Nueva York, una red de fibra oscura es una red que utiliza fibras ópticas que no están encendidas ni activas. Las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet (ISP) suelen utilizar este tipo de red para conectar dos puntos, normalmente con el fin de transportar datos. Las redes de fibra oscura no se utilizan con fines de comunicación, sino para transportar datos entre dos puntos.

Una ventaja de usar fibra oscura es que es mucho más económica que la fibra iluminada tradicional. Además, debido a que la fibra oscura no se utiliza con fines de comunicación, no es necesario que las empresas de telecomunicaciones o los ISP mantengan la red. Esto puede ahorrar en costos operativos.

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología de red de fibra oscura son:

1. El creciente despliegue de infraestructura de cable de fibra óptica.

2. El desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten el uso y despliegue de la infraestructura de cable de fibra óptica.

3. La creciente demanda de mayor ancho de banda y capacidad.

4. La creciente necesidad de seguridad y confiabilidad.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de redes de fibra oscura son la creciente demanda de ancho de banda alto, la necesidad de una mejor infraestructura de red y la necesidad de mejorar la latencia. La creciente demanda de un gran ancho de banda está impulsada por el uso cada vez mayor de aplicaciones de uso intensivo de datos, como la transmisión de video y los juegos en línea. La necesidad de una mejor infraestructura de red está impulsada por la necesidad de mejorar la latencia y la confiabilidad. La necesidad de mejorar la latencia está impulsada por la necesidad de aplicaciones en tiempo real, como videoconferencias y juegos en línea.

Segmentos de mercado

El informe de mercado de Red de fibra oscura se bifurca según el tipo, la red, el material, el usuario final y la región. Según el tipo, se segmenta en fibra monomodo y fibra multimodo. Basado en la red, se analiza en metro y larga distancia. Por material se clasifica en vidrio y plástico. Por usuario final, se divide en industria BFSI, servicios habilitados para TI, industria ferroviaria y otros. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El informe de mercado de red de fibra oscura incluye jugadores como AT&T, Inc., Colt Group SA, Comcast Corporation, Consolidated Communications, Interoute Communications Ltd., Level 3 Communications, Inc., NTT Communications, Verizon, Communications, Inc., Windstream Services, LLC., y Zayo Group.

