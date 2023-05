Un rodamiento montado es una unidad que consta de un rodamiento montado dentro de una carcasa. El cojinete puede ser un cojinete de bolas, un cojinete de rodillos o un cojinete de manguito. La carcasa suele estar hecha de hierro fundido, acero o aluminio. Los cojinetes montados se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas bombas, ventiladores, compresores y transportadores.

El informe de mercado de rodamientos montados incluye jugadores como 3M, Asahi Glass Co., Ltd., Daikin Industries Ltd., Ensinger GmbH, Quadrant AG, The Chemours Company, Vector Foiltec, Solvay SA, BASF SE y SABIC.

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología de rodamientos montados son la miniaturización, la integración y la automatización.

Miniaturización: los rodamientos se hacen más pequeños para ahorrar peso y espacio. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de equipos más ligeros y compactos.

Integración: los rodamientos se están integrando en otros componentes para ahorrar espacio y simplificar el montaje. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de equipos más compactos.

Factores clave

Se espera que los impulsores clave del mercado de rodamientos montados sean la creciente demanda de productos energéticamente eficientes y de bajo mantenimiento, la necesidad de reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad y la creciente demanda de rodamientos en las industrias automotriz y aeroespacial.

La industria automotriz es un importante consumidor de rodamientos, y se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos impulse la demanda de rodamientos. Se espera que la necesidad de productos eficientes y de bajo mantenimiento impulse la demanda de rodamientos en la industria aeroespacial. Se espera que la necesidad de aumentar la productividad y reducir el tiempo de inactividad impulse la demanda de rodamientos en el sector industrial.

Segmentos de mercado

El informe de mercado de rodamientos montados se bifurca según el tipo de producto, el bloque de la carcasa, el equipo, la industria de uso final y la región. Según el tipo de producto, se segmenta en rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos y otros. Basado en el bloque de vivienda, se analiza a través del bloque de plomada, el bloque con brida, el bloque de recogida y otros. Por equipo, se clasifica en accionamientos de molinos de bolas, ventiladores y sopladores, trituradoras y otros. Por industria de uso final, se divide en alimentos y bebidas, agricultura, granjas y peces, y otros. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

