Crecimiento futuro de la industria del mercado de tratamiento de glioblastoma multiforme de América del Norte, última tecnología, nuevas demandas y análisis de ingresos

El mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme es de apoyo y tiene como objetivo reducir la progresión de la enfermedad. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme crecerá a una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período previsto de 2022 a 2029.

El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral maligno primario más común y agresivo y representa el 60% de los tumores cerebrales en adultos. Los GBM pueden surgir en el cerebro de novo o evolucionar a partir de un astrocitoma de grado inferior. En los adultos, el GBM ocurre con mayor frecuencia en los hemisferios cerebrales, especialmente en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Se han estudiado muchos factores genéticos y ambientales en el glioblastoma multiforme, pero no se ha identificado ningún factor de riesgo que represente una gran proporción del GBM. Entonces, como muchos otros cánceres, el GBM es esporádico, aunque algunos estudios indican una alta prevalencia (17%) de irradiación terapéutica previa entre los pacientes con GBM. La latencia entre la irradiación y el desarrollo de GBM varía desde unos pocos años hasta varias décadas. No existe evidencia sustancial de la asociación del GBM con factores del estilo de vida como fumar, consumo de alcohol, uso de drogas o exposición a compuestos N-nitroso. Los estudios han demostrado que el uso de teléfonos móviles no aumenta el riesgo de desarrollar GBM; sin embargo, su asociación con el uso a largo plazo necesita mayor confirmación.

Conductores

Prevalencia creciente del glioblastoma multiforme

El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral primario maligno que ocurre con mayor frecuencia y representa entre el 77% y el 81% de todos los tumores malignos primarios del sistema nervioso central (SNC). La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como un tumor astrocítico y oligodendroglial difuso de grado IV. La edad media de presentación primaria del GBM es de 62 años y la mediana de supervivencia es de aproximadamente 14,6 meses. El mal pronóstico asociado con el GBM está bien documentado, mientras que las tasas de supervivencia siguen siendo decepcionantemente bajas a pesar de los avances médicos y quirúrgicos. Según el estudio, los estudios internacionales revelan una tasa de incidencia anual aproximada de 0,59 a 5 por 100.000 personas; sin embargo, los estudios indican un aumento en la incidencia. Miranda-Filho et al. en 2017 describieron tasas crecientes de cánceres del SNC y cerebrales en países de América del Sur, Europa del Este y Europa del Sur, mientras que las tasas decrecientes solo se informaron en Japón. Dobés et al. en 2011 también observaron una incidencia creciente de tumores GBM en dos de sus estudios australianos multicéntricos, con un aumento particular en los tumores GBM del lóbulo frontal y temporal. La mayor incidencia del glioblastoma multiforme aumenta la demanda de detección y diagnóstico tempranos mediante la utilización de la última tecnología, impulsando el mercado mundial de tratamiento del glioblastoma multiforme. Se espera que la creciente incidencia de glioblastoma en todo el mundo acelere la demanda de tratamiento para el glioblastoma multiforme. Por lo tanto, se espera que las mayores tasas de incidencia del glioblastoma multiforme impulsen el crecimiento del mercado.

Incrementar la investigación y el desarrollo (i+d)

Las crecientes actividades de investigación y desarrollo (I+D) en biotecnología molecular y terapia génica para el cáncer y enfermedades relacionadas han facilitado el desarrollo de diversos fármacos biológicos. Estos medicamentos ayudan a disminuir los efectos secundarios de los métodos de tratamiento existentes, creando así una aceptación más amplia entre los pacientes. Se espera que la heterogeneidad tumoral y la variación en el enfoque de tratamiento de paciente a paciente aumenten la demanda de un enfoque de tratamiento personalizado para controlar el glioblastoma multiforme. Se espera que la aprobación de nuevos tratamientos aumente la esperanza de vida de los pacientes que viven con glioblastoma multiforme. Además, se espera que una designación especial otorgada por la FDA a medicamentos en investigación acelere el proceso de aprobación y comercialización de nuevas terapias. Se espera que un aumento de las colaboraciones entre investigadores y actores del mercado impulse el desarrollo de opciones de tratamiento novedosas y eficaces para el glioblastoma multiforme. Se espera que la creciente aprobación de terapias novedosas y terapias combinadas impulse el mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme.

Oportunidad

Aumento de las aprobaciones de medicamentos

La creciente demanda de tratamiento para el glioblastoma multiforme debería generar más aprobaciones regulatorias para los medicamentos asociados. El aumento del respaldo regulatorio para medicamentos relacionados y productos recombinantes constituirá un aumento en el valor de mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme en los próximos años. En el marco de una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para promover el reconocimiento de las Autoridades Reguladoras de Medicamentos, el proceso de evaluación de la ANMAT finalizó el 11 de diciembre de 2009. La industria del tratamiento del glioblastoma multiforme ha sido testigo de numerosas aprobaciones de medicamentos en los últimos años, impulsadas por la creciente tasa de mortalidad de la enfermedad. El aumento de las aprobaciones de medicamentos aumentará la demanda del mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme.

Restricciones/Desafíos

Alto costo del tratamiento del glioblastoma multiforme

Las pruebas diagnósticas del glioblastoma multiforme incluyen productos altamente avanzados tecnológicamente. El desarrollo de esos productos implica una investigación y un desarrollo rigurosos por parte del actor en desarrollo. Por tanto, el coste del producto sigue siendo elevado, lo que aumenta proporcionalmente el coste de las pruebas.

Las herramientas y técnicas de diagnóstico utilizadas para el diagnóstico del glioblastoma multiforme incluyen

radioterapia, quimioterapia, entre otros. Las primeras etapas del GBM generalmente se presentan con síntomas mínimos o nulos; por lo tanto, el GBM se diagnostica frecuentemente en etapas avanzadas, lo que resulta en un mal pronóstico. Por lo tanto, el alto costo del tratamiento del glioblastoma multiforme utilizando modalidades avanzadas y productos tecnológicos actuará como un factor de restricción importante para el crecimiento del mercado mundial de tratamiento del glioblastoma multiforme.

Desarrollos recientes

En abril de 2022, Elekta y GE Healthcare anunciaron que habían firmado un acuerdo de colaboración comercial global en el campo de la oncología radioterápica, que les permitirá ofrecer a los hospitales una oferta integral en imágenes y tratamiento para pacientes con cáncer que requieren radioterapia. Esta alianza permitirá a las empresas promover conjuntamente soluciones para las necesidades de cada centro oncológico

En julio de 2019, Amgen y Allergan plc anunciaron que MVASI (bevacizumab-awwb), un biosimilar de Avastin (bevacizumab), está disponible en los Estados Unidos (EE. UU.). Este lanzamiento potenciará las ventas del producto en la región.

Algunos de los actores clave en el mercado son F. Hoffmann-La Roche AG, Amgen Inc., Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., Varian Medical Systems, Inc. (una subsidiaria de Siemens Healthcare), ZEISS International, Amneal Pharmaceuticals LLC, Elekta, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eckert & Ziegler, Accord Healthcare, Angiochem, ANI Pharmaceuticals, Inc., Arbor Pharmaceuticals, LLC. (Una subsidiaria de Azurity Pharmaceuticals, Inc.), AstraZeneca, Cantex Pharmaceuticals, Inc., CELON LABS, Diffusion Pharmaceuticals Inc., EnGeneIC, ERC.SA., Genenta science, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Loxo Oncology (una subsidiaria de Eli Lilly), Novartis AG, VBL THERAPEUTICS, Viatris Inc. y Zydus Pharmaceuticals, Inc., entre otros.

Alcance del mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme

El mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme se clasifica en siete segmentos notables que se basan en el tipo, tratamiento, tipo de paciente, tipo de fármaco, vía de administración, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Tipo

Primaria (De Novo)

Secundario

Según el tipo, el mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en primario (De Novo) y secundario.

Tratamiento

Cirugía

Radioterapia

Medicamentos

Según el tratamiento, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en cirugía, radioterapia y medicamentos.

Tipo de paciente

Adulto

geriátrico

Niño

Según el tipo de paciente, el mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en adultos, geriátricos y niños.

Tipo de droga

De marca

Genéricos

Según el tipo de medicamento, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en genéricos y de marca.

Ruta de administración

Oral

parenteral

Otros

Según la vía de administración, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en parenteral, oral y otros.

Usuario final

hospitales

Clínicas

Atención sanitaria a domicilio

Otros

Según el usuario final, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en hospitales, clínicas, atención médica domiciliaria y otros.

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

Farmacia en línea

Otros

