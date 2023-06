El mercado global de eVTOL está impulsado por la creciente adopción de taxis aéreos a través de los avances en las tecnologías de movilidad aérea urbana. Los gobiernos de varios países clave están tomando medidas favorables y cada vez más nuevas empresas ingresan al mercado, lo que impulsa aún más la adopción de taxis aéreos a nivel mundial. En diciembre de 2021, el gobierno australiano anunció una subvención de 23 millones de dólares estadounidenses para explorar la aplicación de tecnologías de aviación innovadoras en el marco del programa Emerging Aviation Technology Partnerships. De manera similar, en abril de 2022, Airbus e ITA Airways firmaron un Memorando de Entendimiento para colaborar e introducir la movilidad aérea urbana en Italia, con un enfoque en el lanzamiento seguro y sostenible de los aviones CityAirbus NextGen eVTOL.

Se espera que el crecimiento del mercado global de aviones eVTOL sea impulsado por los avances en la tecnología de propulsión eléctrica. La industria de la aviación es uno de los principales contribuyentes al cambio climático global debido a sus altas emisiones de gases de efecto invernadero. Para combatir esto, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó estándares de emisión de gases de efecto invernadero para aeronaves en todo el mundo el 11 de enero de 2021. Además, la EPA presentó una demanda para hacer cumplir los estándares de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de aeronaves comerciales para noviembre de 2021. Se promovió a principios de este año. El desarrollo de aviones eVTOL de propulsión eléctrica ayuda a mitigar el impacto negativo del ruido y las emisiones contaminantes en el medio ambiente. Entonces,

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de aviones eVTOL

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a la industria de la aviación con pérdidas de aproximadamente $ 200 mil millones entre 2020 y 2022. El mercado de aviones eVTOL también enfrenta una reducción en la producción de aviones, interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en los pedidos, entre otros desafíos. Dado que la industria de eVTOL aún se encuentra en su fase de desarrollo, la pandemia ha tenido un impacto significativo en los proyectos en curso, incluidas las pruebas, la certificación y la producción de prototipos. Sin embargo, a medida que la industria de la aviación comienza a recuperarse, varios países ahora se están enfocando en desarrollar infraestructura eVTOL en áreas urbanas de todo el mundo. A pesar de la pandemia,

Se espera que el mercado de aviones eVTOL de América del Norte experimente un crecimiento significativo en los Estados Unidos, que es el hogar de varios fabricantes de aviones eVTOL y ha atraído una cantidad significativa de inversiones. Además, las iniciativas de financiación del gobierno patrocinadas por el estado, como la iniciativa Agility Prime de la Fuerza Aérea de EE. UU., han contribuido aún más al crecimiento del mercado. Esta iniciativa brindará apoyo financiero para las pruebas de vuelo y los esfuerzos de certificación de aproximadamente 20 aviones eVTOL que participan en el programa Air Race to Certification. La competencia en el mercado de aeronaves eVTOL de EE. UU. está impulsada principalmente por la búsqueda de la certificación de aeronaves de la FAA y la entrada en el servicio comercial.

Consulta antes de comprar : https://www.premiummarketinsights.com/inquiry/TIP00022012/

El crecimiento del mercado de aviones eVTOL en Alemania ha sido impulsado por el creciente desarrollo de aviones eVTOL eléctricos en el país. A medida que crecen las iniciativas para integrar los taxis aéreos eléctricos e híbridos, los proveedores del mercado de aviones eVTOL están colaborando para desarrollar una amplia infraestructura de carga alimentada por fuentes de energía limpia e instalaciones de salida y aterrizaje. Por ejemplo, el sistema de energía de Rolls Royce se integrará en un vehículo Pilot eVTOL capaz de transportar hasta cuatro pasajeros durante 120 millas a una velocidad de crucero de más de 200 millas por hora, que se espera que esté certificado para 2024. La flota de entrega está tomando grandes iniciativas para garantizar las entregas de última milla, impulsando el crecimiento del mercado alemán de aviones eVTOL durante el período de pronóstico. marzo 2022,

Mientras investigaba el mercado de aviones eVTOL, se perfilaron varios jugadores, incluidos Airbus (Países Bajos), Bell Textron Inc. (EE. UU.), Boeing (EE. UU.), Eve Air Mobility (Brasil), Lilium GmbH (Alemania) y Opener (EE. UU.). ), EHang (China), BETA Technologies (EE. UU.), Pipistrel Group (Eslovenia), Volocopter GmbH (Alemania), Joby Aviation Inc. (EE. UU.), Heart Aerospace (Suecia) y Archer Aviation Inc. (EE. UU.).

El tamaño del mercado de aviones eVTOL se ha determinado mediante una combinación de investigación primaria y secundaria. El proceso de investigación comenzó con un estudio secundario en profundidad utilizando fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos relacionados con el mercado. Este

El proceso también reunió información del mercado y pronosticó el crecimiento del mercado de aviones eVTOL en todos los segmentos. También se realizaron varias entrevistas principales con participantes y comentaristas de la industria para validar los datos y obtener información analítica adicional sobre el tema. Estos asistentes incluyeron expertos de la industria como vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado, gerentes de operaciones de países y consultores externos como expertos en valuación, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia en el mercado de aviones eVTOL.

Solicite una copia del estudio de investigación en https://www.premiummarketinsights.com/buy/TIP00022012/

A propósito de nosotros:

Premium Market Insights es una ventanilla única para informes y soluciones de investigación de mercado para empresas de todo el mundo. Apoyamos los sistemas de inteligencia comercial de nuestros clientes ayudándolos a seleccionar los informes de investigación y las soluciones más apropiados y rentables de varios proveedores.

La industria de la investigación de mercado ha cambiado en la última década. A medida que las empresas se enfocan en nichos de mercado y países emergentes, muchos editores han intervenido para satisfacer esta necesidad de información. Contamos con personal experimentado y capacitado para ayudarlo a explorar diferentes opciones y seleccionar la mejor solución de investigación y la más rentable.

Premium Market Insights ofrece una amplia gama de informes de la industria, informes de empresas e informes de países para todas las industrias. Si los informes sindicados de las principales editoriales no satisfacen sus necesidades de investigación, podemos comunicarnos con varios institutos de investigación para brindarle soluciones de investigación personalizadas, ahorrándole tiempo y dinero.

Ofrecemos el mejor servicio al cliente de su clase y nuestro equipo de atención al cliente está siempre disponible para ayudarlo con sus preguntas de investigación. Nuestro compromiso con el servicio al cliente se demuestra mejor en el soporte de análisis gratuito que brindamos a nuestros clientes, lo que nos diferencia de otros proveedores. También ofrecemos suscripciones Enterprise que brindan a nuestros clientes ahorros significativos.

Contáctenos:

Persona de contacto: Sameer Joshi

Teléfono: +1-646-491-9876

ID de correo electrónico: [correo electrónico protegido]