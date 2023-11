Cuota de mercado de cannabis medicinal, crecimiento, tamaño, oportunidades, tendencias, descripción general y análisis de empresas líderes

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

La investigación de Data Bridge Market tiene un estudio amplio recientemente publicado titulado ” Mercado de cannabis medicinal ” que garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Este estudio proporciona una perspectiva más amplia del mercado con sus conocimientos y análisis integrales del mercado que facilitan la supervivencia y el éxito en el mercado.

El cannabis es una droga psicoactiva que se deriva de la planta de cannabis de la familia Cannabaceae . Desde hace varios años se utiliza con fines medicinales y tiene una amplia gama de aplicaciones en el tratamiento de diversas enfermedades como dolor crónico, cáncer, depresión, diabetes, artritis, glaucoma, epilepsia, migrañas, SIDA y Alzheimer, entre otras.

El uso de cannabis como medicina no se prueba rigurosamente debido a restricciones gubernamentales y esto da como resultado una investigación clínica limitada para definir la eficacia del cannabis en aplicaciones médicas y clínicas. Sin embargo, los estudios preliminares sugieren que el cannabis reduce los vómitos y las náuseas en pacientes de quimioterapia y ayuda a aumentar el apetito.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de cannabis medicinal crezca a una tasa compuesta anual del 22,8% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Se espera que la creciente población geriátrica en todo el mundo impulse la tasa de crecimiento del mercado.

La creciente población geriátrica en todo el mundo es más susceptible a enfermedades crónicas que requieren más visitas al médico. La población que envejece constantemente sufre diversas afecciones de salud, como diabetes, depresión y demencia, entre otras. El cannabis medicinal tiene propiedades para tratar estas enfermedades y, por tanto, la creciente población está desempeñando un papel importante. Esta población creciente y que envejece, junto con la expansión de los programas de cannabis en los EE. UU., ha llevado inevitablemente al consumo de cannabis por parte de más personas mayores con fines médicos, así como para uso personal. La población geriátrica puede beneficiarse del tratamiento con cannabis para una variedad de síntomas, como dolor crónico, dificultades para dormir, temblores, espasticidad, agitación, náuseas, vómitos y reducción del apetito.

Conductores

Mayor uso de cannabis en medicamentos

El cannabis medicinal se deriva de las plantas de cannabis y puede usarse para tratar los síntomas de determinadas afecciones médicas y los efectos secundarios de algunos tratamientos. La forma más común de uso medicinal del cannabis es el tratamiento del dolor. Ha habido una aceptación y un uso gradual del cannabis medicinal con un número creciente de países que han legalizado el uso de cannabis para diversas indicaciones. La FDA ha aprobado el uso del cannabis medicinal para tres indicaciones que son formas raras y graves de epilepsia, el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, y también para tratar la espasticidad en la esclerosis múltiple (EM).

Legalización del cannabis

El uso y la aceptación del cannabis medicinal continúan evolucionando, a medida que un número cada vez mayor de estados permite el uso de indicaciones médicas específicas. Muchos países han legalizado la marihuana con fines medicinales o recreativos, mientras que otros países han restringido su uso. En los últimos años, un número creciente de estados de EE. UU. han legalizado la droga con fines médicos o recreativos. Con la legalización generalizada del cannabis, muchas empresas también se están volviendo proactivas y están tomando iniciativas para la legalización completa del cannabis.

El desarrollo del mercado

En febrero de 2021, GW Pharmaceuticals plc anunció que había firmado un acuerdo con Jazz para adquirir GW Pharmaceuticals. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada será líder en neurociencia con presencia global. Esto ayudará a la empresa a diversificar su mercado y crecer en los próximos años.

En febrero de 2021, Zenabis Global Inc. anunció que había firmado un acuerdo estratégico con HEXO Corp. en virtud del cual será adquirida por la empresa. Esta iniciativa estratégica de la compañía ha incrementado su presencia en el mercado europeo.

En noviembre de 2020, Aurora Cannabis anunció que había celebrado un acuerdo de suministro estratégico con Cantek Holdings. El acuerdo ayudará a suministrar productos de cannabis en Israel y ayudará a la empresa a diversificar su mercado.

En octubre de 2020, MediPharm Labs Inc. se convirtió en la primera empresa en lanzar cristales de aislado de CBD 99 % puro y sin THC en tamaño para consumidores. El producto contiene sólo trazas de THC (menos del 0,25%) y puede ser beneficioso para una amplia gama de aplicaciones en términos de bienestar. El producto estuvo disponible en tiendas minoristas. Esto ha ayudado a que el negocio de la empresa crezca y, a su vez, está impulsando el crecimiento del mercado.

En diciembre de 2019, Tilray anunció su fusión con Privateer Holdings, Inc., que invierte en la industria legal del cannabis. Esto ayudará a la empresa a crecer en los próximos años.

Principales actores

Data Bridge Market Research reconoce a las siguientes empresas como los principales actores del mercado mundial de cannabis medicinal que incluyen MediPharm Labs Inc. (Canadá), Tilray (Canadá), Aurora Cannabis (Canadá), JAZZ Pharmaceuticals Inc (GW Pharmaceuticals plc) (Reino Unido). ), HEXO Corp. (Zenabis Global Ltd) (Canadá), Cresco Labs (EE. UU.), Peace Naturals Project Inc. (Canadá), CANOPY GROWTH CORPORATION (Canadá), Medical Marijuana, Inc. (EE. UU.), Seed Cellar (EE. UU.) , EcoGen Biosciences (EE.UU.), CANNABIS SEEDS USA (EE.UU.), Seeds For Me (EE.UU.), HUMBOLDT SEED COMPANY (EE.UU.), Extractas (Australia), World Class Cannabis Seeds (Crop King Seeds), BARNEY’S FARM (Reino Unido), FOLIUM BIOSCIENCES (EE. UU.), PharmaHemp (Eslovenia), Elixinol Global Limited (Australia), ENDOCA (Países Bajos), Harmony (EE. UU.), MARY’S nutricionals LLC (EE. UU.), Pure Ratios (EE. UU.), Greenwich Biosciences, Inc. (EE. UU.), Upstate Elevator Supply Co. (EE.UU.), Apothecanna (EE.UU.), BOL Pharma (Israel) e IDT Australia (Australia), entre otras.

Alcance del mercado de cannabis medicinal

Producto

Aceite

Cannabis medicinal seco

Cápsulas de Cannabis Medicinal

Pluma vaporizador

Flor entera

Cremas y humectantes

Flor molida

Parche

Mascarillas y suero

Limpiador

Otros

Según el producto, el mercado se segmenta en aceite, cápsulas de cannabis medicinal, parches, flores enteras, flores molidas, vaporizadores, cannabis medicinal seco, cremas y humectantes, mascarillas y sueros, limpiadores y otros .

Fuente

Sintético

Natural

Según la fuente, el mercado se segmenta en sintético y natural.

Especies

Cannabis Índica

sativa

Híbrido

Según las especies, el mercado se segmenta en cannabis indica, sativa e híbrido.

Derivados

Cannabidiol (CBD)

Tetrahidrocannabinol (THC)/Delta-8-Tetrahidrocannabinol

Cannabigerol (CBG)

Cannabicromeno (CBC)

Cannabinol (CBN)

Cannabiciclol (CBL)

Otros

Sobre la base de los derivados, el mercado se segmenta en Cannabidiol (CBD), tetrahidrocannabinol (THC)/delta-8-tetrahidrocannabinol, Cannabinol (CBN), Cannabiciclol (CBL), Cannabicromeno (CBC), Cannabigerol (CBG) y otros.

Solicitud

El manejo del dolor

Ansiedad

Espasmo muscular

Náuseas

Pérdida de apetito

Trastornos de la alimentación

Enfermedades inflamatorias del intestino

Cáncer

Artritis

Síndrome de emaciación (caquexia)

Enfermedad de Alzheimer

Epilepsia

Depresión y trastorno del sueño

Esclerosis múltiple

Autismo

Condiciones de salud mental

Elevar el estado de ánimo

Otros

Según la aplicación, el mercado se segmenta en enfermedad de Alzheimer, pérdida de apetito, cáncer, enfermedades inflamatorias del intestino, trastornos alimentarios, epilepsia, autismo, afecciones de salud mental, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor, náuseas, espasmos musculares, síndrome de emaciación (caquexia). , elevan el estado de ánimo, esclerosis múltiple, depresión y trastornos del sueño, ansiedad y otros.

Ruta de administración

Soluciones orales y cápsulas

De fumar

Vaporizadores

tópicos

Otros

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en soluciones y cápsulas orales, para fumar, vaporizadores, tópicos y otros.

Tipo de tratamiento

Analgésico

Psicodélico

Antivírico

Afrodisiaco

Expectorante

Otros

Según el tipo de tratamiento, el mercado se segmenta en expectorantes, antivirales, analgésicos, afrodisíacos, psicodélicos y otros.

Usuario final

Entorno de atención domiciliaria

Hospital

Centros de rehabilitación

Industria farmacéutica

Centros de Investigación y Desarrollo

Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en industria farmacéutica, centros de investigación y desarrollo, entornos de atención domiciliaria, hospitales, centros de rehabilitación y otros.

Canal de distribución

B2B

B2C

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

