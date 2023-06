Se proyecta que el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles muestre una CAGR del 5,7 % en términos de valor y del 3,6 % en términos de volumen durante 2016-2024

En un informe publicado recientemente, Persistence Market Research examina el desempeño del mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles durante un período de ocho años (2016 – 2024). El informe analiza las oportunidades de mercado y presenta actualizaciones e información sobre varios segmentos del mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles durante el período de pronóstico.

La electrónica del automóvil y los sistemas de comunicación son accesorios en los automóviles que mejoran la experiencia general de conducción de los propietarios de vehículos en términos de entretenimiento y conectividad. Una amplia gama de accesorios electrónicos para automóviles y sistemas de comunicación están disponibles en el mercado, cada uno de los cuales sirve para diferentes propósitos, como pantallas LCD para automóviles, estéreos para automóviles, parlantes, sistemas GPS y kits Bluetooth, entre otros.

Para comprender los patrones de consumo y evaluar las oportunidades en el mercado de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles, el informe se divide en cuatro secciones, a saber, por tipo de producto, por tipo de vehículo, por canal de distribución y por región. El informe analiza el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles en términos de volumen y valor de mercado. El informe también incluye un análisis en profundidad de los principales impulsores, restricciones y tendencias observadas en el mercado. El informe destaca aún más las oportunidades existentes en el mercado global para equipar al cliente con conocimientos pertinentes para la toma de decisiones.

Las secciones siguientes analizan el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles según el tipo de producto, el tipo de vehículo, el canal de distribución y la región, y presentan un pronóstico integral para el período 2016-2024. El informe cubre un análisis en profundidad de todos componentes de la cadena de valor del mercado global de electrónica de automóviles y accesorios de comunicación.

En la sección final del informe sobre el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles, se incluye un panorama competitivo para proporcionar una vista de tablero de los fabricantes, minoristas y distribuidores de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles a nivel mundial. Algunos de los actores clave del mercado que se describen en el informe son Sony Corporation, Pioneer Corporation, Garmin Ltd., TomTom International, Alpine Electronics, Inc., Delphi Automotive, Clarion Co. Ltd., Blaupunkt, JVC Kenwood Corporation y Lighterking Enterprise Co. Limitado.

Metodología de investigación

Para deducir el tamaño del mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles, el informe considera varios aspectos basados ​​​​en una investigación secundaria. Además, puntos de datos clave como la división regional y la división del mercado por tipo de producto, tipo de vehículo y canal de distribución; y se han incorporado aportes cualitativos de los principales encuestados para llegar a estimaciones de mercado adecuadas. El pronóstico presentado en el informe evalúa los ingresos totales generados y la contribución de ingresos esperada en el mercado global Electrónica automotriz y accesorios de comunicación.

El informe comienza con el dimensionamiento del mercado en términos de valor y volumen para el año base, lo que forma la base para pronosticar cómo se anticipa que tomará forma el mercado en el futuro cercano. Dadas las características del mercado, los datos recopilados se triangulan a través de diferentes análisis basados ​​en los impulsores del lado de la oferta y del lado de la demanda y otras dinámicas clave del mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles.

Para desarrollar el pronóstico del mercado, Persistence Market Research también realizó un análisis de factores para comprender el impacto de varias fuerzas/factores en el mercado objetivo. El informe proporciona pronósticos no solo en términos de CAGR, sino que también presenta un análisis detallado basado en parámetros clave como el crecimiento año tras año (YoY) para comprender la previsibilidad del mercado e identificar las oportunidades adecuadas.

Otra característica clave de este informe es un análisis del mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles y el pronóstico de ingresos correspondiente en términos de oportunidad absoluta en dólares, que generalmente se pasa por alto al pronosticar el mercado. Sin embargo, la oportunidad absoluta en dólares es fundamental para evaluar el nivel de oportunidad que un proveedor puede buscar lograr, así como para identificar recursos potenciales desde una perspectiva de ventas en el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles. Además, para comprender los segmentos clave en términos de su crecimiento y el rendimiento general del mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles, Persistence Market Research ha desarrollado un índice de atractivo del mercado para ayudar a los proveedores a identificar las oportunidades de mercado existentes en el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles.

Actores clave del mercado

Sony Corporation, Pioneer Corporation, Garmin Ltd., TomTom International, Alpine Electronics, Inc., Delphi Automotive, Clarion Co. Ltd., Blaupunkt, JVC Kenwood Corporation y Lighterking Enterprise Co. Ltd. son algunas de las empresas líderes que operan en el mercado mundial de accesorios de comunicación y electrónica para automóviles.

Este informe cubre un análisis exhaustivo de:

Segmento de mercado

Dinámica del mercado

Tamaño de mercado

oferta demanda

Tendencias/problemas/desafíos actuales

Competencia y empresas relacionadas

Tecnología

Cadena de valor

El análisis regional incluye:

América del Norte (EE. UU., Canadá)

América Latina (México, Brasil)

Europa occidental (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España)

Europa del Este (Polonia, Rusia)

Asia Pacífico (China, India, ASEAN, Australia y Nueva Zelanda)

Japón

Oriente Medio y África (países del CCG, Sudáfrica, África del Norte)

Puntos destacados del informe:

Resumen detallado de los principales mercados

Cambiando la dinámica de mercado de la industria.

Segmentación profunda del mercado

Tamaño de mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

panorama competitivo

Estrategias de los principales actores y productos proporcionados.

Segmentos potenciales y de nicho, áreas que muestran un crecimiento prometedor

Una visión neutral del desempeño del mercado

Información esencial para que los participantes del mercado mantengan y fortalezcan su presencia en el mercado

