Cuota de mercado de dolor visceral, tendencias, impulsores clave, demanda, oportunidades y perspectivas competitivas

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

Se espera que el mercado mundial del dolor visceral sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. Los gobiernos de numerosos países y compañías farmacéuticas están invirtiendo progresivamente en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos medicamentos, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado mundial de tratamiento del dolor visceral durante el período previsto. Se espera que el mercado crezca considerablemente durante el período previsto debido a una mejor colaboración entre las empresas farmacéuticas. COVID-19 también tuvo un impacto importante en el crecimiento del mercado.

Data Bridge Market Research analiza una tasa de crecimiento en el mercado global de dolor visceral en el período de pronóstico 2022-2029. La tasa compuesta anual esperada del mercado mundial del dolor visceral tiende a rondar el 5,70% en el período de previsión mencionado. El mercado estaba valorado en 12,27 mil millones de dólares en 2021 y crecería hasta 19,12 mil millones de dólares en 2029. Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado curado por Data Bridge Market Research también incluye análisis profundo de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

El dolor visceral es un dolor interno generalizado caracterizado por un dolor constante, agudo y opresivo en el cuerpo. Por lo general, es causada por afecciones médicas como traumatismos, infecciones y enfermedades crónicas que provocan inflamación de la región abdominal, incluidos el estómago, el útero, la vejiga y el recto. El dolor visceral se produce principalmente debido a la activación de los nociceptores de las vísceras torácicas, pélvicas o abdominales. Varias lesiones corporales, incluidas la vesícula biliar, los intestinos, la vejiga o los riñones, pueden causar dolor visceral. El tratamiento sintomático depende de medicamentos como analgésicos, espasmolíticos y antidepresivos.

Conductores

Lanzamientos recientes y aprobaciones de medicamentos

Se espera que el reciente lanzamiento y aprobación de nuevos medicamentos en América del Norte, Europa y Japón impulsen la demanda de tratamiento del dolor visceral en un futuro próximo. Por ejemplo, AstraZeneca y Allergan están desarrollando anticuerpos monoclonales de interleucina-23 MEDI2070 contra la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El MEDI2070 se encuentra actualmente en la fase IIb del ensayo para el tratamiento de la enfermedad de Crohn de moderada a grave y en la fase II para la colitis ulcerosa. Además de esto, el PF-00547659 de Pfizer y el Ozanimod de Celgene se encuentran en ensayos clínicos de fase II y fase III para el tratamiento de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, respectivamente. Por tanto, impulsa el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de analgésicos

Se ha observado que el tratamiento de primera línea del dolor visceral es el uso de analgésicos no opioides. Algunos analgésicos de categoría de antiinflamatorios no esteroides (AINE) de venta libre, que se utilizan principalmente en el tratamiento del dolor visceral, incluyen Aleve (naproxeno) y aspirina (ácido acetilsalicílico). En agosto de 2020, Lannett Company, Inc. declaró el lanzamiento de las tabletas de levotiroxina sódica USP de Cediprof, Inc. aprobadas por la FDA, un analgésico opioide, en virtud del acuerdo provisional de suministro y distribución exclusivo recientemente anunciado por las compañías. Por lo tanto, estos analgésicos están creando mucha conciencia sobre el mercado y están impulsando el crecimiento del mercado.

Oportunidades

Aumento de las enfermedades objetivo

La alta prevalencia y el aumento de la aparición de enfermedades objetivo aumentan el crecimiento del mercado. Las enfermedades inflamatorias intestinales son las más comunes en los países altamente desarrollados en comparación con los países en desarrollo. Según los registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2015, aproximadamente 3,1 millones de personas en EE. UU. fueron diagnosticadas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Cada año se diagnostican alrededor de 70.000 nuevos casos de EII en los EE. UU. La tasa de hospitalización de la población con diagnóstico secundario de EII se ha ampliado considerablemente de 44,2 a 59,7 por 100.000 habitantes durante 2003-2013. Por tanto, la prevalencia de todas estas enfermedades impulsa el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de farmacias minoristas

El aumento del número de analgésicos viscerales entregados a través de farmacias minoristas, así como el aumento del número de farmacias minoristas en los países desarrollados, crea oportunidades para el crecimiento del mercado. Además, los pacientes prefieren las farmacias minoristas para comprar medicamentos porque son más convenientes. Se prevé que la inclusión de numerosos medicamentos en la categoría de venta libre y la preferencia por la automedicación impulsen el segmento.

Desarrollos recientes

En enero de 2019, Ironwood Pharmaceuticals Inc. declaró la aprobación de ‘LINZESS’ con una concentración de 72 mcg, 145 mcg y 290 mcg en China para el tratamiento del síndrome del intestino irritable (SII) junto con el estreñimiento en adultos.

Los actores clave que operan en el mercado mundial del dolor visceral incluyen:

Pfizer Inc (EE. UU.)

AstraZeneca (Reino Unido)

Compañía Bristol-Myers Squibb (EE. UU.)

AbbVie Inc. (Irlanda)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (India)

Endo International plc (Irlanda)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israel)

Industrias farmacéuticas Sun Ltd (India)

Mylan NV (Estados Unidos)

Novartis AG (Suiza)

Lupino (India)

Cipla Inc (India)

Aurobindo Pharma (India)

Alcance del mercado del dolor visceral

El mercado mundial del dolor visceral está segmentado según los fármacos, la vía de administración, el canal de distribución y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Clase de droga

Bloqueadores de los canales de calcio

Amlodipino

diltiazem

felodipino

Antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

Ibuprofeno

naproxeno

diclofenaco

Otros

Indicación

Cistitis intersticial

enfermedad de crohn

Intestino irritable

Prostatitis crónica

Otros

Usuario final

hospitales

Cuidados en el hogar

Clínicas especializadas

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia en línea

Farmacia minorista

