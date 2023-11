Cuota de mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos, tendencias, impulsores clave, demanda, oportunidades y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos exhibirá una tasa compuesta anual de alrededor del 4,12% para el período previsto de 2021-2028. La creciente demanda de máquinas portátiles de rayos X médicos , los crecientes avances tecnológicos en los equipos de radiografía 2D de rayos X médicos y el aumento del gasto en el desarrollo de infraestructura sanitaria son los principales factores atribuibles al crecimiento del mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos. Esto significa que el valor de mercado, que era de 2.759,37 millones de dólares en 2020, se disparará hasta los 3.811,39 millones de dólares en el año 2028.

Las máquinas de rayos X son dispositivos médicos que utilizan ondas de radiación electromagnética para obtener imágenes de lo que hay dentro del cuerpo humano. Los rayos X se utilizan generalmente para examinar los huesos, las articulaciones y los tejidos blandos. Una fractura ósea es uno de los ejemplos de problemas detectados por las radiografías. De manera similar, la radiografía proporciona imágenes de los tejidos, órganos, huesos y vasos. La radiografía es un tipo de procedimiento de rayos X.

La creciente prevalencia de fracturas óseas es uno de los principales factores que fomentan el crecimiento del mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos. El aumento del gasto en actividades de investigación y desarrollo, la creciente prevalencia de accidentes de tráfico y el aumento del ingreso personal disponible son otros determinantes indirectos del crecimiento del mercado. Los crecientes avances tecnológicos en el sector de la salud generarán aún más oportunidades lucrativas de crecimiento del mercado.

Sin embargo, los altos costos asociados con la instalación del equipo actuarán como una importante restricción al crecimiento del mercado. Los altos costos operativos y de mantenimiento descarrilarán aún más la tasa de crecimiento del mercado. Las políticas de reembolso desfavorables, especialmente en las economías en desarrollo, plantearán aún más desafíos para el crecimiento del mercado.

Este informe de mercado de Equipos de radiografía 2D de rayos X médicos proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de ingresos emergentes. Bolsillos, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado.

Ámbito de Mercado y Tamaño del mercado – Equipo de radiografía 2D de rayos X médicos

El mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos está segmentado según el tipo, el tipo de producto, la tecnología, la portabilidad, la aplicación y los usuarios finales. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para la identificación de las principales aplicaciones del mercado.

Según el tipo, el mercado mundial de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos se ha dividido en directo y analógico.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en sistemas de radiología digital estacionarios y sistemas de radiología digital portátiles. El segmento de sistemas estacionarios de radiología digital se subsegmenta en sistemas montados en el techo y sistemas montados del piso al techo. El segmento de sistemas de radiología digital portátiles se subsegmenta en sistemas de radiología portátiles y sistemas de radiología móviles.

Sobre la base de la tecnología, el mercado se segmenta en radiografía basada en películas, radiografía computarizada [CR] y radiografía directa [DR].

Según la portabilidad, el mercado se segmenta en fijos y portátiles.

Según la aplicación, el mercado se segmenta en odontología, veterinaria, mamografía, tórax, cardiovascular, ortopedia y otros. El segmento dental se subsegmenta en intraoral y extraoral. El segmento veterinario está subsegmentado en oncología, ortopedia, cardiología y neurología.

Según los usuarios finales, el mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos se ha segmentado en hospitales, centros de diagnóstico y otros.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Los principales actores cubiertos en el informe del mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos son GENERAL ELECTRIC COMPANY, TOSHIBA CORPORATION, Koninklijke Philips NV, Carestream Health., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Ziehm Imaging GmbH, Canon Inc. ., FUJIFILM Holdings Corporation, GMM PFAUDLER., Danaher., PLANMECA OY, VATECH, J. MORITA CORP., Villa Sistemi Medicali Spa., Midmark Corporation., Apteryx Imaging Inc., Varian Medical Systems, Inc., Hamamatsu Photonics KK, KA Imaging y Goodhealth Inc., entre otros actores nacionales y globales. Los datos de participación de mercado están disponibles para Global, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico (APAC), Medio Oriente y África (MEA) y Sudamérica por separado. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan análisis competitivos para cada competidor por separado.

Equipo de radiografía 2D de rayos X médicos Mercado Análisis a nivel de país

Se analiza el mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos y se proporcionan conocimientos y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipo, tipo de producto, tecnología, portabilidad, aplicación y usuarios finales como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía y el resto de Europa en Europa. , China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel , Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y seguirá floreciendo su dominio durante el período de pronóstico. Esto se debe al nivel sofisticado predominante de las instalaciones de atención médica junto con el creciente avance en la tecnología y los sistemas de imágenes. La concentración de los principales actores clave en esta región también está fomentando el crecimiento de la región en el mercado mundial de equipos de radiografía 2D de rayos X médicos. Por otro lado, se prevé que Asia-Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto debido al creciente número de accidentes de tráfico, el aumento de los casos de fracturas óseas y el aumento del gasto en infraestructura sanitaria.

