orientación de la copa, la longitud de la pierna y el desplazamiento intraoperatorio.

Alcance del mercado global de fijación de traumatismos

El mercado global de fijación de traumatismos se clasifica según el tipo de producto, la aplicación, el material, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

tipo de producto

Dispositivos fijadores externos

Dispositivos fijadores internos

Según el tipo de producto, el mercado mundial de fijación de traumatismos se segmenta en dispositivos fijadores externos y dispositivos fijadores internos.

Solicitud

Hombro y codo

Mano y muñeca

Pie y tobillo

craneomaxilofacial

Tibia

Rodilla

Espinal

Pélvico

Cadera y Fémur

Otros

Según la aplicación, el mercado mundial de fijación de traumatismos se segmenta en hombro y codo, mano y muñeca, pie y tobillo, craneomaxilofacial, tibia, rodilla, columna vertebral, pélvica, cadera y fémur y otros.

Material

Implante Metálico (Acero, Titanio y Otros)

Implante híbrido

Bio absorbible

Fibra de carbono (termoplástico)

Injertos y Ortobiológicos

Según el material, el mercado mundial de fijación de traumatismos se segmenta en implantes metálicos (acero, titanio y otros), implantes híbridos, bioabsorbibles, fibra de carbono (termoplásticos) e injertos y ortobiológicos.

Usuario final

hospitales

Centros de trauma

centro ambulatorio

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de fijación de traumatismos se segmenta en hospitales, centros de traumatología, centros ambulatorios y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Ventas al por menor

Ventas en línea

