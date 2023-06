By

El informe Global Cloud Access Security Brokers Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre el mercado de Cloud Access Security Brokers . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Para permanecer ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS23397

Un agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) es un software que se encuentra entre una organización y un proveedor de servicios en la nube, y proporciona visibilidad, control y protección de los datos en la nube. Un CASB puede ayudar a una organización a controlar cómo los usuarios acceden y usan los servicios en la nube, y también puede ayudar a proteger los datos en la nube de amenazas como malware y fugas de datos.

Tendencias clave

Existen varias tendencias clave en la tecnología de Cloud Access Security Brokers. Uno es el uso cada vez mayor de aplicaciones y servicios basados ​​en la nube. Esto ha llevado a la necesidad de CASB que puedan proporcionar seguridad para estos servicios basados ​​en la nube.

Otra tendencia es el uso creciente de dispositivos móviles para acceder a servicios basados ​​en la nube. Esto ha llevado a la necesidad de CASB que puedan brindar seguridad a los dispositivos móviles.

Finalmente, existe una tendencia creciente hacia el uso de almacenamiento basado en la nube. Esto ha llevado a la necesidad de CASB que puedan proporcionar seguridad para el almacenamiento basado en la nube.

Factores clave

Los principales impulsores del mercado de corredores de seguridad de acceso a la nube incluyen la necesidad de proteger las aplicaciones y los datos en la nube, las estrictas regulaciones gubernamentales y el número creciente de ataques cibernéticos.

La necesidad de proteger las aplicaciones y los datos en la nube es uno de los principales impulsores del mercado de corredores de seguridad de acceso a la nube. Las empresas están adoptando cada vez más aplicaciones y servicios basados ​​en la nube para mejorar la agilidad y la eficiencia de su negocio. Sin embargo, estas aplicaciones y servicios suelen estar alojados en servidores de terceros, lo que los hace susceptibles a ataques cibernéticos.

Obtenga un informe personalizado según sus requisitos: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS23397

Las estrictas regulaciones gubernamentales son otro factor importante para el mercado de corredores de seguridad de acceso a la nube. Las organizaciones gubernamentales de todo el mundo están implementando diversas regulaciones para proteger los datos confidenciales de sus ciudadanos. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea (UE) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) en los EE. UU. son algunas de las principales regulaciones que se han implementado para proteger los datos personales de las personas.

El creciente número de ataques cibernéticos es otro factor importante para el mercado de corredores de seguridad de acceso a la nube. Las empresas se están convirtiendo cada vez más en el objetivo de los ataques cibernéticos, debido al uso cada vez mayor de aplicaciones y servicios basados ​​en la nube. Estos ataques pueden provocar la pérdida de datos confidenciales, lo que puede tener un impacto negativo en la reputación de las empresas.

Restricciones y desafíos

Las restricciones y desafíos clave en el mercado Corredores de seguridad de acceso a la nube son:

Falta de conocimiento sobre los intermediarios de seguridad de acceso a la nube: existe una falta de conocimiento entre las empresas acerca de los intermediarios de seguridad de acceso a la nube y sus beneficios. Esto se debe a que la mayoría de las empresas aún se encuentran en las primeras etapas de la adopción de la nube y no son plenamente conscientes de los riesgos de seguridad que implica el uso de los servicios en la nube. Falta de estándares: no existen estándares en toda la industria para los corredores de seguridad de acceso a la nube. Esto dificulta que las empresas comparen y elijan la solución CASB adecuada para sus necesidades. Mercado fragmentado: el mercado CASB está actualmente fragmentado con una gran cantidad de proveedores que ofrecen una amplia gama de productos y servicios. Esto dificulta que las empresas encuentren la solución CASB adecuada que satisfaga sus necesidades específicas. Altos costos: los costos de implementar una solución CASB pueden ser altos para las empresas, especialmente si necesitan implementar varias soluciones CASB para cubrir todas sus aplicaciones en la nube.

Segmentación de mercado

El mercado de Corredores de seguridad de acceso a la nube está segmentado en componente, modelo de servicio, vertical y región. Por componentes, el mercado se divide en soluciones y servicios. Por modelo de servicio, el mercado se clasifica en plataforma como servicio, software como servicio e infraestructura como servicio. Por vertical, el mercado se bifurca en BFSI, salud, educación, comercio minorista y otros. Por región, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo.

Compre ahora: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS23397

Jugadores claves. Jugadores principales

Los jugadores clave en el mercado de corredores de seguridad de acceso a la nube son Netskope, Protegrity, Skyhig Networks, Bitglass, Inc., CipherCloud, Palo Alto Networks, Inc., Cloudlock, Cloudmask, Bitglass e Imperva Inc.

Con Global Insight Services, usted recibe:

Pronóstico a 10 años para ayudarlo a tomar decisiones estratégicas

Segmentación detallada que se puede personalizar según sus requisitos

Consulta gratuita con analista líder del informe

Paquete de datos de Excel incluido con todas las compras de informes

Metodología de investigación robusta y transparente

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una empresa líder en investigación de mercado multisectorial con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1-833-761-1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/